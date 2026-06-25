Certa Jardín, el nuevo proyecto residencial de Campiglia a pasos del Prado

En el año en que celebra 47 años de trayectoria, Campiglia presenta Certa Jardín, un nuevo desarrollo residencial ubicado sobre Av. Burgues y Espinillo, a pasos del Prado. El proyecto combina arquitectura contemporánea, amplios espacios verdes y beneficios fiscales asociados al régimen de Vivienda Promovida, en una propuesta pensada tanto para quienes buscan calidad de vida como para quienes priorizan la inversión inmobiliaria.

Diseñado por el estudio OMM Arquitectura, Certa Jardín reafirma la apuesta de Campiglia por desarrollar proyectos que integran diseño, funcionalidad y entorno urbano, respondiendo a las nuevas formas de habitar la ciudad.

Certa Jardín reúne dos edificios de arquitectura moderna con 129 apartamentos de diferentes tipologías: monoambientes, unidades de uno y dos dormitorios, además de penthouses. Las unidades están diseñadas con terminaciones cuidadas, cocinas integradas con muebles bajo y sobre mesada, anafe, campana, placares en dormitorios y equipamiento de climatización instalado en living, con previsión para dormitorios.

El gran diferencial del proyecto es su parque privado de 2.300 m², uno de los espacios verdes más destacados dentro de la nueva oferta residencial de la zona. Concebido como el corazón del emprendimiento, este jardín fue diseñado para extender la experiencia de vivir más allá de cada apartamento y promover una relación cotidiana con la naturaleza. El proyecto también dispone de garajes opcionales en subsuelo, con acceso vehicular por calle Espinillo.

El parque integra una serie de espacios pensados para el encuentro, el bienestar y la recreación: piscina con solárium, gimnasio con vistas al jardín, cowork, fogón tipo “fire pit”, parrilleros exteriores, barbacoa in-out, huerta orgánica y jardín para mascotas.

Una oportunidad para invertir o vivir

Certa Jardín se desarrolla bajo el régimen de Vivienda Promovida, establecido por la Ley 18.795, que contempla importantes beneficios, como la exoneración del Impuesto al Patrimonio y del IRPF sobre los alquileres durante diez años, así como la exoneración del ITP en la primera compra.

Estas ventajas convierten al proyecto en una alternativa especialmente atractiva tanto para quienes buscan acceder a su vivienda propia como para quienes procuran generar renta y preservar valor mediante la inversión inmobiliaria.

Con 47 años de experiencia y más de 5.000 unidades entregadas en Uruguay, Campiglia se ha consolidado como una de las desarrolladoras de referencia en el mercado inmobiliario nacional.

“Detectamos una creciente demanda de personas que buscan más espacios verdes y bienestar en su vida cotidiana, sin alejarse de los servicios y la conectividad de Montevideo. Certa Jardín surge justamente para responder a esa necesidad, proponiendo una nueva forma de vivir la ciudad”, señaló Germán Campiglia, director de la empresa.

“El entorno del Prado reúne atributos difíciles de encontrar en otras zonas de Montevideo: patrimonio, naturaleza, tranquilidad y excelente conectividad. Esa combinación explica gran parte del atractivo del proyecto y del interés que estamos observando en esta etapa de lanzamiento”, agregó.

Con entrega prevista para octubre de 2028, Certa Jardín se incorpora al portafolio de desarrollos residenciales de Campiglia, que reafirma una trayectoria de casi cinco décadas en la construcción de proyectos que generan valor para las personas, las ciudades y el país.