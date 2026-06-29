Carper presentó en Uruguay el nuevo Chevrolet Sonic, el SUV compacto que se posiciona entre el Onix y la Tracker

Carper presentó en Uruguay el nuevo Chevrolet Sonic durante el Sonic Day, una jornada que reunió a clientes, proveedores, prensa y allegados de la empresa para conocer la nueva apuesta de General Motors en el segmento de los SUV compactos. El evento tuvo lugar en un año especialmente significativo para el concesionario, que celebra cuatro décadas de trayectoria como empresa familiar en el mercado automotor uruguayo.

La actividad incluyó una recepción para los invitados y la presentación oficial del vehículo, que ingresó a la concesionaria en una puesta en escena especialmente preparada para la ocasión. Durante la jornada también fueron entregadas las primeras unidades comercializadas en el país.

“Hoy estamos en el Sonic Day celebrando el lanzamiento del Chevrolet Sonic. Este año es importante porque estamos cumpliendo 40 años de empresa. Es una empresa familiar y hace 40 años estamos trabajando todos juntos para ser lo que Carper es hoy en día”, destacó Magdalena Pereira, directora comercial de Carper.

Magdalena Pereira, gerenta de Carper, durante el lanzamiento del nuevo Chevrolet Sonic

Durante la presentación, la empresa agradeció el respaldo de clientes, proveedores y colaboradores, a quienes señaló como piezas fundamentales en su crecimiento. “Nuestros clientes son nuestra razón de ser. Carper vive día a día por y para ellos”, expresó Juan Ignacio Pereira, director general de Carper.

Un nuevo lugar en la gama

El nuevo Sonic marca una transformación respecto a generaciones anteriores del modelo. Chevrolet dejó atrás la propuesta sedán y hatchback para dar paso a un SUV compacto con una estética más moderna y deportiva, alineada con las tendencias actuales del mercado.

Fachada de Carper en el Sonic Day durante el lanzamiento del nuevo Chevrolet Sonic

La ejecutiva destacó que el modelo está pensado para usuarios que continúan apostando por vehículos a combustión, pero que buscan incorporar diseño, tecnología y equipamiento propios de segmentos superiores. “Es el nuevo Sonic, pero revolucionado, dejando atrás su formato sedán y hatchback para convertirse en un SUV compacto con perfil más deportivo”, afirmó.

La directora comercial agregó que el diseño toma inspiración en la Equinox EV, uno de los modelos eléctricos de Chevrolet, incorporando parte de su lenguaje estético sin abandonar la motorización tradicional.

Tecnología, seguridad y conectividad

El Chevrolet Sonic llega al mercado uruguayo equipado con un motor turbo naftero de 1.0 litros y tres cilindros, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. Desarrolla 116 caballos de fuerza y busca ofrecer un equilibrio entre eficiencia, desempeño urbano y confort de marcha.

El modelo estará disponible en versiones Premier y RS. Mientras la primera apuesta por una estética más sofisticada, la segunda incorpora un diseño más deportivo.

Vista interior del nuevo Chevrolet Sonic

Entre sus principales atributos se destacan la cabina digital con tablero de instrumentos de ocho pulgadas y pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas orientada hacia el conductor. También incorpora compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, conexión Wi-Fi integrada y servicios conectados OnStar.

En materia de seguridad, suma una nueva generación de asistencias a la conducción (ADAS), con frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril con corrección activa, sensores de estacionamiento y seis airbags de serie.

Expectativas para el mercado uruguayo

Las expectativas de Carper para el nuevo modelo son positivas. Según detalló Magdalena, la respuesta inicial del mercado ha sido favorable incluso antes de su llegada oficial a los salones de venta. “La preventa ya empezó y está siendo un éxito. En Brasil también fue arrasador”, comentó.

La presentación formó parte de una acción regional desarrollada simultáneamente en distintos países. “El Sonic Day se celebra a nivel regional, en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Es un día donde convocamos a los clientes a conocer este nuevo modelo de General Motors”, concluyó la directora comercial.

Con un precio de lanzamiento desde US$ 26.990, Chevrolet apuesta a que el Sonic se convierta en una de las principales alternativas dentro de un segmento que continúa ganando protagonismo entre los consumidores uruguayos.

