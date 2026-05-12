Campaña del Abrigo de Montevideo Shopping, una iniciativa solidaria que convoca a miles de personas

Durante las más de cuatro décadas, es una de las campañas solidarias más emblemáticas de nuestro país, consolidándose como la más importante del centro comercial, recolectando hasta el momento, más de 650 toneladas de prendas y miles de kilos de alimentos no perecederos.

La propuesta invita a donar prendas de abrigo en buen estado, ropa de cama, calzado, lana y alimentos no perecederos, contribuyendo colaborar con quienes más lo necesitan durante los meses de invierno.

En cada edición, las donaciones no solo permiten cubrir necesidades básicas, sino que también se promueve la sostenibilidad, permitiendo que las prendas tengan nueva vida en otras personas.

Este año, la campaña se desarrollará del 4 al 31 de mayo en el estacionamiento del Nivel 2 de Montevideo Shopping. El espacio de recepción estará habilitado de domingo a jueves de 10:00 a 21:00 horas, y viernes y sábados de 10:00 a 22:00 horas.

Las instituciones beneficiarias de esta edición serán Auparem (Asociación Uruguaya de Padres de Niños Prematuros), Ceprodih, Cottolengo Don Orione Femenino, Hospital Piñeyro del Campo, Hospital Maciel, Hospital Pereira Rossell y Niños con Alas.

“Cada nueva edición de esta campaña representa una oportunidad para volver a encontrarnos con la solidaridad de las personas. Es una iniciativa profundamente arraigada en la historia de Montevideo Shopping y que año a año demuestra la importancia de la solidaridad que hay en los uruguayos, expresó Carolina de León, gerente de marketing de Montevideo Shopping.

La Campaña del Abrigo es organizada por Montevideo Shopping junto a Manos del Uruguay.