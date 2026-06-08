Burger King llevó las cuatro estrellas de Uruguay al cielo en un homenaje a las grandes victorias de la Celeste

Las cuatro estrellas que acompañan la camiseta de la selección uruguaya son mucho más que un símbolo. Representan las conquistas de 1924, 1928, 1930 y 1950, hitos que marcaron para siempre la historia del fútbol uruguayo y que siguen siendo motivo de orgullo para generaciones de hinchas.

Con esa idea como punto de partida, Burger King presentó una campaña que busca rendir homenaje a esas cuatro gestas desde un lugar tan simbólico como inesperado: el cielo. Como sponsor digital oficial de la AUF, junto al futbolista Ronald Araújo, Burger King lanzó una campaña que combina el fútbol, la cultura y la pasión de los uruguayos.

La iniciativa nació a partir de un hallazgo singular. En uno de los catálogos astronómicos oficiales existen cuatro estrellas cuyos nombres coinciden exactamente con los años en que Uruguay obtuvo sus cuatro títulos más emblemáticos. A partir de esa coincidencia, la marca decidió transformar esas estrellas en un homenaje permanente a la historia de la Celeste.

Hamburguesas de la línea Estrellas de Burger King.

La propuesta tomó forma a través de una campaña que inmortaliza esas conquistas y las acerca a los hinchas mediante una experiencia que combina fútbol, tecnología y memoria deportiva.

Como parte de la acción, Burger King lanzó una edición especial de hamburguesas inspiradas en cada uno de esos años históricos: 1924, 1928, 1930 y 1950. Cada una celebra una de las grandes conquistas que construyeron la identidad futbolística del país.

La experiencia, sin embargo, va más allá de los restaurantes. Los empaques incluyen códigos QR que permiten acceder a una plataforma interactiva desarrollada especialmente para la campaña. Desde allí, los usuarios pueden geolocalizar las cuatro estrellas en el cielo y descubrir contenido exclusivo relacionado con cada una de las gestas deportivas que representan.

Ronald Araújo en la campaña "Estrellas reales" de Burger King.

De esta manera, Burger King vuelve a reforzar su vínculo con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con una parte fundamental de la historia deportiva nacional. Una propuesta que conecta pasado y presente para recordar que algunas estrellas brillan en la cancha, pero también permanecen para siempre en el cielo.

