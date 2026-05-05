BAS reabre su local en Punta Carretas Shopping con una propuesta renovada centrada en la experiencia del cliente.

BAS anuncia la reapertura de su local en el Punta Carretas Shopping, en el marco de su plan de remodelaciones 2026 y en un año especial en el que la marca celebra su décimo aniversario. Ubicado en una de las plazas comerciales más relevantes del país, el espacio fue completamente renovado como parte de un proyecto evolutivo que busca redefinir la experiencia en tienda.

La intervención propone una nueva forma de expresar la identidad de BAS en el punto de venta, poniendo el foco en el uso del color, la iluminación y, especialmente, en la jerarquización del producto como eje central de la experiencia. En este sentido, el rediseño del layout permite una circulación más fluida, optimizando recorridos y puntos de contacto, mientras que el mobiliario fue pensado estratégicamente para destacar categorías clave y facilitar la lectura del surtido.

Como parte de esta renovación, el local incorpora nuevas soluciones tecnológicas que enriquecen la experiencia de compra, como un tótem digital interactivo y una pantalla de gran formato ubicada detrás de las cajas, que permite comunicar promociones de forma dinámica y en tiempo real.

Reapertura del local de BAS en Punta Carretas Shopping.

El proyecto también optimiza el uso de los metros disponibles, priorizando áreas comerciales sin resignar espacios de experiencia. En esta línea, se rediseñó el sector destinado a los más chicos, manteniendo elementos icónicos de la marca como el árbol y la casita, e incorporando nuevas propuestas que invitan a una mayor permanencia y refuerzan el carácter familiar del local.

Más allá de lo funcional, BAS redefine este espacio desde el concepto de “hogar”, apostando a una experiencia cálida, cercana y habitable. A través de materiales nobles, iluminación suave y ambientes que remiten a situaciones cotidianas, la tienda invita a recorrerla con comodidad, generando una conexión emocional con el cliente. En este entorno, el producto se integra de forma natural, facilitando su visualización en el día a día.

Esta renovación se alinea con la estrategia general de BAS de consolidar una marca cada vez más relevante, cercana y centrada en las personas. En este sentido, el local de Punta Carretas funciona como un espacio piloto donde se exploran nuevas formas de diseño, operación y vínculo con el cliente, con aprendizajes que podrán escalarse a otras tiendas de la red.

El vínculo con la comunidad local ocupa un lugar central en la propuesta de BAS. Bajo el concepto “BAS para todos”, la marca reafirma su identidad como una marca país, cercana, accesible y conectada con la vida cotidiana de las personas, interpretando sus hábitos, sus espacios y sus necesidades. En este sentido, apuesta al diseño nacional como pilar de su identidad, desarrollando colecciones contemporáneas pensadas para el día a día, con una propuesta de calidad a precios competitivos que permite acercar el diseño a un público amplio y diverso.

