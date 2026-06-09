Banco República presenta un nuevo Paquete Pyme que incorpora la Tarjeta de Crédito BROU Pyme Mastercard

En este marco, el Banco lanzó la nueva Tarjeta de Crédito BROU Pyme Mastercard, una herramienta diseñada específicamente para clientes corporativos, que se incorpora a un ecosistema integral pensado para acompañar la gestión diaria de los negocios, facilitar el acceso al financiamiento y brindar mayor flexibilidad operativa.

La nueva propuesta reafirma el compromiso histórico del BROU con el crecimiento y desarrollo del sector empresarial uruguayo, acercando soluciones ágiles, accesibles e integradas para responder a las necesidades actuales de emprendedores, profesionales y pymes.

La evolución del Paquete Pyme busca ofrecer herramientas concretas que acompañen el día a día de las empresas, simplificando la operativa y aportando soluciones financieras adaptadas a cada etapa de crecimiento.

Las Tarjetas de Crédito BROU Pyme Mastercard fueron desarrolladas bajo el sello Mastercard y constituyen un medio de pago ágil, rápido y seguro, habilitado para compras y pagos de servicios tanto en comercios locales como internacionales, presenciales y online. Además, permiten adelantos de efectivo y contarán con programas de beneficios específicos para el segmento.

El nuevo producto se presenta en dos versiones: Tarjeta Pyme Mastercard, orientada a emprendedores y pequeñas empresas; y Tarjeta Pyme Platinum Mastercard, destinada a profesionales y medianas empresas, con beneficios ampliados y servicios diferenciales.

Entre sus principales atributos se destacan: beneficios cotidianos en rubros clave como supermercados, farmacias y combustible; acceso a plataforma de descuentos exclusiva para el segmento, con beneficios pensados para optimizar el gasto empresarial; servicios de capacitación, mentoría y acompañamiento para empresas; nuevas coberturas de ciberseguridad para mitigar riesgos y foco en reforzar la seguridad en transacciones; requisitos simples y ágiles para su solicitud.

Asimismo, la tarjeta forma parte de una solución integral que incluye caja de ahorro, tarjeta de débito Mastercard, POS, BROU a Mano Comercio y opciones de crédito, configurando una propuesta que busca resolver de forma eficiente las necesidades operativas y financieras de las pymes.

Con esta iniciativa, BROU se posiciona como el primer banco en Uruguay en ofrecer una tarjeta de crédito Mastercard con beneficios exclusivos especialmente orientados al segmento pyme, fortaleciendo su propuesta de valor y consolidando su liderazgo en soluciones financieras para empresas.

Mastercard acompaña a las pymes con soluciones que simplifican su gestión diaria y también promueven su transformación digital, dos aspectos claves para impulsar su crecimiento. Mastercard y BROU continúan creando soluciones que aportan valor real al trabajo diario de las empresas uruguayas, combinando seguridad, beneficios y flexibilidad.

Las tarjetas podrán solicitarse en cualquier sucursal del BROU en todo el país.

