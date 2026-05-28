BAIC desembarca en Uruguay con el BJ30: un SUV híbrido hecho para ir más allá

El BJ30 no responde a una categoría tradicional. Es un SUV que se mueve entre mundos: eficiente para la ciudad, pero preparado para salir de ella.

Sus versiones 4x2 y 4x4 no son solo configuraciones técnicas, sino dos formas de vivir esa idea. Una que optimiza la experiencia urbana, con una conducción fluida y eficiente, y otra que amplía los límites, incorporando tracción integral eléctrica (e-AWD) para adaptarse a cualquier terreno.

En el centro de esta propuesta hay una arquitectura híbrida que combina un motor turbo con propulsión eléctrica, gestionando de forma inteligente la energía para responder a cada contexto. Pero más que su tecnología, lo que define al BJ30 es su capacidad de adaptarse sin que el usuario tenga que pensarlo.

El BJ30 integra un ecosistema tecnológico que no busca protagonismo, sino naturalidad. Está equipado con pantallas digitales, interfaces intuitivas y un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) que mejoran la experiencia de conducción.

Tanto el sistemas como el frenado autónomo como el control de crucero adaptativo, así como la asistencia de carril elevan la seguridad, pero sobre todo construyen una sensación: la de estar siempre un paso adelante.

La tecnología está. Pero no se impone. Opera en silencio para que la experiencia sea lo verdaderamente protagonista.

El diseño del BJ30 expresa esa misma filosofía. Líneas firmes, proporciones robustas y una estética que toma lo mejor del mundo off-road para reinterpretarlo en clave contemporánea.

No es un vehículo que busque llamar la atención desde lo superficial, sino desde la coherencia. Cada elemento responde a una lógica de uso, de durabilidad y de presencia.

En el interior, esa misma mirada se traduce en un espacio pensado para el confort real: materiales, tecnología y ergonomía que acompañan tanto el día a día como los momentos que rompen la rutina.

La llegada de BAIC a Uruguay se da en un momento de cambio. Un mercado que empieza a mirar la electrificación, la conectividad y la inteligencia como parte esencial de la movilidad.

Con el BJ30, la marca no solo introduce un nuevo modelo. Introduce una forma de pensar el movimiento: más flexible, más inteligente, más abierta. El BJ30 está hecho para ir más allá.

