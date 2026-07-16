Así es 234 Bulevar, el nuevo edificio frente al Golf: amplios espacios, terminaciones de lujo y ubicación exclusiva

Con una ubicación privilegiada frente al Club de Golf de Montevideo y vistas panorámicas hacia la rambla, 234 Bulevar surge como una de las propuestas residenciales más exclusivas de Montevideo. Desarrollado por el Estudio Lecueder y por el Estudio Kimelman Moraes, el edificio cuenta con una arquitectura de alta calidad, amplios espacios interiores y una cuidada selección de materiales y terminaciones de nivel internacional.

“Cuando uno ingresa al edificio y a cada uno de sus apartamentos, lo primero que respira es la calidad del producto”, afirmó el arquitecto Ernesto Kimelman, quien destacó que esa búsqueda se refleja en cada espacio. “Montevideo hace muchísimos años que no construye edificios de este tamaño y de esta calidad. La apuesta fue hacer un edificio diferente, aprovechando los mejores productos que hoy se pueden encontrar en el mundo”.

Uno de los aspectos que distingue a 234 Bulevar es la amplitud de sus espacios. El edificio cuenta con solo diez apartamentos —uno por piso—, una característica que permitió desarrollar residencias de grandes dimensiones, algo cada vez menos frecuente en los nuevos proyectos inmobiliarios. Las características de los apartamentos consisten en una residencia con jardín privado de 424 m², dos unidades con parrillero propio de 355 m², seis residencias frente al Golf de 331 m² y un penthouse dúplex de 658 m².

Cada uno de los espacios se caracteriza por sus grandes dimensiones y por sus finas terminaciones.

Esa búsqueda por priorizar el confort y la sensación de amplitud llevó al equipo a tomar una decisión poco habitual. Según explicó Kimelman, se optó por sacrificar un piso completo para aumentar la altura interior de las unidades. “Resolvimos, en una decisión muy difícil, que los apartamentos tuvieran 2,60 metros de altura en lugar de los 2,40 mínimos. Aunque son apenas 20 centímetros, en estos espacios se perciben con total claridad”, señaló.

El resultado son ambientes más luminosos, abiertos y confortables. La amplitud, para el arquitecto, es una constante en todo el proyecto. Los dormitorios principales rondan los seis metros por cuatro, mientras que las suites secundarias tienen dimensiones similares a las de una suite principal en muchos apartamentos de alta gama. A esto se suman amplios livings, comedores y cocinas, en una propuesta que busca recuperar las proporciones y el confort de los apartamentos de antaño.

Materiales de lujo

El proyecto también incorpora una cuidada selección de materiales y terminaciones de primer nivel. “Las puertas interiores y los placares son italianos, las griferías son de reconocidas marcas internacionales, el equipamiento sanitario es de alta gama y las encimeras fueron fabricadas con materiales especialmente seleccionados para el proyecto”, señaló Kimelman.

Cada detalle fue cuidadosamente seleccionado, incorporando griferías y equipamientos de marcas internacionales reconocidas por su calidad.

Cada apartamento cuenta también con sistemas de climatización de última generación, con aire acondicionado y losa radiante por agua caliente instalados en todas las unidades. “Son sistemas muy sofisticados, con una eficiencia energética increíble, que pueden brindar frío en un ambiente y calor simultáneamente en otro”, contó.

A esto se suman distintas soluciones orientadas al confort: domótica para el control de iluminación y cortinas, además de sistemas de seguridad y monitoreo. “Como profesional pude disfrutar de resolver y colocar los mejores productos que se puedan encontrar”, agregó.

234 Bulevar incorpora una serie de servicios y espacios comunes pensados para complementar la experiencia de vivir en el edificio. Entre ellos se destaca un rooftop ubicado en el piso 12, concebido como un mirador con vistas al Golf y al Río de la Plata, que incluye barbacoa, sala gourmet, terrazas, áreas de descanso, solárium y actividades al aire libre. El proyecto también dispondrá de ascensores independientes para residentes y servicio, grupo electrógeno y previsión para cargadores de vehículos eléctricos en el área de estacionamiento.

Cada apartamento fue diseñado para disfrutar de una de las vistas más privilegiadas de Montevideo.



Según cuenta el contador Carlos Lecueder, la idea de 234 Bulevar nació tras adquirir el último terreno que quedaba disponible frente al Golf de Punta Carretas. Desde el inicio, de acuerdo al empresario, el objetivo fue aprovechar esa ubicación privilegiada para desarrollar una propuesta diferente dentro del mercado inmobiliario de Montevideo. “Cuando empezamos a estudiar qué hacer allí, dijimos que teníamos la oportunidad de hacer algo único, algo especial. La idea fue hacer un edificio que tuviera un nivel que lo diferenciara del resto y lo proyectara hacia el futuro como una propuesta única para vivir”, aseguró Lecueder.

Para el empresario, el concepto de lujo que inspira al proyecto está directamente asociado al bienestar y la calidad de vida. "El edificio está pensado desde la comodidad y el lujo, pero el lujo entendido como una forma de vida cómoda, con las mejores aberturas, los mejores baños y revestimientos para que duren, sean disfrutables y mejoren la experiencia cotidiana ", señaló. En ese sentido, destacó que el objetivo fue crear espacios que resulten funcionales, confortables y disfrutables en el día a día.

"Queremos que quien resida aquí disfrute todos los días el lugar donde vive, no solamente por la amplitud de los espacios, sino también por los materiales, las vistas y el entorno", agregó.

El empresario Carlos Lecueder y el arquitecto Ernesto Kimelman están frente al proyecto 234 Bulevar.

Además de sus características constructivas, 234 Bulevar se distingue por una ubicación que hoy resulta casi imposible de repetir. Lecueder destacó que la zona ya está prácticamente consolidada, con muy pocas oportunidades para desarrollar nuevos proyectos de estas características frente al Golf de Punta Carretas. “Para quien le guste vivir aquí, con esta vista y con el club de golf a sus pies, es algo irrepetible”, afirmó Lecueder.

Con entrega prevista para setiembre de este año, 234 Bulevar entra en su etapa final de construcción y reúne los elementos que marcaron su desarrollo desde el inicio: una ubicación exclusiva y difícil de repetir, apartamentos de gran tamaño y una atención especial a la calidad de los espacios y las terminaciones.

