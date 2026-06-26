Arquitectura, naturaleza y calidad de vida, todo reunido en Brits Village Jardín

Brits cuenta con apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, además de penthouses en el nivel superior y un parque central

El nuevo desarrollo inmobiliario, ubicado en José F. Arias esquina Juan Pedro Berange, marca un nuevo hito para este desarrollo residencial impulsado por el Estudio Luis E. Lecueder. El edificio Brits está integrado por siete construcciones de cuatro niveles, que cuentan con un total de 83 unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, junto a penthouses en el nivel superior,

El desarrollo fue concebido para responder a las nuevas formas de habitar, priorizando la conexión con los espacios verdes desde un amplio parque central, amenities de nivel y el bienestar de sus residentes. El proyecto ya alcanzó el 70% de las unidades comercializadas y quienes han elegido vivir allí son principalmente familias y personas que valoran la cercanía a centros educativos, servicios, paseos de compras y espacios de recreación.

Uno de los principales diferenciales del proyecto es el concepto de “Village Jardin”, una propuesta arquitectónica que tiene los edificios en torno a un gran jardÍn central, con más de 900 metros cuadrados (m2), favoreciendo la integración del paisaje como eje central del proyecto inmobiliario.

Carlos Lecueder, Fabrizio Devoto, Pablo Roquero, Federico Lecueder.

En cuanto al diseño, la piel de madera y la propuesta paisajistica cobran un rol protagónico tanto en las fachadas como en los espacios interiores y exteriores. Además, cuenta con valorados amenities, que incluyen piscina interior y exterior, gimnasio, sauna, sala de yoga y pilates, espacio gourmet, área de cowork, playroom para niños y parrilleros al aire libre, entre otros.

“El mercado viene demostrando que las personas valoran cada vez más los proyectos que priorizan el bienestar, los espacios amplios y el contacto con la naturaleza. En Brits logramos reunir esos atributos en una misma propuesta y entendemos que eso explica la excelente respuesta que ha tenido el proyecto”, afirmó Carlos Lecueder, director del Estudio Luis E. Lecueder.

El empresario destacó que este desarrollo fue liderado por sus hijos desde sus inicios, lo cual “me llena de emoción y de orgullo con una nueva generación en el Estudio Luis E. Lecueder funcionando”.

El compromiso con la sustentabilidad constituye otro de los pilares del proyecto. Los equipos de aire acondicionado instalados son inverter, se utilizan paneles solares para regular la temperatura del agua de las piscinas y se utilizaron sistemas de ahorro hídrico, griferías de bajo consumo y soluciones constructivas orientadas a reducir el impacto ambiental.

Brits Village Jardín. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

La obra fue realizada por la constructora Ceaosa y la arquitectura estuvo a cargo de Pablo Roquero y Fabrizio Devoto.

Brits Village Jardín ha consolidado una propuesta residencial que integra arquitectura, naturaleza y calidad de vida, acompañando las nuevas formas de habitar y las necesidades de quienes buscan vivir en entornos más conectados con el bienestar y la comunidad.

Los interesados pueden coordinar su visita a través del mail comercial@estudioluislecueder.com y el celular 092 793.535.