Arcfox aterriza en Uruguay: movilidad eléctrica premium y tres nuevos modelos

Arcfox realizó su lanzamiento oficial en Uruguay y presentó una nueva gama de vehículos eléctricos con los que busca posicionarse dentro del segmento premium del mercado. La presentación reunió a concesionarios, clientes y representantes de la industria automotriz para conocer la propuesta de la marca, representada localmente por Homero de León.

La marca, perteneciente al grupo chino Baic, desembarca en el país con los modelos T1 y Alpha T5, dos SUV, y el Alpha S5, un sedán de perfil deportivo. “Arcfox no es una marca más de vehículos eléctricos. Es una marca que viene a romper esquemas”, señaló Juan Carnales, jefe de ventas de Homero de León, al destacar la combinación de diseño, inteligencia y tecnología que caracteriza a sus vehículos

Uno de los conceptos más destacados es la búsqueda de una experiencia asociada a estándares premium. Según explicaron el desarrollo de los vehículos se apoya en cuatro pilares: la capacidad industrial de Baic, la tecnología aportada por Huawei, el diseño liderado por Walter de Silva, la validación técnica de Magna y el uso de baterías LFP (Litio-Ferrofosfato).

“Creo que vamos a superar las expectativas de los compradores con el diseño, la calidad y el confort que tienen estos vehículos”, indicó Carnales, quién además destacó la recepción inicial de la marca en Uruguay con una muy buena recepción de la preventa realizada.

Detrás de la experiencia

En materia de diseño, Arcfox contó con la participación de Walter de Silva, reconocido diseñador automotriz responsable de algunos de los modelos más emblemáticos de firmas europeas. Según Carnales, su trabajo aportó una identidad visual marcada por líneas modernas y una estética orientada a combinar elegancia y deportividad.

Otro de los diferenciales es que los vehículos fueron concebidos desde su origen como eléctricos, no como adaptaciones de autos desarrollados inicialmente para motores de combustión. Según Richard Clavijo, gerente de talleres oficiales y pos-venta de Homero de León, esto permite optimizar la ubicación de las baterías, incorporar un piso completamente plano en la parte trasera y mejorar el espacio disponible para los pasajeros.

La autonomía y los tiempos de recarga fueron otros de los aspectos destacados. Los representantes de Arcfox señalaron que los vehículos incorporan sistemas de carga rápida que permiten recuperar la batería del 30% al 80% en aproximadamente 30 minutos, mediante corriente continua. Utilizando corriente alterna, el proceso completo puede realizarse en un plazo de entre ocho y once horas, dependiendo del modelo y de la instalación disponible.

Tecnología e inteligencia en una misma experiencia

La tecnología desarrollada junto a Huawei ocupa un lugar central dentro de la propuesta de Arcfox. La colaboración entre ambas compañías abarca aspectos vinculados a la comunicación, software, hardware, pantallas, radares y sensores, además de los sistemas de asistencia a la conducción. “Es un concepto de diseño de calidad y minimalista. Tú entras a un coche y no vas a tener botones por todos lados. Se maneja todo desde una pantalla”, explicó Clavijo.

Los tres modelos incorporan cabinas inteligentes con sistemas avanzados de seguridad y asistencia a la conducción (ADAS): cámaras de visión 360 grados, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, parking autónomo y diferentes funciones orientadas a mejorar la seguridad y el confort durante la conducción.

El sello de Magna: calidad y seguridad

Otro de los socios estratégicos de la marca es Magna, la compañía canadiense especializada en ingeniería y fabricación automotriz participó en el desarrollo y validación de los vehículos. Según Carnales, la colaboración entre ambos “asegura un diseño de calidad, seguridad en el armado y en toda la parte del habitáculo del coche”. Durante la presentación se destacó que la participación de Magna permite que los modelos cumplan con estándares internacionales de calidad y seguridad.

Según explicó Clavijo, la validación realizada por Magna abarca distintos aspectos relacionados con la calidad percibida, la seguridad y el confort de marcha. Entre ellos el nivel de insonorización de la cabina (NVH), que incluye no solamente el ruido generado durante la conducción, sino también sonidos provenientes de plásticos, asientos y otros componentes del vehículo. “De 68 decibeles hacia abajo estamos hablando de calidad premium en cualquier coche del mundo”, señaló e indicó que los modelos de Arcfox se ubican por debajo de esos parámetros.

3 modelos, 3 públicos distintos

La gama inicial de Arcfox en Uruguay está integrada por tres modelos: el T1, un SUV del segmento B; el Alpha T5, un SUV del segmento C orientado al uso familiar; y el Alpha S5, un sedán de perfil deportivo. Todos los modelos cuentan con garantías generales de cinco años (o 150.000 kilómetros), mientras que la batería cuenta con una cobertura de ocho años (o 200.000 kilómetros)

Los tres vehículos comparten el enfoque de la marca en materia de tecnología, conectividad, asistencia a la conducción y confort interior, aunque apuntan a perfiles de usuario diferentes. “Cuando ustedes vayan a subirse al coche van a sentir otra presencia. Van a ver la calidad de los materiales, los asientos, las comodidades y el volante. Van a notar que estamos en un nivel superior”, sostuvo Clavijo

Según los representantes de la marca, la respuesta inicial del mercado fue positiva, la preventa realizada del T1 agotó sus unidades, y permitió acelerar los planes previstos para esta primera etapa de comercialización. “Tenemos ya ventas para septiembre, quedan pocas unidades para agosto y se hizo una preventa bastante grande que superó nuestras expectativas”, afirmó Carnales.

Con este lanzamiento, Arcfox se incorpora a la creciente oferta de vehículos eléctricos disponible en Uruguay y apuesta a consolidar su presencia en un mercado que continúa ampliando la adopción de nuevas tecnologías de movilidad. “Nosotros lo que queremos es que a este precio ya se tenga algo premium, apuntando a la calidad de manejo, la experiencia del cliente y la movilidad eléctrica”, concluyó Clavijo.