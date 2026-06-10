“Anti Promo" Divino pone el foco en alentar a la selección uruguaya en la Copa del Mundo 2026

Como patrocinador oficial del sueño celeste, gracias a su acuerdo con la AUF y como líder en equipamiento para el hogar y el descanso, la compañía lanzó la “Anti Promo”, una acción especial que se aplicará exclusivamente durante los encuentros de Uruguay. Durante los 90 minutos que dure el partido, algunos de los productos duplicarán su precio de forma temporal, invitando a los hinchas a dejar las compras para otro momento y concentrarse en alentar a la Celeste.

La iniciativa busca generar una instancia de encuentro y apoyo a la celeste, durante la mayor competencia del futbol mundial. “La selección nos necesita y como patrocinador oficial del sueño celeste, creamos esta campaña que busca que todos los uruguayos y uruguayas estemos los 90 minutos del partido con la atención puesta en alentar a nuestros jugadores. Esta acción es una forma de demostrar nuestro compromiso con la Celeste, invitando a todo el país a vivir juntos cada partido en este mundial”, señaló Victoria Dutra, gerente de Marketing y Comunicación Corporativa de Divino.

Además, durante toda la competencia, estará la “Promo Celeste”, una campaña que ofrecerá descuentos de hasta 50% en artículos seleccionados de todas las categorías, a los que se sumarán beneficios adicionales con tarjetas adheridas.

De esta manera, mientras la Promo Celeste permitirá acceder a importantes oportunidades de compra durante todo el torneo, la "Anti Promo" buscará transmitir un mensaje de unión y aliento a nuestros jugadores.

Por otro lado, la marca tendrá activa en sus redes sociales una activación que hace referencia a las tribunas de nuestros hogares y que incluye un sorteo de una orden de compra de $125.000 para poder renovarla.

Con estas propuestas, DIVINO reafirma su vínculo con el deporte uruguayo y su apoyo permanente a las selecciones nacionales.