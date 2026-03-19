AMS se ubica en el top 10 del ranking de Great Place to Work Uruguay

La compañía de Agenciamiento y Soluciones Integrales en logística y comercio exterior AMS fue reconocida en el ranking 2026 de los mejores lugares para trabajar en Uruguay, ubicándose en la 7° posición dentro de las 25 empresas destacadas en la categoría de 51 a 300 empleados, según la evaluación de Great Place to Work, autoridad global en cultura organizacional.

El ranking de los mejores lugares para trabajar en Uruguay destaca a las principales empresas del país que se encuentran a la vanguardia en cuanto a la creación de lugares de trabajo de alta confianza y que generan experiencias positivas para todos los colaboradores. Son compañías valoradas por su gente por brindar ambientes de trabajo excepcionales, que incrementan el bienestar y la satisfacción en toda la organización.

“Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con el desarrollo de las personas, la construcción de un entorno de confianza y una cultura organizacional basada en la colaboración y el respeto. En AMS creemos que un gran lugar para trabajar no se define únicamente por beneficios o políticas aisladas, sino por una cultura viva, adaptable y basada en la confianza”, comentó Guillermo Rucks, CEO de la compañía.

Con cerca de ocho décadas de historia, en la compañía el éxito en sus servicios y soluciones es inseparable de la calidad de sus vínculos. Bajo la filosofía “cuidar para crecer” se promueve la construcción de un entorno de confianza hacia adentro como base para brindar soluciones confiables al mundo.

Su cultura se sustenta en valores como crecimiento, cuidado, foco en el cliente, actitud positiva, integridad y actitud de equipo. Estos valores se materializan en acciones concretas con una propuesta integral para sus colaboradores, que incluye beneficios como programas de capacitación continua, planes de desarrollo profesional, esquemas de trabajo flexible, días adicionales de licencia y acciones de bienestar con un enfoque 360°, abarcando lo emocional, físico, social y profesional.

Asimismo, la empresa promueve iniciativas de reconocimiento, actividades de integración y espacios de escucha activa que fortalecen el compromiso y el sentido de pertenencia de sus equipos.

La empresa, con ocho décadas, fue reconocida en la evaluación Great Place to Work Uruguay.

Uno de los pilares de la identidad de AMS es la equidad. Hoy, el 60% del equipo está integrado por mujeres, una representación que también se mantiene en los niveles gerenciales, consolidando una mirada diversa en la toma de decisiones.

El desarrollo interno es otro eje clave. El 85% de los líderes actuales inició su recorrido en la organización en posiciones de menor responsabilidad, reflejando una apuesta sostenida al crecimiento interno.

Los colaboradores eligen AMS para desarrollar su carrera a partir de varios ejes fundamentales de su cultura. Por un lado, el cuidado integral, con iniciativas vinculadas al bienestar físico, emocional y social, que incluyen masajes laborales semanales y la subvención de actividades deportivas.

Por otra parte, cuentan con un fondo que protege el ingreso familiar en caso de enfermedad y ofrece reintegros en gastos de salud para los colaboradores y sus hijos. A su vez, el programa de formación y desarrollo brinda acceso a capacitaciones a todos los colaboradores.

En tanto, sus oficinas renovadas priorizan la luz natural, la ergonomía y las áreas verdes diseñadas para fomentar la creatividad y la colaboración.

El reconocimiento posiciona a AMS dentro de un grupo destacado de empresas.

El compromiso social es otro aspecto valorado. En 2025, el 90% de la plantilla participó en programas de voluntariado junto a organizaciones como Ánima, Ceprodih y Salir Adelante, invirtiendo cientos de horas en mentorías para acompañar el desarrollo de jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

El comportamiento organizacional está guiado por un Código de Conducta de cumplimiento obligatorio para todos los niveles de la organización. Este código establece estándares claros en materia de ética, integridad, respeto y transparencia, promoviendo relaciones basadas en la confianza tanto dentro de la organización como con clientes, proveedores y la comunidad.

La seguridad laboral también es un pilar en AMS. La compañía trabaja sobre políticas y prácticas enfocadas en la prevención de accidentes y el cuidado de un entorno de trabajo seguro.

Este reconocimiento de Great Place to Work posiciona a AMS dentro de un grupo destacado de empresas que, en un contexto de constante transformación del mundo laboral, se diferencian por construir culturas de alta confianza, promover el bienestar, la inclusión y el desarrollo de sus equipos, y generar impacto positivo tanto en las personas como en los resultados del negocio.