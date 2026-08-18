359º evoluciona su marca a Ulog Uruguay y amplía el alcance de su propuesta logística

En un mercado en el que los proyectos de inversión requieren soluciones logísticas cada vez más especializadas, 359º pasa a operar bajo la marca Ulog Uruguay, la red de logística internacional de Ultramar, uno de los principales grupos de transporte y servicios a nivel mundial.

El cambio acompaña una evolución que comenzó con el desarrollo de 359º y que ahora busca dar un nuevo impulso a una propuesta basada en la capacidad de gestionar operaciones complejas, coordinar distintos actores de la cadena y diseñar soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

La experiencia construida en Uruguay constituye uno de los pilares de esta nueva etapa. A lo largo de los últimos años, 359º desarrolló operaciones vinculadas a grandes proyectos de infraestructura y energía, así como a sectores como el automotor y las exportaciones agroindustriales.

Esta trayectoria le permitió consolidar una especialización en carga proyectos y operaciones logísticas que requieren planificación, conocimiento técnico y una coordinación integral desde el origen hasta el destino final.

Uno de sus principales antecedentes es su participación en el cierre del anillo de transmisión de 500 kV entre Salto y Tacuarembó, una obra clave para fortalecer el sistema eléctrico nacional y acompañar el desarrollo productivo del país.

En este proyecto, 359º tuvo un rol estratégico al diseñar y ejecutar una solución de logística integral para movilizar más de 18.000 toneladas de equipos críticos, entre ellos reactores, transformadores, bobinas de cables, desde su origen hasta su posicionamiento final en la obra.

Durante más de tres años, el desafío no fue únicamente trasladar carga, sino asegurar que una infraestructura esencial para Uruguay avanzara sin interrupciones. La operación involucró la coordinación de las distintas etapas de la cadena logística para garantizar su arribo al país, incluyendo la operación portuaria, el traslado terrestre y la llegada de cada componente a obra, así como el posicionamiento de transformadores en sus bases, y de estructuras metálicas y cables, entre otros, en su ubicación final para el montaje.

Esta experiencia se complementa con operaciones de características diferentes, pero que también demandan una coordinación integral. En el sector automotor, 359º gestionó la importación de cientos de vehículos desde China, coordinando distintas etapas de la operación desde el origen hasta su llegada a Uruguay.

El trabajo incluyó conseguir el buque, gestionar el espacio, supervisar los vehículos antes del embarque, coordinar la operación portuaria, desconsolidar la carga y organizar el transporte terrestre posterior.

La operación permitió poner en práctica una solución de punta a punta para un volumen significativo de unidades y es, además, representativa de uno de los segmentos en los que Ulog Uruguay busca continuar creciendo.

“Lo que nos ha permitido crecer es entender que cada operación tiene sus propias características. El proyecto del cierre del anillo de 500 kV, por ejemplo, implicó una escala y una complejidad muy diferentes a la importación de vehículos, pero en ambos casos el desafío es el mismo: anticipar lo que necesita el cliente, coordinar a todos los actores y asegurarnos de que la carga llegue en las condiciones y en los tiempos previstos”, señaló Ignacio Draper, gerente de Ulog Uruguay.

La nueva identidad busca proyectar esa experiencia hacia nuevas oportunidades. Ulog Uruguay apunta a acompañar proyectos vinculados a infraestructura, energía, industria y nuevas inversiones, así como operaciones relacionadas con el crecimiento de sectores productivos y de servicios.

La estrategia también contempla trabajar desde etapas tempranas de los proyectos junto a constructoras, desarrolladores e industrias, de manera de identificar con anticipación los requerimientos logísticos y diseñar soluciones que contemplen toda la cadena.

En paralelo, Ulog Uruguay busca ampliar su propuesta en áreas como almacenamiento, gestión de depósitos y tercerización de procesos logísticos. El objetivo es que las empresas puedan contar con un socio capaz de asumir diferentes etapas de su operación de comercio exterior y distribución, adaptándose a sus necesidades y escala.

“Renovar la marca y pasar a llamarnos Ulog Uruguay nos permite dar un siguiente paso sin perder aquello que nos hizo crecer en el país. Tenemos un equipo que conoce el mercado, entiende las particularidades de cada operación y trabaja cerca de los clientes, y ahora sumamos una plataforma regional que nos permite ampliar capacidades y alcance”, agregó Draper.

La transformación de 359º a Ulog Uruguay se desarrolla en el marco de AMS, empresa uruguaya con casi 80 años de trayectoria dedicada a brindar soluciones para la logística y el comercio exterior, que es parte de Ultramar, grupo con presencia en 27 países y una extensa red global de operaciones.

“Hay una oportunidad importante en Uruguay de seguir acompañando a proyectos que requieren el movimiento de equipamiento, infraestructura y tecnología desde distintos mercados. Nuestra experiencia nos permite entender que la logística tiene que estar presente desde el comienzo de esos proyectos y no solamente cuando la carga ya está pronta para embarcar”, afirmó Guillermo Rucks, CEO de AMS.

La nueva marca combina el conocimiento y la experiencia construidos durante años en el mercado local con el respaldo de una plataforma regional presente en once países de América Latina y una amplia red internacional de oficinas, agentes y socios estratégicos.