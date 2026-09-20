Columna de APPCU: La libertad para crecer

Allí estaban en un edificio contiguo a la Torre Ejecutiva, el Presidente de la República, Yamandú Orsi, los ex Presidentes, Julio María Sanguinetti y Luis A. Lacalle Herrera, el ministro de economía y finanzas, Gabriel Oddone y los ex ministros de dicha cartera, Ricardo Zerbino, Luis Mosca, Isaac Alfie, Alberto Bensión, Fernando Lorenzo, Alvaro García, Mario Bergara, Azucena Arbeleche, Enrique Iglesias (ex Presidente del BID, ex canciller), habiéndose excusado el Presidente Luis Lacalle Pou y el Dr Ignacio de Posadas.

Se cumplen 80 años de presencia del Banco Mundial aquí, con una intensa actividad de apoyo al país, haciendo uso de la palabra su vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Sra Susana Cordeiro.

Además, hablaron el ministro Gabriel Oddone que en un gesto deferente tuvo palabras elogiosas hacia sus antecesores en el cargo, y el Presidente Yamandú Orsi, resaltando la labor del Banco Mundial en nuestro país en el decurso de 8 décadas.

Ejemplo de republicanismo que seguramente no sea fácil de encontrar en los distintos países de nuestra América y el mundo.

Viene a cuento porque el relato de muchos inversionistas sobre todo argentinos con quienes intercambiamos ideas, resaltan esta condición que es sinónimo de tolerancia, respeto y sentido de la ubicación.

Y casualmente, estaba entre la asistencia un promotor argentino que está haciendo sus primeras armas en el Uruguay.

Se me apersonó con enorme emoción diciéndome que es básicamente indispensable que exista este contexto, donde sin perjuicio de imprimir la impronta particular de cada gobierno, nadie quiere reinventar la cuadratura del círculo ni ser desdoroso con el gobierno antecesor.

Lo que no inhibe que se lleven adelante reformas estructurales por quien competa ejercer el gobierno.

Y esta literatura que pareciera no encaja en una prosa dedicada a la inversión en vivienda y obra privada en general, viene a cuento, porque se invierte precisamente y entre tantas razones, por el encuentro que vivimos en la tarde del lunes.

Incluso la señora vicepresidenta del Banco Mundial, lo resaltó y destacó que es una suerte de valor agregado esa convivencia por lo alto del sistema político, exhibiendo dignidad, que no quiere decir que no existan diferencias en las políticas de gobierno.

También agregó que estamos creciendo al 16% del Producto Bruto Interno, cuando es de necesidad llegar al 20%, así como la escasa fluidez del crédito privado, lo vemos en nuestro metier.

Un paréntesis para destacar que, desde el cielo, como cristiano que era, observaba todo Danilo Astori quien mantuvo con APPCU un febril diálogo y siempre estuvo bien dispuesto a escuchar nuestra postura.

Se habló del tema competitividad y del proyecto de ley que está en el gobierno.

En nombre de APPCU, hice hincapié tras bambalinas con jerarcas presentes, en lo trascendental que significa para el promotor privado que llegue a buen puerto el denominado “silencio positivo”.

Precisamente el promotor argentino que estaba en sala, se refería a la lentitud de los trámites en distintas dependencias, dentro de una exposición muy positiva para nuestro país, como ya fue dicho.

Si desde los promotores privados estamos hablando de miles de millones de dólares de inversión, relevado hasta el inicio del 2028, es determinante que los trámites se deslicen por un tobogán sin obstáculos innecesarios ni posturas antojadizas de algún jerarca nacional o departamental.

Recurrentemente expuesto, pero la desburocratización inclinaría, aún más, la balanza a un proceso virtuoso de dinamización de la economía, porque si la industria de la construcción y me refiero a nuestro metier, la obra privada, la vivienda, está fogoneada, la demanda de mano de obra sería más cuantiosa, aún.

Pruebas al canto, el último reporte del BPS expresa en 57 mil obreros directos y en ascenso, corrobora lo que venimos escribiendo.

Desde nuestro sector estamos trabajando con intensidad y sin duda coadyuvamos a intentar superar ese 1.2% de crecimiento anual instalado, desde hace más de una década.

La expresión de tolerancia y respeto del evento del pasado lunes, ayuda desde otro ángulo para el citado crecimiento.