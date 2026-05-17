Columna de APPCU: La capacitación viabiliza el futuro

El título de la nota supone una obviedad. Solo los educados son libres, dijo un griego una vez.

Seguridad sin dudas se lleva la mayor exposición y en ese trillo estamos desde 1995 cuando se creó el Departamento de Seguridad, equipo multifacético, que aborda un sinfín de aspectos vinculados al tema que nos ocupa.

En APPCU tenemos cultura de seguridad y hemos hecho caudal del mismo. El servicio que brindamos con el Departamento del metier, es celoso guardián de las recomendaciones que se formulan cuando el prevencionista a cargo, visita la obra. Y se actúa en consecuencia si no hay cumplimiento a las sugerencias vertidas por nuestro asesor.

Es decir, no es “mero cumplimiento del deber”, nos adecuamos a la normativa exigente. Es una materia presente que la hemos incorporado y por suerte ha hecho carne en nuestros socios y los obreros.

Pero el espectro es muy variado en cuanto a los talleres que se imparten. Sobre todo, para mandos medios, pero para nada es excluyente.

Técnicos prevencionistas, galenos, psicólogos, ingenieros químicos, forman parte del menú de profesores que mucho más que dictar cátedra en su especialidad, interactúan con los participantes aventando dudas y además, por qué no, incorporan conocimiento e información de la audiencia. Que de eso se trata. Un verdadero círculo virtuoso.

Someramente podemos enunciar algunos títulos de las charlas, donde semanalmente nuestro salón ha sido escenario de fermentales charlas. No profundizaremos en los temas por una cuestión de espacio en la prosa.

Capacitación sobre acciones en contingencias, donde se ejemplifican diversos inconvenientes que se suceden en una obra y se explica o sugiere, como actuar.

Capacitación en grúas, el nombre me obvia de mayores comentarios. Siempre la parte de seguridad, acompaña estas tareas.

Primeros auxilios, vaya que es imperioso cómo actuar inicialmente ante la posibilidad de un accidente.

Salud ocupacional en el sector, con el asesoramiento de una profesional doctora, ajustándose a las normas jurídicas y volcando todo su expertise, con valoraciones técnicas necesarias.

Gestión Ambiental, verdadero logro de APPCU (hicimos conferencias con Cegru), La buena utilización de recursos, la economía circular, la separación de los residuos, aspectos entre otros, que muchas veces no teníamos incorporado a nuestro pensamiento y posterior acción y que hoy, nuestro salón de eventos ha sido testigo de sendas aportaciones de gente muy versada, incluso a nivel mundial, poniéndonos al día con un tema que ya no es negociable.

Medianería urbana, prevista en el código civil, y donde nuestros asesores han direccionado a la audiencia en un tema que es cotidiano en su tratamiento.

Gestión de residuos, que es primo hermano de la gestión ambiental, porque una buena gestión de residuos desemboca en un ambiente más descarbonizado. También hemos hecho hincapié

Capacitación con andamios. Implica mesura, implica respeto por la altura, implica todo el andamiaje que significa montar un andamio y los cuidados pertinentes una vez trabajando desde la altura.

Liderazgo. Una versada psicóloga nos adentró en este mundo de vínculos empresariales y con los empleados. El líder no es designado, sale por generación espontánea, por influencia positiva con los empleados, por empatizar con ellos, por escucharlos, por ser honesto. En cambio, al Jefe se lo elige y podrá o no ser bien designado.

Riesgos psicológicos en lo laboral. Surge el tema mental, candente en nuestro país y seguramente, en el mundo. Se han vertido charlas y estamos interactuando en el sector.

Capacitación en seguridad de obra. Sin perjuicio de realizarlo en nuestra sede social, también se hizo in situ, en la obra, y se abordan los principales problemas que puedan existir en la materia y la corrección es automática. Siempre es interactuado, porque los obreros relatan sus experiencias que es muy vasta y agranda la casuística.

Charla laboral. De la mano del estudio jurídico Andersern, hemos abordado aspectos como contratos de trabajo, estabilidad laboral, liquidación de salarios, etc.

Seguramente quedó algún título de una charla en el camino..., el espectro es variopinto y nuestros asesores de INCASCO, juegan un rol preponderante.

Alguien dijo que el sistema científico, el sistema productivo y el sistema político deben funcionar como un trípode productivo generador de riquezas y oportunidades; ni mirarse con recelo ni con falsos antagonismos. Abogamos por esa conjunción.

La vida plena que anhelamos pide esfuerzos, esfuerzos que nos van a hacer vivir más plenamente. Para eso tenemos que educar y educarnos, para ser capaces de aceptar los obstáculos que están en el camino de nuestros deseos.