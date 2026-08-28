Inteligencia Artificial: ¿hacia dónde vamos? ¿qué podemos esperar de los cambios tecnológicos?

En el ciclo IA sin drama intentamos explicar el nacimiento de la inteligencia artificial, el impacto en el mercado laboral o cómo las nuevas tecnologías afectan la creatividad. También hablamos de los usos en la salud, el deporte, el diseño, la educación y sobre IA soberana. La inteligencia artificial está sucediendo ahora y avanza a pasos agigantados. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo percibe la gente está revolución? ¿Qué podemos esperar a futuro?

El monitor Ipsos sobre IA de 2026, lanzado en junio, reflejó que la percepción de la gente depende bastante de su ubicación geográfica. Mientras que en Asia y Latinoamérica, la gente tiende a creer que la IA tiene más ventajas que desventajas y se muestra entusiasmada con los productos y servicios que la utilizan, en Europa y Norteamérica la gente suele sentir más inquietud.

Otro de los temas que suele estar sobre la mesa son las grandes empresas tecnológicas o laboratorios de IA como Open IA, Anthropic o Google. ¿Qué tanto nos influyen y marcan nuestras decisiones?

En último episodio de IA sin drama miramos hacia adelante con Gastón Milano, CTO de Globant Enterprise AI y Maia Brenner, CEO de la startup Flipzen.

Escaparle a la inteligencia artificial ya no parece ser una opción. Podemos asustarnos, cuestionarla, dudar de sus bondades, pensar que en algún momento la burbuja se va a pinchar y aún así, intentar comprender cómo funciona y sacarle provecho de alguna manera. Esto es IA sin drama, un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial bajada a tierra para entender cómo y por qué está revolucionando el mundo.