Del VAR milimétrico a cambiar la experiencia de los fanáticos: cómo impacta la inteligencia artificial en el deporte

La trionda con sensor, una jugada anulada que dejó a Croacia afuera del Mundial, escuderías de Fórmula 1 que corren modelos para analizar datos, chatbots que los técnicos pueden consultar, automatización de información mediante vídeo en basketball: la inteligencia artificial también llegó al deporte.

La aplicación de IA se percibe tanto en las disciplinas profesionales como en el día a día de los deportistas. En competencias de alto nivel y en entrenamiento de amateurs. Por ejemplo, hace unos años, Wimbledon reemplazó a los jueces de línea para instalar un sistema electrónico de arbitraje llamado ojo de halcón. Por otro lado, la NBA implementará IA para automatizar algunas decisiones cómo cuándo el juego está fuera de cancha, sin tener que contar en ese caso con el aval del juez. En la F1, la escudería Williams firmó un acuerdo con Anthropic para que los apoye no solo como patrocinador sino además con la integración de Claude en la operativa. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados también en el juego y la competencia.

En el octavo episodio de IA sin drama conversamos con Krikor Attarian, CEO de la empresa uruguaya AZSportech y Gastón Hoffman, que es parte del equipo latinoamericano de Sofascore.

Escaparle a la inteligencia artificial ya no parece ser una opción. Podemos asustarnos, cuestionarla, dudar de sus bondades, pensar que en algún momento la burbuja se va a pinchar y aún así, intentar comprender cómo funciona y sacarle provecho de alguna manera. Esto es IA sin drama, un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial bajada a tierra para entender cómo y por qué está revolucionando el mundo.