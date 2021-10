YouTube suspendió canal de Bolsonaro por noticia falsa de vacuna contra COVID y sida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La plataforma de videos YouTube suspendió este lunes por una semana las actividades del canal del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tras remover un video en el que mencionaba informaciones falsas que asocian la vacuna anticovid con el sida.

"Removimos un video del canal de Jair Bolsonaro por violar nuestras políticas de desinformación médica sobre el COVID-19 al alegar que las vacunas no reducen el riesgo de contraer la enfermedad y que causan otras enfermedades infecciosas", informó YouTube en un comunicado enviado a la AFP.



Es la segunda vez que el mandatario viola las "normas de la comunidad" de la plataforma, por lo que esta vez no podrá publicar videos nuevos ni hacer transmisiones en vivo durante los próximos siete días, según las reglas del servicio.

El resto de sus videos del canal, donde tiene 3,5 millones de suscriptores, siguen accesibles en YouTube.



Según las mismas normas, una nueva infracción en los próximos tres meses implicaría una suspensión de 14 días y, si comete otra violación, pueden remover definitivamente el canal.



En su transmisión semanal en vivo del jueves, publicada simultáneamente en varias plataformas, Bolsonaro mencionó una información falsa que circula en redes sociales asociando la vacuna contra el coronavirus con el sida.



El mandatario se refirió al mensaje según el cual hay informes oficiales del gobierno del Reino Unido que "sugieren" que quienes están totalmente vacunados están desarrollando la enfermedad del sida "mucho más rápidamente de lo previsto"."Recomiendo que lean la noticia. No la voy a leer aquí porque puedo tener problemas con mi 'live'", dijo Bolsonaro.



Desmentido

La información fue desmentida por el gobierno británico al servicio de fact-checking de la AFP.



La Sociedad Brasileña de Infectología aclaró el sábado en un comunicado que "no se conoce ninguna relación entre cualquier vacuna contra el COVID-19 y el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida".



La AFP pidió una reacción a la oficina de prensa del mandatario, pero no obtuvo respuesta inmediata. El mandatario no se refirió al bloqueo de YouTube o de sus demás redes sociales.

Facebook e Instagram, que pertenecen al mismo grupo, ya habían eliminado el video por el mismo motivo.



"Nuestras políticas no permiten alegaciones de que las vacunas contra el COVID-19 matan o pueden causar daños graves a las personas", declaró un portavoz de la compañía este lunes. Los estudios científicos han demostrado hasta ahora que las vacunas anticovid son seguras.



Facebook ya había retirado en marzo un video en el que Bolsonaro, crítico de las medidas preventivas y de las vacunas anticovid, alentaba las aglomeraciones, en un momento en que en Brasil morían unas 2.500 personas diarias por coronavirus.

YouTube envió una primera alerta en julio, cuando removió de su canal otros videos con información falsa sobre la pandemia, en los que se cuestionaba la eficacia de la mascarilla para prevenir infecciones y se defendía el uso de medicamentos contraindicados para tratar los casos de COVID, como la hidroxicloroquina e ivermectina.



El mandatario suele ser acusado de difundir noticias falsas. En agosto, el Supremo Tribunal Federal decidió investigarlo por crímenes de "calumnia" e "incitación al crimen", entre otras causas relacionadas con sus cuestionamientos sin pruebas del sistema de votación electrónica en Brasil.