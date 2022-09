Vladimir Putin y Xi Jinping se encontrarán en cumbre que es contrapeso de Occidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Primer ministro indio Narendra Modi participará en una cumbre regional donde, según Rusia, se encontrarán los presidentes ruso Vladimir Putin y chino Xi Jinping.

De la reunión de los Estados miembros de la Organización de cooperación de Shanghái (OCS), que se considera un contrapeso ante la influencia occidental, participarán, además de China, Rusia e India, Pakistán y cuatro países de Asia central (Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán).

La reunión se llevará a cabo en Samarcanda, en el sureste de Uzbekistán, el 15 y 16 de septiembre.



Xi Jinping no ha salido de su país desde una visita de Estado a Birmania en enero de 2020, al comienzo de la pandemia del covid-19.



En su comunicado, el gobierno indio no precisó si Modi tendrá encuentros bilaterales con Putin y Xi o, por primera vez desde que se convirtió en abril en Primer ministro de Pakistán, con Shehbaz Sharif.



India, que compra armas a Rusia, rechazó condenar como China la invasión de Ucrania y aumentó sus compras de petróleo ruso.



Las relaciones entre India y China son glaciales desde los combates en 2020 entre ambos países en la frontera himalaya, que causaron unos 20 muertos entre los soldados indios y cuatro en los rangos del ejército chino. Modi y Xi no se entrevistan desde 2019.



India pertenece también al grupo de Diálogo de Seguridad Cuadrilaterla, conocido como “Quad”, el cual fue creado en 2007 por el primer ministro Shinzo Abe de Japón, con el apoyo de las naciones que lo componen: Estados Unidos, Japón, Australia e India.



El grupo del Quad es una forma de alianza de protección frente al aumento del poder económico y militar de China en el mundo.