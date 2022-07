Vladimir Putin tomó una medida inédita en su guerra económica contra Occidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Decidido a ganar la guerra económica que lo enfrenta a Occidente y a sus aliados, Vladimir Putin firmó un decreto que le permite tomar el control total del proyecto gasífero Sakhalin-2, en el extremo oriente ruso, y que representa cerca del 4% de la producción mundial de gas natural licuado (GNL).

Es la primera vez que Putin expropia un proyecto multinacional de energía fósil desde que lanzó su invasión a Ucrania el 24 de febrero. Aunque, es verdad, desde que llegó al poder hace 23 años, el autócrata del Kremlin ha utilizado la presión sobre las empresas extranjeras de gas y petróleo, con el fin último de utilizar sus capitales y tecnologías, pero sin permitir que el Estado ruso pierda jamás el control.

“La medida es una de las respuestas más drásticas del Kremlin hasta ahora a la huida de empresas occidentales de Rusia tras la invasión de Ucrania por parte del país a finales de febrero”, consideró The Wall Street Journal.



Según señaló este diario, el Kremlin ha amenazado con nacionalizar los activos de las empresas que salen de Rusia, pero la legislación propuesta hace meses no se ha convertido en ley. Hasta ahora, varias empresas occidentales que han intentado salir encontraron compradores rusos para sus negocios.

“El decreto ruso expropia las participaciones extranjeras de Sakhalin Energy Investment Company, marcando una nueva escalada en las tensiones actuales”, afirmó Lucy Cullen, principal analista del grupo de investigación y asesoramiento Wood Mackenzie (WoodMac).



La resolución, firmada el jueves, crea una nueva empresa que debe apoderarse de los derechos y obligaciones de la Sakhalin Energy Investment Co., en la cual la europea Shell (27,5%) y dos sociedades comerciales japonesas, Mitsui & Co. y Mitsubishi Corp. (22,5% entre ambas), poseen hasta ahora poco menos del 50%. El otro 50%, más una acción, ya estaban en poder de la empresa estatal rusa Gazprom.

Originalmente propietarios de la mayoría de las acciones, Shell y sus otros dos socios extranjeros se vieron obligados a venderla a Gazprom en 2007, tras una intensa campaña de presión, que incluyó acusaciones de violación de numerosas reglas medioambientales.



Según los especialistas, esta decisión de Putin podría desestabilizar el mercado del GNL y complicar la situación de muchas empresas occidentales, aun cuando Moscú haya declarado que no existe razón alguna para detener las entregas de gas licuado que parten de Sakhalin-2.



El decreto firmado por el presidente ruso estipula que los inversores extranjeros tienen un mes para informar al gobierno si quieren conservar sus acciones en la nueva compañía. Pero el Kremlin tiene la prerrogativa de decidir si acepta o no. En este último caso, el Kremlin venderá esas participaciones. Lo recaudado “podrá ser destinado a los exsocios o utilizado para saldar daños no especificados”, afirma el texto.

Hace semanas que Shell había hecho conocer su intención de separarse de esa joint-venture, como parte de sus esfuerzos por dejar Rusia debido a la invasión de Ucrania. El gigante energético europeo fue un actor esencial en el desarrollo de Sakhalin-2, basado en la Isla de Sakhalin en el océano Pacífico.



Sakhalin-2 fue la primera instalación de gas natural licuado de Rusia, que pudo enviar así su primer buque carguero a Japón en 2009. El proyecto representó enormes desafíos debido a la situación geográfica de Sakhalin, una isla lejana y accidentada, donde el gas tiene que ser extraído de las aguas heladas de la costa norte para ser licuado y exportado a una terminal instalada en las aguas más temperadas del sur.

Según los expertos, la decisión del Kremlin no tendrá consecuencias mayores en la salud económica de Shell. Principal compañía energética de Europa, en los primeros cuatro meses del año declaró 9100 millones de dólares de ganancias, gracias a la estampida de los precios del gas y del petróleo. Si Shell perdiera Sakhalin-2, también perdería la parte que le corresponde en la exportación de gas licuado, que el año pasado representó alrededor del 5% del comercio global de GNL de la empresa. No obstante, para los especialistas, tampoco esto sería definitivamente dramático para la compañía, mientras que Rusia podría tropezar con algunos obstáculos.



Los objetivos del Kremlin parecen ser, en efecto, continuar enviando gas y petróleo hacia Japón y otros países de la región. “Sakhalin-2 puede seguir funcionando con su nuevo propietario. Pero careciendo de un operador líder en el mercado del GNL como Shell, Gazprom tendrá serias dificultades en el largo plazo”, opina el especialista francés Francis Perrin.



La decisión del Kremlin preocupa principalmente en Japón, país que recibe cerca del 8% del gas licuado de Sakhalin-2. Después de la catástrofe de Fukushima en 2011, Tokio decidió utilizar el gas licuado –fuente de energía mucho más limpia que el carbón– para remplazar sus plantas nucleares. Hoy, un tercio de la electricidad japonesa proviene del GNL.

En tanto, este viernes se supo que por primera vez la Unión Europea está comprando más gas a Estados Unidos que a Rusia. “Los recientes recortes de Rusia al flujo de gas natural hacia la Unión Europa han hecho que este sea el primer mes en la historia en el que la UE importó más GNL de los Estados Unidos que a través del gasoducto de Rusia”, tuiteó Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional para la Energía (AIE).