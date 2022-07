Retirada de Rusia de isla de las Serpientes fue "un gesto de buena voluntad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rusia se retiró este jueves de una estratégica isla ucraniana en el mar Negro, conocida como Isla de las Serpientes. Un repliegue que fue celebrado como una victoria por Ucrania, que ahora puede centrar sus esfuerzos en los contraataques en tierra firme y en la resistencia en Lugansk, donde el Ejército ruso avanza hacia su objetivo de tomar Lisichansk.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, considera que la retirada de las tropas rusas de la isla de Zmiinyi "cambia significativamente la situación" en esa zona para el ejército ucraniano.

Rusia lo consideró como "un gesto de buena voluntad", según explicó Moscú, aunque los ucranianos consideran que se debe a que el Klemlin no puede mantener su estrategia en la zona tras haber perdido varios barcos.



Según el ministerio de Defensa, la retirada fue para "demostrar a la comunidad internacional que no interfiere en los esfuerzos de la ONU para organizar un corredor humanitario para la exportación de productos agrícolas desde territorio ucraniano".



"La isla Zmiinyi es un punto estratégico y cambia significativamente la situación en el Mar Negro. Todavía no garantiza la seguridad, todavía no garantiza que el enemigo no regrese. Pero ya limita significativamente las acciones de los ocupantes. Paso a paso, los expulsaremos de nuestro mar, nuestra tierra y nuestro cielo", dijo el mandatario ucraniano en un discurso que publica en página web.

No obstante, según el presidente ucraniano, la situación en Donbas, que incluye a las regiones de Lungansk y Donetsk, "sigue siendo la más dura, extremadamente difícil".



"La superioridad de fuego de los ocupantes sigue siendo extremadamente tangible: ya han usado todas sus reservas para golpearnos: la región de Lugansk, la región de Donetsk. Agradezco a todos los que defienden nuestras posiciones en tales condiciones. Este es el verdadero heroísmo", agregó

Recordó que Estados Unidos anunció un nuevo paquete de apoyo a Ucrania, principalmente en materia de defensa: "Estoy agradecido al presidente Biden por esta ayuda. Pronto llegará al frente para trabajar por Ucrania, por la defensa de la libertad", indicó.



Y "el paso que se dio con el acercamiento a la Unión Europea: Ucrania lanzó una importante exportación de electricidad al territorio de la UE, a Rumanía. Y esta es sólo la primera etapa. Nos estamos preparando para aumentar la oferta", subrayó.

Un punto estratégico

La isla, tomada por Rusia al principio de la guerra y situada a unos 45 kilómetros de las costas ucraniana y rumana, tiene un gran valor estratégico, pues quien la domine tiene el control de la parte noroeste del mar Negro y el sur de Ucrania.



Zmiinyi, como es conocida en Ucrania, servía para dar cobertura a la aviación y la Flota del mar Negro, entre otras funciones.



Con una longitud de 662 metros y una anchura de 440 metros, albergaba complejos rusos de defensa antiaérea, tres unidades de sistemas de artillería de cohetes, un grupo de lanchas y unidades de fuerzas especiales, según la Inteligencia Militar de Ucrania (GUR).



Rusia tenía desde la isla bajo control o bloqueo la ruta marítima hacia Odesa a lo largo de la costa de Rumanía, pero el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra recalcó hoy que el Ejército por ello no ha levantado el bloqueo a las exportaciones de grano.