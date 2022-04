En vivo 10 de abril: Ucrania halló más de 1.200 cadáveres en la región de Kiev

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una nueva fosa común con más civiles muertos fue hallada cerca de la ciudad de Buzova, en la región de Kiev, dijo el presidente de la comunidad de Dmitrov, Taras Didych, en televisión en declaraciones recogidas por la agencia Unian. La fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, informó que en total han sido encontrados 1.222 cadáveres.



Las fuerzas rusas que ocuparon Chernóbil robaron sustancias radiactivas de los laboratorios que podrían ser mortales, dijo el domingo la agencia estatal de gestión de la zona de exclusión que rodea la antigua central nuclear.



El aeropuerto de la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, volvió a ser bombardeado el domingo por Rusia y quedó "destruido", informó el gobernador regional.



Además, Ucrania abrió 5.600 investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en su territorio desde el inicio de la invasión rusa, informó el domingo la fiscal general ucraniana, Irina Venediktova, a la cadena británica Sky News.



En tanto, el jefe de la delegación de la Cruz Roja en Ucrania, Pascal Hundt, afirmó este domingo que su personal no pudo entrar durante la última semana en la ciudad de Mariúpol, objetivo de intensos bombardeos rusos.



Más de 1.200 muertos hallados en la región de Kiev (fiscal ucraniana)



La fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, informó el domingo que han sido encontrados 1.222 cadáveres en la región en torno a la capital Kiev, que estuvo parcialmente ocupada por las fuerzas rusas durante varias semanas.



"Tenemos hasta ahora 1.222 muertos sólo en la región de Kiev", afirmó Venediktova, en una entrevista en inglés con la cadena británica Sky News.



Ucrania dice que los soldados rusos robaron sustancias radioactivas de Chernóbil

Las fuerzas rusas ocuparon la central nuclear de Chernóbil el primer día de su invasión de Ucrania, el 24 de febrero y estuvieron en esta zona altamente radiactiva durante más de un mes, antes de retirarse el 31 de marzo.



La agencia dijo en Facebook que los soldados rusos saquearon dos laboratorios en la zona. Según las autoridades, entraron en una zona de almacenamiento y robaron 133 sustancias altamente radiactivas.

"Incluso una pequeña parte de esta actividad es mortal si se maneja de forma poco profesional", dijo la agencia.



Esta semana, el ministro ucraniano de Energía, German Gulashchenko, afirmó que los soldados rusos se expusieron a una cantidad "espeluznante" de radiactividad y dijo que a algunos de ellos les quedaba menos de un año de vida.



La central de Chernóbil fue el lugar donde se produjo la peor catástrofe nuclear del mundo en 1986.

Ucrania abrió 5.600 investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra rusos



Ucrania abrió 5.600 investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en su territorio desde el inicio de la invasión rusa, informó el domingo la fiscal general ucraniana, Irina Venediktova, a la cadena británica Sky News.



Calificando al presidente ruso, Vladimir Putin, como "el principal criminal de guerra del siglo XXI", la fiscal afirmó haber identificado 5.600 casos de presuntos crímenes de guerra y 500 criminales de guerra rusos.

Entre otros casos habló del ataque, atribuido a un misil ruso, contra la estación de tren de Kramatorsk (este), en el que murieron 52 civiles, entre ellos cinco niños.



"Esto es absolutamente un crimen de guerra", dijo Venediktova, afirmando tener "pruebas" de que Rusia estaba detrás del ataque. "Estas personas solo querían salvar sus vidas, querían ser evacuadas", afirmó.

La fiscal general dio las gracias al primer ministro británico, Boris Johnson, quien realizó el sábado una visita sorpresa a Kiev, durante la que se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y prometió nuevas armas a Ucrania.



"Lo que Putin hizo en Bucha e Irpín fueron crímenes de guerra que han dañado permanentemente su reputación", dijo Johnson, refiriéndose a las dos pequeñas ciudades cercanas a la capital ucraniana que se han convertido en un símbolo de las atrocidades de la invasión rusa.



Zelenski anunció la semana pasada la creación de un "mecanismo especial" para "investigar y perseguir todos los crímenes de los ocupantes", y añadió que funcionaría sobre la base del "trabajo conjunto de expertos nacionales e internacionales".



El aeropuerto ucraniano de Dnipró, "destruido" por bombardeos rusos



El aeropuerto de la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, volvió a ser bombardeado el domingo por Rusia y quedó "destruido", informó el gobernador regional.



"Nuevo ataque contra el aeropuerto de Dnipró. Ya no queda nada. El propio aeropuerto y las infraestructuras cercanas fueron destruidas. Y los misiles siguen volando", escribió en Telegram el gobernador regional Valentin Reznichenko.



El gobernador señaló que todavía se está determinando el número de víctimas.



El aeropuerto de Dnipró ya fue blanco de un bombardeo ruso el 15 de marzo, tras el cual la pista quedó destruida y la terminal dañada.

Dnipró es una ciudad industrial de un millón de habitantes atravesada por el río Dniéper (Dnipró en ucraniano), que marca el límite de las regiones orientales del país.



Hasta ahora se vio relativamente poco afectada por el avance de las fuerzas rusas.



Los civiles huyen del este de Ucrania que se prepara para "grandes batallas"



Ucrania se prepara para librar "grandes batallas" contra las fuerzas de Moscú en el este del país, donde miles de civiles intentaban huir este domingo ante el temor de una ofensiva inminente de los rusos.



El papa Francisco llamó el domingo a una tregua de Pascua "para llegar a la paz a través de una verdadera negociación" y denunció "masacres feroces y crueldades atroces cometidas contra civiles indefensos".



En tanto, en el este de Ucrania el sábado se reanudaron evacuaciones desde Kramatorsk, donde un bombardeo contra una estación ferroviaria atestada de personas que intentaban huir dejó 52 muertos el viernes.



El presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que el domingo habló con el canciller alemán Olaf Scholz, afirmó que su país se prepara para una ofensiva rusa.



"Tristemente, vemos los preparativos para batallas importantes, algunos dicen que serán decisivas, en el este", declaró el sábado en Kiev en una conferencia de prensa con el canciller austriaco, Karl Nehammer.

"Estamos listos para combatir y paralelamente buscar terminar esta guerra mediante la diplomacia", agregó, en referencia a las negociaciones de paz con Moscú.



Con Scholz "nos pusimos de acuerdo en que todos los autores de crímenes de guerra deben ser identificados y castigados", afirmó Zelenski en un tuit.

"Ucrania está lista para grandes batallas, Ucrania debe ganarlas, incluido en el Donbás. Cuando eso ocurra, Ucrania tendrá una posición negociadora fuerte que le permitirá dictar ciertas condiciones", declaró por su parte el negociador ucraniano, Mijailo Podoliak, citado por la agencia Interfax.

El sábado, el primer ministro británico, Boris Johnson visitó Kiev, donde exaltó la respuesta ucraniana a la invasión rusa y ofreció enviar armas a Ucrania, incluyendo misiles Starstreak antiaéreos y 800 misiles antitanques.

El líder británico aseguró que el hallazgo de numerosos cuerpos de civiles muertos en pueblos ucranianos que estuvieron ocupados por tropas rusas "manchó permanentemente" la reputación del presidente ruso, Vladimir Putin.



Al menos dos cuerpos fueron descubiertos en la boca de una alcantarilla de una gasolinera a las afueras de Kiev el domingo, constató un periodista de la AFP.



Los cadáveres estaban vestidos con una mezcla de indumentaria civil y militar.



Una mujer se acercó, miró hacia el interior antes de derrumbarse tras reconocer el cuerpo por sus zapatos. "¡Mi hijo, mi hijo!" gritó.



A seis semanas del inicio de la invasión rusa, Moscú se centra ahora en el este y sureste de Ucrania, luego de que una dura resistencia frustró sus planes de tomar la capital, Kiev.



Ahora, las tropas rusas buscan a crear un enlace terrestre entre la península de Crimea - anexada por Rusia en 2014 - y los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en el Donbás.



Con miles muertos en combates y más de 11 millones que dejaron sus casas o el país, el presidente ucraniano pidió a Occidente seguir el ejemplo británico con ayuda militar.



"Necesitamos más sanciones" contra Rusia, declaró Zelenski en un mensaje por video la noche del sábado. "Necesitamos más armas".



- Una "guerra con los civiles" -



Al menos dos personas murieron en un bombardeo en la ciudad de Járkov, informó el domingo el gobernador Oleg Sinegubov en Facebook, reportando que en 24 horas sufrieron 66 bombardeos.

"El ejército ruso sigue en una guerra contra los civiles a falta de victorias en el frente", dijo.



Tras el bombardeo contra Kramatorsk, el presidente estadounidense, Joe Biden, acusó a Rusia de estar detrás de la "horrorosa atrocidad" y Francia la condenó como un "crimen contra la humanidad".



Moscú negó la autoría del ataque con misiles que dejó 109 heridos.

Yevgeny, un voluntario de una iglesia protestante que acogió a entre 300 y 400 personas después del ataque contó que los supervivientes estaban "traumatizados".



"La mitad se refugió en un sótano, otros querían salir lo antes posible y algunos fueron evacuados en autobús", explicó.

La estación de Kramatorsk servía como principal punto de evacuación de refugiados de las partes de la región oriental de Donbás aún bajo control ucraniano.



Reporteros de la AFP en la estación vieron los restos de un misil con un mensaje pintado en ruso: "por nuestros hijos", una expresión usada por los separatistas prorrusos para invocar sus bajas en los combates iniciados en 2014 en Don.



El gobernador ucraniano de Donetsk aseguró que se usaron bombas de racimo en el ataque, que están prohibidas por el derecho internacional, según declaraciones publicadas por Interfax.



En tanto, el alcalde de la ciudad oriental de Lysychansk, Oleksandr Zaika, urgió el sábado a los habitantes a evacuar la ciudad.



"Se ha vuelto muy difícil en la ciudad, los proyectiles enemigos ya están surcando el cielo", declaró Zaika por video. Aunque la ciudad dispone de ayuda humanitaria, "eso no significa que podrá salvar su vida si llega un proyectil enemigo", agregó.



- Una nueva fuerza de la OTAN -



Otro signo de un espaldarazo de los occidentales a Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg indicó que la alianza militar está alistando un plan para tener una fuerza permanente en sus fronteras para prevenir cualquier agresión de Rusia.



"Lo que estamos viendo ahora es una nueva realidad, hay una nueva normalidad para la seguridad europea", afirmó en una entrevista al diario británica Daily Telegraph.



"Por consecuencia, le hemos podido a nuestros comandos militares que nos den opciones para que podamos hacer un cambio, una adaptación a largo plazo", agregó.



Para Stoltenberg esta nueva fuerza será una de las "consecuencias a largo plazo" de la invasión lanzada por Putin.



En otra muestra de apoyo occidental, el canciller austriaco que visitó el sábado Kiev y también se desplazó a la ciudad vecina de Bucha.



Bucha, un suburbio donde hubo cientos de muertos según las autoridades, se convirtió en sinónimo de las atrocidades supuestamente cometidas bajo la ocupación rusa, algo que el Kremlin niega.



En tanto, Ucrania informó que completó el tercer intercambio de prisioneros con Rusia, liberando a 12 soldados y 14 civiles.



La Cruz Roja no ha podido entrar en Mariúpol durante la última semana



El jefe de la delegación de la Cruz Roja en Ucrania, Pascal Hundt, afirmó este domingo que su personal no pudo entrar durante la última semana en la ciudad de Mariúpol, objetivo de intensos bombardeos rusos.



"Nuestro equipo intentó durante cinco días entrar en Mariúpol", indicó Hundt a la cadena británica "Sky News". "Las garantías de seguridad que teníamos no eran buenas, así que a unos 20 kilómetros de distancia de Mariúpol tuvimos que dar la vuelta", relató sobre uno de esos intentos.



"Es un trayecto difícil, porque tienes cruzar la primera línea del frente, tienes que atravesar muchos controles. En ocasiones, las personas en esos controles, los soldados, no están informados de tu viaje", detalló.



Ese es "solo un ejemplo de lo complicado que resulta convertir en acciones los acuerdos entre las capitales" para facilitar la ayuda humanitaria, sostuvo Hundt.



El responsable de la misión en Ucrania del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseguró que las personas en la zona sur de Mariúpol continúan sin alimentos, agua, ni sistemas de calefacción. "Realmente es el infierno", afirmó.



Hundt alertó asimismo de que el ataque que mató al menos a 50 personas el viernes en la estación de Kramatorsk, al este del país, ha hecho que muchos ucranianos desistan de tratar de evacuar sus ciudades en tren y estén optando por vehículos privados.



"Hoy estábamos en Chernígov, al norte del país, y vemos básicamente la misma imagen en todas partes, es verdaderamente desalentador", señaló.

"Hablamos con la gente del lugar, encontramos a personas totalmente desesperadas, sin comida, sin electricidad, sin agua, sin calefacción, tienen que salir a la calle para encender un fuego y cocinar, están viviendo en condiciones horribles", describió.