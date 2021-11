Uruguayo en Madrid hizo campaña en redes para tener firma de Pérez-Reverte y lo logró

Mi padre murió en abril. Gran fan de @perezreverte . Desde entonces leí 15 de sus libros. Ahora en Madrid, quisiera tener uno firmado. Ayuda con un RT.

My father, a huge fan of PR, passed away in april. Since then I've read 15 of his books. I'd like to have one signed. Please RT. pic.twitter.com/QitFT0nI6K