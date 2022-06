Uruguay prevé participar en foro de Rusia, pero con posición "clara" sobre la invasión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rusia buscará el apoyo de sus aliados en el 25º Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), que tendrá lugar a partir de este miércoles y hasta el sábado en el contexto de las sanciones impuestas por Occidente por la campaña militar rusa en Ucrania. Fuentes de Cancillería explicaron a El País que "probablemente" participe de este foro la delegación diplomática uruguaya en Moscú. No obstante, remarcaron que "está clara" la posición uruguaya frente a la invasión rusa a Ucrania, en referencia al rechazo que se ha manifestado desde Cancillería y el gobierno.

"Se trata de una situación muy difícil en el marco de esta guerra económica sin precedentes. Esta situación nos empuja a nosotros y a los países amistosos a buscar nuevas vías de cooperación, nuevos mecanismos de interacción, nuevos mecanismos financieros", declaró sobre el foro el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en las últimas horas.

Además de Kazajistán, cuya delegación estará encabezada por el presidente Kasim-Yomart Tokáyev, y Armenia, representada por su presidente Vahagn Jachaturián, otros países aliados de Rusia, como Bielorrusia, Egipto, China, Irán, Tayikistán y Siria, ya anunciaron su participación en el evento.

Junto a los aliados tradicionales de Rusia en América Latina como Venezuela o Nicaragua, en el evento participarán delegaciones de México, Colombia y Belice.



En la sesión dedicada a las relaciones de Rusia y América Latina participarán personalidades como Iván Adolfo Acosta Montalván, ministro de Finanzas de Nicaragua, Daniel Ortega Reyes, presidente de Parlacen, o la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.



Están previstos paneles dedicadas a las regiones de Asia y el Pacífico, África, asociaciones internacionales como la Organización de Cooperación de Shanghái o los BRICS, y a países como China, Egipto, Turquía e Irán, que no se han sumado a las sanciones de Occidente contra Rusia por su campaña militar en Ucrania.



Según los organizadores, en el evento participarán delegaciones de 69 países, incluyendo algunos de los considerados "inamistosos" por Rusia.



Y aunque no se prevén en esta ocasión sesiones dedicadas directamente a Estados Unidos, la Unión Europea (UE) u otros países que impusieron restricciones a Moscú, los temas de inversiones, comercio, energía, economía, integración y ecología, entre otros, dejan un espacio de debate a los representantes occidentales.



Pese a las restricciones de vuelos de las sanciones, a San Petersburgo asistirán representantes de Australia, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Dinamarca, Italia, Canadá, Países Bajos, Finlandia, Francia, Suiza y Suecia, además de Japón, indicaron los organizadores.



Peskov, afirmó hoy en su habitual rueda de prensa que "muchos inversores extranjeros participarán" en el SPIEF.



"No solo hay inversores extranjeros en EEUU o la UE, hay inversionistas extranjeros mucho más poderosos en Oriente Medio, en China, la India, Indonesia, Filipinas, en decenas y decenas de países con una población mucho mayor que en los países de Occidente", dijo.



Según el representante de la Presidencia rusa, "estos inversores están interesados y participarán activamente en el Foro".



El viernes el presidente ruso, Vladimir Putin, abordará esta cuestión y otras en la sesión plenaria junto a Tokáyev.



Se espera además que durante el evento se firmen más de 40 acuerdos, según la Administración de San Petersburgo.