Uruguay patrocina condena a Nicaragua en la asamblea de la OEA

Nicaragua fue el gran tema ayer jueves en el primer día de debates de la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deberá fijar hoy viernes una posición sobre el régimen de Daniel Ortega.

“Nicaragua se respeta”, dijo Michael Campbell, representante de Ortega, en la antesala de la sesión plenaria. La reacción de Nicaragua obedeció a un proyecto de resolución, promovido por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.



La resolución propuesta deplora que Nicaragua haya hecho caso omiso a las iniciativas diplomáticas emprendidas desde junio de 2019 por la OEA para promover la “democracia representativa y la protección de los derechos humanos”.

También busca declarar que las elecciones del pasado domingo en Nicaragua, en las que Ortega se adjudicó la reelección, “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, de igual forma que “las instituciones democráticas de Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno”.



El proyecto de resolución dice que deber hacerse “una evaluación colectiva inmediata (...) a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas” sobre Nicaragua. Para ser adoptado se necesita la mayoría simple de votos de los Estados miembros, es decir 18 de 35.



Este proyecto de resolución no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados. Pero podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de “la evaluación colectiva”.



La resolución reitera el llamamiento “para la liberación de todos los candidatos y presos políticos” y el fin “de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.

En junio el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró partidario de activar los mecanismos para aplicar el artículo 21.



Durante la sesión de ayer jueves, Canadá fue uno de los países más críticos con el régimen de Ortega. La canciller canadiense, Mélanie Joly, aseguró que su país está “profundamente preocupado por lo que acaba de ocurrir en Nicaragua” en referencia a las elecciones del pasado domingo, a las que describió como “injustas” y que “no fueron libres al encarcelar a los líderes de la oposición, periodistas y miembros de sociedad civil”.



En respuesta, el representante de Nicaragua rechazó las “falsas declaraciones” de la canadiense y manifestó nuevamente que “Nicaragua se respeta”.



Objeción a Guaidó.

Venezuela también se convirtió en motivo de polémica ayer en la OEA, después de que México, Bolivia y Argentina objetaran la presencia de la representación del líder opositor venezolano Juan Guaidó.



A la postura de México y Bolivia sobre la representación de Venezuela se sumaron los representantes de Nicaragua, Argentina, Dominica, Antigua y Barbuda, Belice y Trinidad y Tobago, que intervinieron durante la ronda de verificación de acreditaciones.



El presidente de la 51 Asamblea General y canciller de Guatemala, Pedro Brolo, tomó nota del pedido de dichos países.

Juan Guaidó durante una entrevista de prensa. Foto: AFP

La OEA consideró desde abril de 2019 a Gustavo Tarre como representante de Venezuela. Ese organismo declaró ilegítimo el actual mandato de Nicolás Maduro, que se inició en enero de ese año y concluirá en 2025.



Por otra parte, la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, María Carmelina Londoño, presentó una declaración apoyada por otros países en la que manifiestan su “preocupación” por la “alteración del orden democrático” en Venezuela y el “deterioro” de sus instituciones “económicas” y “humanitarias”.



Londoño pidió la “investigación de crímenes de lesa humanidad” y “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos” en Venezuela, además de la “celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes bajo observación internacional creíble”.



Si se tambalea la democracia en un país toda la región se resiente, estimó Colombia. “No podemos desfallecer denunciando estas desviaciones, los atropellos y desafueros de la dictadura de Maduro”, dijo la viceministra colombiana. (Con información de AFP y EFE).

Murió en la cárcel quien denunció a Ortega por abuso El abogado Santos Sebastián Flores Castillo, que denunció a Daniel Ortega de abusar sexualmente de su hermana desde que tenía 15 años, murió en una cárcel donde estaba recluido desde 2013. Flores Castillo, de 52 años, falleció el pasado martes en una prisión conocida como “La Modelo”, la más grande de Nicaragua y ubicada a unos 25 kilómetros al norte de Managua, indicó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que recibió la información de los familiares de la víctima. El Cenidh acompaña a la familia en el caso que elevó contra Ortega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Flores Castillo es hermano de Elvia Junieth, de 32 años, quien, según la denuncia fue abusada sexualmente por Ortega. El hermano de la joven fue acusado y condenado a 15 años de cárcel por violación sexual en contra de una empleada del Poder Judicial, cargos que siempre fueron negados por el abogado y su familia. Antes de ser encarcelado, el abogado llevaba varios años intentando que el caso de su hermana trascendiera a través de organismos defensores de los derechos humanos.