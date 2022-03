Ucrania recupera territorio y frena avance del ejército ruso en Kiev

Ucrania y Rusia volverán a negociar hoy martes buscando un cese al fuego, en momentos en que el ejército ucraniano está logrando algunas victorias militares.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se mostró ayer lunes cauto ante la liberación de la ciudad de Irpin, en las afueras de Kiev, tras expulsar a las fuerzas rusas, y alertó de que la situación en el país “sigue siendo tensa, muy difícil”.



“Hoy tenemos buenas noticias. Nuestros defensores avanzan en la región de Kiev, recuperando el control del territorio ucraniano. Irpin fue liberado”, expresó Zelenski anoche en un mensaje divulgado por la web de la presidencia.

Esa ciudad fue escenario de duros combates entre las tropas rusas y el ejército ucraniano.



A finales de la semana pasada el avance ruso se estancó, a lo que siguió el anuncio por parte de Moscú de que la primera fase de la “operación militar” había terminado y que ahora concentraría sus esfuerzos en la “liberación” del Donbás, en el este del país.



Zelenski agregó que “los ocupantes están siendo expulsados de Irpin. Se están alejando de Kiev”.

El presidente ucraniano dijo que, sin embargo, “es demasiado pronto para hablar de seguridad en esta parte de nuestra región. La lucha continúa”.



Zelenski denunció que en esta “guerra despiadada” contra el pueblo ucraniano hasta el día de hoy “se sabe que 143 niños han muerto. Mariupol permanece bloqueada. Las tropas rusas no permitieron que se organizara hoy ningún corredor humanitario, no permitieron el ‘silencio”.



“Sin excesiva euforia por el éxito. Pero también sin ponerse nervioso. Todavía necesitamos tiempo. Todavía necesitamos armas. Todavía tenemos que luchar, tenemos que ser pacientes. No podemos quemar emociones en este momento”, agregó el presidente ucraniano.



En su mensaje, Zelenski dijo que ayer lunes habló con varios líderes internacionales, como los jefes de Gobierno británico, canadiense, alemán e italiano, así como con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.



Italia, anunció Zelenski, ha aceptado convertirse en “uno de los garantes de la seguridad” de Ucrania en el nuevo sistema de garantía relevante que están desarrollando.

Baja de generales

Un indicador de que a Rusia no le está yendo bien en la guerra, es la cantidad de generales de su ejército que han muerto en batalla en Ucrania.



Aunque las cifras sigan siendo inverificables, la magnitud de las bajas rusas en Ucrania tiene proporciones considerables.



El viernes, Ucrania afirmó que abatió al comandante del 49º ejército del distrito sur de Rusia, el general Iakov Rezantsev, y que según el gobierno ucraniano es el séptimo oficial de ese rango muerto desde el inicio de la guerra el 24 de febrero.

La muerte de Andrei Paliy, comandante adjunto de la flota del mar Negro, fue confirmada en combates alrededor de Mariúpol por el gobernador de Crimen, Mijail Razvozhayev.



El consejero del presidente ucraniano, Myjailo Podoliak, se refería la semana pasada a “la extraordinaria” tasa de mortalidad de los oficiales rusos, en lo que ve el signo de “la falta de preparación total”.



“Decenas de oficiales de rango intermedio murieron”, afirmó.



Medios de prensa que citan comunicaciones rusas interceptadas por los ucranianos, mencionaron el asesinato de un oficial ruso por sus propios soldados desbordados.



Rusia solo ha reconocido la muerte de un general, pero algunas fuentes mencionan 15.



Los analistas occidentales y expertos militares describen de manera unánime una primera fase de la guerra globalmente fracasada para los rusos.

Negociaciones

Ucrania advirtió ayer lunes que la ciudad de Mariúpol, asediada por las tropas rusas y donde murieron al menos 5.000 personas, vive una situación “catastrófica”, cuando los negociadores rusos y ucranianos se preparan para una nueva reunión en Estambul. “Fueron sepultadas unas 5.000 personas, pero hace diez días que no se entierra a nadie por los continuos bombardeos”, dijo Tetiana Lomakina, asesora de la presidencia ucraniana.



La funcionaria también estimó que “dada la cantidad de personas que aún están bajo los escombros (...) podría haber unos 10.000 muertos”.



Unos 20.000 ucranianos han muerto desde que Rusia inició su invasión, el 24 de febrero, y 10 millones han tenido que abandonar sus hogares.

Muchos en Ucrania sospechan que Rusia podría usar las negociaciones como una oportunidad para reagrupar fuerzas y resolver graves problemas tácticos y logísticos en sus unidades militares.



La “neutralidad” de Ucrania y el futuro estatus del Donbás, dos de las exigencias planteadas por Rusia, podrían estar en el centro de las conversaciones que arrancan hoy en Estambul.



Según Zelenski, la cuestión de la “neutralidad” se está estudiando “cuidadosamente”. “Entendemos que es imposible liberar todo el territorio por la fuerza, que eso podría significar una Tercera Guerra Mundial, eso yo lo entiendo totalmente”, indicó Zelenski.



Pero, aludiendo a sus líneas rojas en la negociación, añadió: “La soberanía de Ucrania y su integridad territorial no están en duda. Garantías efectivas de seguridad para nuestro Estado son obligatorias”. (Con información de AFP y EFE)

Cerró el último diario no oficial en Rusia



Con el cierre del periódico Nóvaya Gazeta, Rusia pierde al último medio de prensa libre que aún no había sido liquidado por el Kremlin en el marco de la guerra en Ucrania.



“Hemos recibido dos advertencias. Mejor cerramos, ya que si recibimos una tercera advertencia nos pueden retirar la licencia y eso significaría nuestra desaparición”, informó a EFE Nadezhda Prusenkova, jefa de prensa del rotativo independiente.

La noticia del cierre se produjo después de que el director de Nóvaya Gazeta, Dmitri Murátov, premio Nobel de la Paz 2021, participara con una pregunta en la entrevista al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto a otros tres medios rusos. El periódico, que lanzó su primera tirada de mil ejemplares el 1 de abril de 1993, suspende su publicación en su versión en papel y digital “hasta el fin de la operación especial en territorio de Ucrania” lanzada por Rusia el 24 de febrero. Prusenkova admitió que, a día de hoy, desconoce el motivo de las dos advertencias del régimen ruso.

Biden no se retracta: “expresé indignación”



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se negó ayer lunes a retractarse de haber dicho que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “no puede permanecer en el poder”, porque afirma que expresaba “indignación personal” y no “una política” a favor de un cambio de régimen.



“No me retracto para nada (...) Quiero dejar claro que no estaba ni entonces ni ahora articulando un cambio de política. Estaba expresando la indignación moral que siento, no me disculpo por mis sentimientos personales”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca.



“La última parte del discurso estaba hablando con el pueblo ruso. Estaba comunicando esto, no solo al pueblo ruso, también al resto del mundo. Remarcando un hecho sencillo, que este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. Y que la manera de enfrentarlo es fortalecer y mantener a la OTAN completamente unida y ayudar a Ucrania donde podamos”, aseveró ante los periodistas.



El sábado, en un discurso en Varsovia (Polonia), Biden afirmó que Putin no podía “permanecer en el poder”, unas declaraciones que generaron polémica y fueron luego matizadas por la Casa Blanca y el secretario de Estado, Antony Blinken.



“¡Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder!”, había afirmado durante su visita a Varsovia.



La frase no estaba en el texto que le habían preparado sus asesores y, enseguida, la Casa Blanca se apresuró a dejar claro que Biden no había anunciado un cambio en la política exterior de Estados Unidos, que ha hecho todo lo posible para evitar ser acusado de injerencia en los asuntos internos rusos.