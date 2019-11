Trump está dispuesto a declarar en el juicio político

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció dispuesto aceptar el desafío lanzado por los demócratas al anunciar que considera “seriamente” testificar en el marco de la investigación previa a un juicio político en su contra.

La jefa de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, urgió el fin de semana a Trump a testificar y lo instó a no intimidar al denunciante que lanzó la alerta que inició la investigación en el Congreso.



“Aunque no he hecho nada malo y no me gusta darle credibilidad a esta parodia de justicia, me gusta esta idea y, para que el Congreso pueda concentrarse nuevamente (en su papel legislativo), consideraré seriamente” testificar, escribió Trump en un tuit, respondiendo a Pelosi.

Las pesquisas de los demócratas buscan averiguar si el presidente presionó a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para que investigara al expresidente Joe Biden, un posible rival de Trump de cara a las elecciones de 2020.



Trump no especificó si tenía en mente alguna forma específica de testificar.



Cualquier comparecencia de Trump es potencialmente peligrosa y su tuit podría ser una jugada táctica en su pulso con Pelosi.



El mandatario está cada vez más irritado y frustrado con la investigación en su contra, a la que descalifica habitualmente como una “caza de brujas”.



Los demócratas insisten en que durante el proceso se han revelado comportamientos que corresponden con los cargos de soborno y de abuso de poder.



Esta semana están convocados nuevos testigos ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, donde son interrogados tanto por los demócratas como por los republicanos. (Con información de AFP)