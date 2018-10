Trump dice que con Kim "estamos enamorados"

Donald Trump y Kim Jong-un pasaron de enemigos a muerte, que se prometían destrucción total, a una relación casi de adolescentes en la que intercambian cartitas.

El presidente de Estados Unidos sorprendió este fin de semana con sus elogios al dictador norcoreano. Trump aseguró que él y Kim Jong-un se han "enamorado", y que su relación está alimentada por las "cartas bonitas" que recibe desde Corea del Norte.

Trump habló de Kim en un mitin en Virginia Occidental en apoyo a los candidatos locales del Partido Republicano para las legislativas de noviembre.

"Y luego nos enamoramos, ¿de acuerdo? No, realmente. Me escribió cartas bonitas y son cartas geniales. Nos enamoramos", dijo Trump a la multitud.

El lunes en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump ya había considerado "fantástico" a Kim, acusado por la ONU de violaciones a los derechos humanos.

Trump contó en Virginia Occidental que el miércoles recibió una "carta extraordinaria" de Kim y se mostró optimista sobre una eventual segunda cumbre "bastante rápido".

El presidente amenazó hace un año con "destruir totalmente" Corea del Norte durante el discurso de su debut en la Asamblea General de la ONU, en el que también tildó a Kim de "hombre cohete". El líder norcoreano contestó a Trump llamándole "viejo chocho mentalmente trastornado".

Esos fueron solo algunos de los insultos que los líderes de los dos estados con armas nucleares se lanzaron entre sí, lo que puso al mundo al borde del abismo.

Después de que los medios estadounidenses informaran en agosto pasado que Corea del Norte había conseguido encajar una ojiva nuclear en un misil, Trump le advirtió que no amenazara a Estados Unidos o se enfrentaría a "fuego y furia como nunca antes el mundo había visto".

Kim había comparado anteriormente los comentarios de Trump con el ladrido de un "perro rabioso", y Trump contestó que Kim era un "cachorro enfermo".

Ambos líderes se reunieron en Singapur en junio, en lo que fue la primera cumbre entre los dos países. El encuentro sirvió para destensar las relaciones y provocó un paro en los lanzamientos de misiles de Corea del Norte, aunque desde entonces han habido pocos avances concretos en la desnuclearización.

El presidente vende libros por millones

Tres libros sobre Donald Trump ya superaron el millón de copias vendidas en Estados Unidos, un fenómeno que ilustra la fascinación por el presidente.



Los éxitos editoriales en política son, en la gran mayoría de los casos, escritos, o al menos firmados, por los políticos.



Barack Obama y sus 4,6 millones de copias vendidas en total por sus obras autobiográficas, Los sueños de mi padre y La audacia de la esperanza, fueron hasta ahora el modelo del género.



Pero en nueve meses, tres libros sobre la administración Trump, El fuego y la furia, de Michael Wolff; Mentiras y verdades, de James Comey, y Miedo, de Bob Woodward, han superado los cinco millones copias en total, según cifras recogidas por la AFP.



"No estoy sorprendido", reconoció David Corn, coautor de Ruleta rusa, sobre la interferencia de Moscú en la campaña presidencial de Estados Unidos. "Hay un profundo deseo entre muchos estadounidenses de comprender lo que sucedió políticamente en este país", y lo que sucede "en este momento en la Casa Blanca de Trump", dijo.



Por lo general, las historias de una presidencia se publican después del mandato, en un momento en que las lenguas se aflojan y donde la perspectiva histórica se hace posible. "Pero como siempre, Trump ha acelerado todo", explicó Jon Meacham, autor de varios libros políticos exitosos.



El impacto de la elección de Trump no se detiene con los libros políticos. 1984 y Fahrenheit 451, en las que se describen sociedades totalitarias alimentadas con desinformación, como algunos reprochan a la administración Trump, también registran un renacimiento.



Y a pesar de la avalancha en los últimos meses, el ritmo no se desacelera. The Fifth Risk, de Michael Lewis; The Apprentice, del periodista de The Washington Post Greg Miller, o Full Disclosur, de la actriz porno Stormy Daniels, sobre su supuesta aventura con el presidente, llegan a las librerías el martes.