Trump cuestionó la política de Biden en Afganistán

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aprovechó ayer el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de setiembre para criticar en un video a la "administración inepta" de Joe Biden por su "incompetencia" en el "horrible" retiro de Afganistán.

“Es una cosa horrible la que ocurrió, una cosa horrible, horrible", reiteró Trump en declaraciones televisadas durante una visita a un departamento de policía de Nueva York.



"Parecía como que nos rendíamos", dijo a oficiales en el recinto policial, refiriéndose a la retirada final de las tropas de Estados Unidos de Afganistán el mes pasado, tras la vuelta al poder de los talibanes.



"Y no nos rendimos, nuestra gente no se rindió y nuestros soldados seguro que no se rindieron", añadió.

La intervención de Estados Unidos en Afganistán fue lanzada a fines de 2001 a raíz de los ataques de Al Qaeda contra el World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington DC.



Al Qaeda se había refugiado en el Afganistán controlado por los talibanes, y la invasión estadounidense derrocó al régimen islamista en un intento por encontrar a los líderes del grupo.

Pero los talibanes pronto lanzaron una insurgencia y, después de dos décadas de enfrentamientos en los que los civiles afganos pagaron un precio descomunal, regresaron al poder el mes pasado cuando Estados Unidos retiraba todas sus tropas.



Durante su presidencia, Trump llegó a un acuerdo en febrero de 2020 con los talibanes para retirar a todas las tropas estadounidenses en mayo de 2021 a cambio de garantías de seguridad por parte de los insurgentes.



Pero fue su sucesor Biden quien llevó a cabo la retirada, moviendo la fecha al 31 de agosto.

Los talibanes tomaron Kabul y el gobierno afgano colapsó el 15 de agosto, dándole a Estados Unidos y sus aliados dos semanas para instalar uno de los mayores puentes aéreos de la historia, con miles de desesperados afganos que buscaban huir en un aeropuerto colapsado.



Un ataque del grupo Estado Islámico en el aeropuerto mató a decenas de afganos y a 13 militares estadounidenses durante la evacuación.

Humo por explosión cerca del aeropuerto de Kabul. Foto: EFE

Más temprano este sábado, Trump había divulgado un video llamando al 11 de setiembre "un día muy triste" y criticando también la retirada de Afganistán.



Culpó a "una mala planificación, una debilidad increíble y líderes que realmente no entendían lo que estaba sucediendo".



"Joe Biden y su inepta administración se rindieron derrotados", dijo Trump en el mensaje. "Lucharemos para recuperarnos de la vergüenza que ha causado esta incompetencia".

Trump no asistió a la ceremonia oficial por el 11-S en la Zona Cero de Nueva York, a diferencia de Biden y los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama.



Talibanes.

En el vigésimo aniversario del 11-S, los talibanes han vuelto al poder en Afganistán con un Gobierno interino recién anunciado tras una fulgurante campaña durante la retirada de Estados Unidos, algo que ha causado inquietud en buena parte del mundo.

Tanto para los talibanes como para los defensores del depuesto Gobierno de Ashraf Ghani, los mayores ataques terroristas contra Estados Unidos de la historia marcan un momento catastrófico para Afganistán, aunque por motivos bien distintos.



El 7 de octubre de 2001 Estados Unidos lanzó la "Operación Libertad Duradera", una invasión a gran escala contra el régimen talibán que se había negado a entregar al cerebro de los ataques, el líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, escondido en Afganistán.

Soldados talibanes en Afganistán. Foto: AFP

El general Dawlat Waziri, analista de defensa y portavoz del Ministerio de Defensa del Gobierno depuesto, consideró que el 11 de septiembre de 2001 fue "un día de miserias" para Afganistán.



"Los estadounidenses vinieron a Afganistán a eliminar a los grupos terroristas y ayudar a los afganos, reconstruir el país y establecer un Gobierno estable (...), pero en vez de eso la guerra continuó durante 20 años, el país fue destruido y las esperanzas de los afganos fueron destrozadas", explicó.



Waziri lamentó que dos décadas de Gobierno afgano apoyado por EE.UU. y la comunidad internacional haya dejado un balance de miles de fuerzas de seguridad, talibanes y civiles muertos, sin contar con los desplazados internos y externos, así como una economía en ruinas.

Estados Unidos "fracasó a la hora de eliminar a Al Qaeda, cuyo líder fue encontrado en Pakistán, y otros grupos terroristas" como el Estado Islámico (EI), dijo.



Los talibanes se hicieron con el control de Kabul el pasado 15 de agosto, debido a una ofensiva fulgurante tras la retirada final de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán.



El nuevo Gobierno interino de los talibanes, anunciado esta semana, ha recibido críticas de la comunidad internacional por estar integrado únicamente por miembros de la formación fundamentalista y carecer de mujeres.

Por ello, Waziri llamó a los talibanes a "no repetir errores del pasado" y promover un Gobierno con representación de distintas fuerzas políticas y étnicas, además de mantener buenas relaciones con el exterior.



La falta de diversidad en el Gobierno interino anunciado esta semana, así como la nula presencia de mujeres, las imágenes de periodistas torturados por los talibanes y la prohibición de las manifestaciones han causado inquietud en la escena internacional.