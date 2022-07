Tres años de polémico mandato de Boris Johnson: cronología del ex primer ministro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el jueves su dimisión como líder del Partido Conservador, pero se mantendrá como jefe del gobierno hasta que se nombre a su sucesor.

Tres años después de llegar triunfante al poder, Johnson, de 58 años, se vio obligado a renunciar tras perder el apoyo de su partido a raíz de incesantes escándalos.

Esta es la cronología de los momentos que han definido el mandato de tres años del ya ex primer ministro británico, Boris Johnson, desde el 24 de julio de 2019 hasta hoy.



2019



24 julio.- El conservador Boris Johnson es nombrado primer ministro tras la caída del Ejecutivo de Theresa May.



28 de agosto.- Con mayoría exigua y el objetivo de renegociar un acuerdo con Bruselas para ejecutar el Brexit, Johnson solicita a la reina que decrete una suspensión temporal del Parlamento, medida declarada ilegal por el Tribunal Supremo.



12 diciembre.- Johnson obtiene para el Partido Conservador una rotunda mayoría en las elecciones legislativas y el aval para negociar la salida del Reino Unido de la UE.



2020

31 de enero.- El Reino Unido abandona la UE el 31 de enero de 2020.



6 de abril. - Johnson se contagia de covid-19 y es ingresado en cuidados intensivos en un hospital de Londres.



12 de abril.- Recibe el alta hospitalaria.



15 mayo.- El primer ministro y su esposa Carrie, junto a empleados de su oficina, celebran una "reunión de trabajo" con vino y aperitivos en el jardín de Downing Street. Entonces estaba prohibido encontrarse más de dos personas en exteriores salvo si era esencial para el trabajo. Es la primera reunión conocida del escándalo "Partygate".



19 junio.- Fiesta sorpresa en Downing Street por el 56 cumpleaños de Johnson, presuntamente organizada por su esposa, Carrie, y a la que asisten una treintena de empleados, incluido el ministro de Economía, Rishi Sunak. En ese momento estaba prohibido reunirse más de dos personas de distintos hogares en interiores y más de seis en exteriores. Los tres fueron multados posteriormente por Scotland Yard.



13 noviembre.- Su consejero Dominic Cummings, cerebro de la campaña del Brexit, abandona el Gobierno y empieza a criticar públicamente la gestión del "premier" en la pandemia.



31 diciembre.- Se cierran definitivamente los 47 años del Reino Unido en el club comunitario y entra en la era "posbrexit".

2021

4 enero.- Johnson decreta un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra.

21 enero.- Primera fricción con la UE por la negativa británica a conceder el rango de embajador al representante comunitario en Londres.



5 marzo.- Grupos paramilitares protestantes aún activos retiran "temporalmente" su apoyo al proceso de paz por los efectos del Brexit en la región.



Abril.- Graves disturbios en Belfast y otras ciudades de Irlanda del Norte protagonizados por jóvenes unionistas. Vuelve la violencia sectaria a Irlanda del Norte.



20 abril.- Johnson promete acabar con las "ridículas barreras" impuestas por el Brexit al comercio entre la provincia de Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.



Junio.- La aplicación del Protocolo norirlandés que prohíbe la importación a Irlanda del Norte de carne refrigerada desde el Reino Unido, origen de la conocida como "guerra de las salchichas".



Septiembre.- Desabastecimiento de combustible en las gasolineras británicas por la falta de transportistas.



5 noviembre.- La Comisión europea advierte al Reino Unido de "graves consecuencias" si opta por suspender de manera unilateral el protocolo irlandés incluido en el acuerdo.



1 diciembre.- El primer ministro asegura en el Parlamento que su personal siguió completamente las reglas de confinamiento. Mientras, la prensa desvela la celebración de más de diez fiestas durante la pandemia.



8 diciembre.- Dimite su secretaria de prensa, Allegra Stratton, tras aparecer en un vídeo de los preparativos de una rueda de prensa bromeando sobre una fiesta celebrada el 18 de diciembre de 2020. Johnson niega que hubiera una fiesta pero pide al secretario del gabinete Simon Case investigar si se infringió la normativa anticovid.



13 diciembre: Johnson asegura que él no ha roto las reglas.



16 diciembre.- Los conservadores pierden el escaño inglés de North Shropshire, que había estado en sus manos durante casi 200 años.



17 diciembre.- Renuncia al frente de la investigación Simon Case y es sustituido por la alta funcionaria Sue Gray.

2022

12 enero.- Johnson se disculpa por segunda vez en treinta días ante el Parlamento.



18 enero.- Nueva disculpa de Johnson al ser preguntado sobre la fiesta celebrada en abril de 2020 en la víspera del funeral de Felipe de Edimburgo.



19 enero.- Los diputados "tories" comienzan a organizarse para obtener las 54 cartas que podrían conducir a una moción de confianza interna contra Johnson.



25 enero.- La Policía británica abre una investigación sobre las fiestas en Downing Street y pide a Gray que reserve detalles de la suya para no interferir en su trabajo.



31 enero.- Se hace público un adelanto del informe de Gray en el que se destaca que en el número 10 de Downing Street se infringieron las normas de la pandemia y señala fallos en el liderazgo.



4 febrero.- La dimisión de la asesora política de Johnson, Elena Narozanski, eleva a cinco las renuncias de altos cargos.



3 febrero 2022.- Dimite el ministro principal de Irlanda del Norte, el unionista Paul Givan por el protocolo del Brexit.



12 abril 2022.- Johnson, su esposa Carrie, y el titular de Economía, Rishi Sunak, multados por la Policía por asistir a fiestas ilegales.



19 abril.- Johnson reitera ante el Parlamento sus disculpas, entre gritos de "dimisión".



21 abril.- Se aprueba que una comisión parlamentaria investigue si el primer ministro mintió a los diputados por las fiestas.



5 mayo.- Histórica victoria del Sinn Fein en las elecciones autonómicas de Irlanda del Norte. El Partido Democrático Unionista (DUP) reitera que no formará gobierno con los republicanos si no se elimina el protocolo del Brexit para la región.



6 mayo.- El escándalo de las fiestas en Downing Street y el incremento del coste de la vida pasan factura en las elecciones municipales a los conservadores, especialmente en Londres, Escocia y Gales.



19 mayo.- Scotland Yard anuncia la conclusión de su investigación, tras haber emitido un total de 126 multas a 83 personas.



23 mayo.- Nuevas fotos muestran al primer ministro brindando en la fiesta de despedida de un antiguo empleado el 13 de noviembre de 2020.



25 mayo.- El informe de Gray insta a asumir responsabilidades a los líderes del país por las infracciones cometidas durante el confinamiento.



6 junio 2002.-Johnson sale airoso de una moción de censura interna, aunque el 40 % de los diputados conservadores votan a favor de su salida.



24 junio 2022.- Los conservadores pierden dos circunscripciones inglesas en unas elecciones parciales. A raíz del resultado dimite el presidente del Partido Conservador, Oliver Downden.



5 julio 2022.- La renuncia de los ministros de Economía, Rishi Sunak, y Sanidad, Sajid Javid, pone en peligro los planes del primer ministro británico de permanecer en el poder.