Boris Johnson anunciará su dimisión, según medios locales

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha aceptado dimitir tras el aluvión de renuncias en su Ejecutivo, en una conversación con el líder del grupo de diputados conservadores sin cartera, Graham Brady, según informa la BBC.

Un portavoz de Downing Street, la oficina del primer ministro, que Johnson se dirigirá en un mensaje a la nación hoy.

Johnson habló con Brady, presidente del llamado Comité 1922, para decirle que aceptaba renunciar, y quedarse al frente de un Ejecutivo provisional hasta que los conservadores elijan a su nuevo líder.



El nombramiento de su sucesor al frente del partido "tory" (conservador), y por tanto del Ejecutivo británico, debería conocerse antes de que los conservadores celebren su congreso anual, previsto para octubre, dijo una fuente de Downing Street.



El anuncio de la próxima dimisión de Johnson llega después de una cascada de dimisiones desatada el pasado martes tras la renuncia de los titulares de Economía, Rishi Sunak, y Sanidad, Sajid Javid, que se prolongó a lo largo del día de ayer y de esta mañana.



Solo minutos después de que se conociera la noticia, la nueva ministra de Educación, Michelle Donelan, había dimitido tras solo 36 horas en el cargo, y el nuevo ministro de Economía, Nadhim Zahawi, le había pedido que "se fuera ya".



A solo 16 días de alcanzar los tres años como primer ministro, la de Johnson sería una de las estancias más cortas en Downing Street desde 1900.

El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, lo acusó de dar un “espectáculo patético” en “el último acto de su carrera política”.



Este nuevo capítulo de la creciente crisis política que vive el Reino Unido desde hace meses empezó cuando el martes los ministros de Salud, Sajid Javid, y Finanzas, Rishi Sunak, anunciaron casi al mismo tiempo sus dimisiones.



Les siguieron una treintena de miembros del gabinete, de menor rango, en una incesante sangría ayer miércoles de secretarios de Estado, mientras algunos de sus más fieles colaboradores se esforzaban por defenderlo.



Las renuncias de Javid y Sunak tuvieron lugar horas después de que Johnson se disculpara por enésima vez, reconociendo que cometió un “error” al haber nombrado en un importante cargo parlamentario a Chris Pincher, que la semana pasada renunció acusado de tocamientos a dos hombres, uno de ellos diputado.

Tras haber afirmado lo contrario, Downing Street reconoció el martes que el primer ministro fue informado en 2019 de anteriores acusaciones contra Pincher, pero que las había “olvidado”.



Los británicos esperan que el gobierno se comporte de manera “competente” y “seria” y “es por esto que dimito”, escribió Sunak. Por su parte, Javid consideró que los británicos necesitan “integridad de parte de su gobierno”.



Según un sondeo realizado ayer miércoles por Savanta ComRes, tres de cada cinco votantes conservadores consideran que Johnson no puede recuperar la confianza de la opinión pública y el 72% piensa que debería dimitir.



El primer ministro sobrevivió a principios de junio a un voto de censura de sus propios diputados. Apoyado por 211 de sus 359 legisladores, salvó el puesto, pero los 148 votos en su contra hicieron patente que el descontento no dejaba de crecer.



Las normas del partido Conservador establecen que este procedimiento no se puede repetir durante el próximo año. Pero algunos piden intentar inmediatamente otra maniobra contra Johnson.



Es posible que el Comité 1922, presidido por Graham Brady y que reúne al grupo parlamentario “tory”, cambie las normas para forzar una moción de censura interna una vez celebre elecciones a su junta directiva a principios de la semana que viene.



Desde el denominado “partygate” -el escándalo por las fiestas organizadas en Downing Street durante los confinamientos de 2020 y 2021-, hasta la irregular financiación de la reforma de su residencia oficial, pasando por acusaciones de amiguismo, los escándalos en torno a Johnson se multiplican.

Triunfador de las legislativas de 2019, cuando logró la más importante mayoría conservadora en décadas gracias a la promesa de realizar el Brexit, Johnson cae ahora en picado en las encuestas.



Además, va a ser investigado por una comisión parlamentaria para determinar si engañó a los diputados cuando en diciembre negó la celebración de fiestas que violaban la legislación anticovid.



El hecho de que afirmara desconocer las acusaciones contra Pincher, cuando muchos aseguraban lo contrario, y acabara reconociendo su “olvido”, le restaron puntos.



Recientes reveses electorales, los últimos el 23 de junio, en dos legislativas parciales, han convencido a un creciente número de rebeldes en el Partido Conservador de que Johnson ya no puede liderarlos hacia unas nuevas elecciones generales en 2024.

Tercera baja

El ministro de la cartera de Gales, Simon Hart, se convirtió anoche en el tercer ministro en dimitir desde el martes en protesta contra la continuidad de Boris Johnson. En su carta de renuncia, Hart dijo han intentado “ayudarte a enderezar el barco, pero siento con tristeza que ya hemos pasado el punto en el que eso era posible”.



Negativa a referéndum de independencia escocesa

Johnson rechazó la propuesta de una consulta en octubre

En medio de la crisis que lo tiene con un pie fuera del gobierno, el primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó autorizar a la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, a celebrar un referéndum de independencia en Escocia el 19 de octubre de 2023. Downing Street, residencia y despacho de Johnson, difundió una carta en la que éste argumenta que “no es el momento” de celebrar esa consulta, después de la que ya se organizó en 2014, que ganaron los partidarios de la permanencia en el Reino Unido.



En respuesta, Sturgeon aseguró en Twitter que “Escocia tendrá la oportunidad de elegir la independencia”, si no en ese referéndum ,“a través de unas elecciones generales” plebiscitarias. “La democracia escocesa no será prisionera de este ni de ningún otro primer ministro”, añadió.



La líder del Partido Nacional Escocés (SNP) anunció en junio que pediría la aprobación del Ejecutivo central pero, sabiendo que le sería denegada, al mismo tiempo legislaría para organizar ese plebiscito. Esa legislación está siendo analizada ahora por el Tribunal Supremo británico.



La difusión de la carta coincide con la crisis en el Gobierno británico que podría llevar a la salida de Johnson. Un numeroso grupo de sus ministros se reunió en Downing Street para pedirle que dimita, pero Johnson se niega.

Candidatos a la silla de Johnson

Rishi Sunak Primer hindú en ocupar el cargo de ministro de Financias, dimitió el martes. Enfrentó una serie de escándalos en torno al ventajoso estatuto fiscal de su multimillonaria esposa india. Exanalista de Goldman Sachs. Defensor del Brexit, tiene 42 años.



Jeremy Hunt Exministro de Relaciones Exteriores y de Salud, de 55 años, perdió frente a Johnson en las elecciones de 2019. Desde entonces ha estado esperando el momento para volver a presentarse. Hunt, que enseñó inglés en Japón y domina el japonés, es presidente de la comisión parlamentaria de Salud.



Liz Truss Ministra de Relaciones Exteriores, muy popular en las bases del Partido Conservador. Tiene 46 años. Fue nombrada jefa de la diplomacia como recompensa por su trabajo como ministra de Comercio Internacional durante la salida de la UE.



Sajid Javid Ministro de Salud, renunció el martes. Hijo de un conductor de autobús inmigrante paquistaní, era un banquero de renombre antes de ser ministro de Finanzas de Johnson. Dimitió en 2020 y volvió al gobierno hace un año. Javid, de 52 años, votó a favor de la permanencia en la UE, pero luego se sumó al Brexit.



Priti Patel Ministra del Interior, de 50 años. Firme partidaria del Brexit, también votó en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Nació en Londres en el seno de una familia ugandesa-india y ha adoptado una línea muy dura en materia de inmigración. Gran admiradora de Margaret Thatcher.



Tom Tugendhat Presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes, fue el primero en anunciar abiertamente su intención de presentarse si Boris Johnson dimite o es destituido. Exoficial del ejército, sirvió en Irak y Afganistán. Tiene 48 años.



Penny Mourdaunt Exministra de Defensa y actual secretaria de Estado de Comercio Exterior, de 49 años, fue una de las figuras de la campaña a favor del Brexit en 2016.