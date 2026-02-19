Tragedia en Chile: cuatro fallecidos y 17 heridos tras explosión de camión con gas; impactantes imágenes

Un camión que transportaba gas licuado explotó este jueves en una autopista de Santiago, la capital de Chile, provocando la muerte de cuatro personas y dejando al menos otras 17 heridas, diez de ellas en estado grave.

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la policía chilena.

"Ha significado diez personas heridas graves de diversa consideración que han sido trasladados a distintos centro de salud", indicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

#Chile Imágenes del instante en que se genera la explosión del camión de gas con posterior propagación a empresa, vehículos estacionados y vehículos en Autopista, al momento reportan 10 fallecidos y varias personas quemadas, máxima precaución en el sector.#Quilicura #Incendio y… pic.twitter.com/ad6WL753VI — NorteWeb Salta (@nortewebsalta) February 19, 2026

Además, agregó, que al menos otras siete personas llegaron por sus propios medios a algunos centros de salud.

Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.

Explosión de un camión con gas en Santiago de Chile. Foto: AFP.

Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas".

EFE