Suben a 41 los muertos en el accidente de tres vehículos en Brasil: el conductor del camión sigue prófugo

Agencia EFE

El saldo del accidente de tres vehículos ocurrido el sábado en el estado de Minas Gerais, en Brasil, se elevó a 41 fallecidos, informó este domingo la Policía regional en el último balance de víctimas.

Un total de 11 cuerpos han sido identificados, aunque las fuerzas de seguridad evitaron decir cuánto tiempo llevará hacer lo mismo con el resto, debido a que el autobús y los otros dos vehículos implicados están "totalmente o parcialmente carbonizados" por el incendio que se desató tras el accidente.

En un inicio, los bomberos habían informado de 22 muertos, cifra que aumentó a medida que avanzaban los trabajos de rescate de los cadáveres.

La Policía Civil de Minas Gerais confirmó en rueda de prensa que la principal línea de investigación es que el accidente fue causado por un bloque de granito que se desprendió de un camión y que impactó en el autobús, que en ese momento circulaba en sentido contrario con 45 pasajeros a bordo.

A continuación, otro vehículo que iba detrás chocó con el camión, aunque sus tres pasajeros sobrevivieron con "lesiones graves", según informó el sábado el Cuerpo de Bomberos.

La Policía busca ahora al conductor del camión, que se encuentra forajido y que tenía el permiso de conducir suspendido en el momento del accidente porque en 2022 se negó a someterse a un control de alcoholemia.

Además, el vehículo cargaba con un "exceso de peso", por lo que el conductor puede enfrentar responsabilidades criminales, de acuerdo con las fuerzas de seguridad.

El accidente, que ocurrió en un tramo curvo de la carretera federal BR 116 a su paso por el municipio de Teófilo Otoni, es uno de los más letales que se recuerdan en Brasil.

El Gobierno de Minas Gerais aseguró en un comunicado que sigue movilizado para dar las "respuestas necesarias" a la tragedia.