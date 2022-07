Silvina Batakis fue nombrada ministra de Economía de Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Silvina Batakis reemplazará a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Así lo confirmó Gabriela Cerrutti, vocera presidencial por redes sociales anoche.

La economista Batakis ocupó el cargo de Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, bajo la gestión de Daniel Scioli. Previo a determinarse su ingreso a la cartera de Economía, desempeñaba funciones como Secretaria de Provincia del Ministerio del Interior.

Batakis llevó la idea de la quita de fondos a Rodríguez Larreta para favorecer a la provincia de Buenos Aires en 2020 en plena pandemia. Desde ese momento, ganó puntos en el kirchnerismo, como una economista valorada por La Cámpora y gente cercana a la vicepresidenta. (ver aparte)



La decisión se dio a conocer luego de una serie de maratónicas reuniones del presidente Alberto Fernández con dirigentes oficialistas y miembros de su Gobierno en la residencia presidencial de Olivos, con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller, Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.



El presidente también habló a solas con la vicepresidenta Cristina Kirchner y se esperaba que destrabaran los cambios en el Gabinete aunque las relaciones entre ambos fueran tensas, o incluso cortadas.

Se especuló con la posibilidad de que Sergio Massa, líder del Frente Renovador, una de las fuerzas que integran el oficialista Frente de Todos, asumiera el cargo de Guzmán, pero su nombre también sonaba como jefe de ministros. Otras opciones para Economía eran Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y Martín Redrado, quien todavía podría retornar al Banco Central- al que renunció a principios de 2010, según analiza La Nación.



Redrado hizo saber, en su momento, que hace falta un acuerdo parlamentario con la oposición para impulsar reformas económicas (“monetarias y fiscales”) y que luego de eso habría que “discutir el nombre del ministro”.



Se manejó entre los políticos y la prensa local que, luego del nombramiento de ayer, haya otras renuncias o cambios de nombres más allá de la cartera de Economía. Sin embargo, fuentes del Gobierno dijeron a La Nación que “por hoy” no habrá más cambios y negaron que en lo inmediato se vaya a incorporar Sergio Massa al gabinete.



Además, confirmaron que no está previsto un feriado cambiario, que se había especulado ocurriría ante la dilación de la decisión del titular de Economía, como una forma de contener al mercado.

Economía La economía argentina logró crecer el año pasado 10,4 % tras tres años de severa recesión, pero no ha impactado favorablemente en la calidad de vida de muchos argentinos, mientras que la elevada inflación, uno de los principales problemas macroeconómicos del país, se ha acelerado últimamente. La disconformidad de la población es alta y el gobierno está profundamente dividido en sus filas internas.



Desafíos

En medio de disputas por el poder y desacuerdos, en lo que hay consenso es que la nueva ministra deberá contar con un fuerte respaldo por distintos frentes.



Los economistas hablan de una “papa caliente” que está dada por un conjunto de indicadores en rojo: dólar bajo presión y sin una referencia clara, reservas al límite, inflación desatada, trabas a las importaciones, bonos a precio de default, déficit fiscal alto, salarios disminuidos y compromisos con el FMI. Todo eso en medio de un gobierno en crisis y debilitado, difícil de asumir.



Lo cierto es que el Gobierno no tiene suficientes reservas para equilibrar el mercado cambiario. Además, el FMI presiona por una suba adicional en las tarifas y un fuerte ajuste del gasto en el segundo semestre para reducir el déficit.



Existe la posibilidad -aunque negada por el presidente Fernández- de que se revise el acuerdo con el FMI.

Oposición

El principal frente opositor, Juntos por el Cambio, exigió ayer al Frente de Todos “la máxima responsabilidad institucional y seriedad democrática, el cese en las peleas internas y poner todo el esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos”.



“Es imprescindible llevar certidumbre y construir un piso mínimo de confianza. La lucha abierta no hace más que aumentar la angustia social, que está llegando a niveles desconocidos, y destruir nuestras oportunidades. Son tiempos de templanza para todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del país”, dijo la coalición opositora en un comunicado.



Luis Juez, duro contra el peronismo por la crisis política: “Esto es el peronismo (...) Aprovechan esa discusión para ver cómo se posicionan ellos, no como resuelven los problemas. Mientras ellos discuten de poder, el pueblo siempre termina de rodillas”, continuó.



El senador radical Alfredo Cornejo dijo que el presidente Alberto Fernández “cedió” en todas las peleas ante la vicepresidenta Cristina Kirchner, “porque Cristina no cede”. “Alberto si quiere ser presidente tiene que tener carácter político propio”, señaló el referente de la Unidad Cívica Radical (UCR), y agregó que “nunca tuvo plan, ni interés de tener plan”.



Por su parte, el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios De la Nación, Julio De Vido, sostuvo que “me parece que Alberto va a tender a vivir en Olivos”.



Además, acusó al exministro de Economía, Martín Guzmán, de responder a los intereses del FMI y de la embajada de los Estados Unidos. “Espero que el nuevo ministro de Economía no sea personero de ningún interés económico”, sostuvo el exfuncionario kirchnerista.



Frente a la residencia presidencial, grupos de vecinos se concentraron en espera del anuncio del nuevo ministro de Economía.

Renuncia

Guzmán dimitió a su cargo sorpresivamente el sábado, mientras la vicepresidenta, Cristina Kirchner, renovaba un acto de homenaje por el 48vo. aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, sus críticas a la gestión económica del Gobierno de Alberto Fernández.



La vicepresidenta cuestionaba aspectos de la gestión de Guzmán, en particular el ajuste fiscal, con un progresivo recorte del déficit que quedó plasmado como meta de cumplimiento obligatorio en el acuerdo sellado entre Argentina y el FMI.



ministro de producción Daniel Scioli “Destaco la decisión de convocar a Batakis. Una persona de gran calidad humana y amplia formación profesional. Una trabajadora incansable con gran sentido de la responsabilidad y destacada experiencia”, destacó el exgobernador, quien trabajó codo a codo con Batakis.



presidenta del pro Patricia Bullrich “Somos una alternativa, no somos parte de esta guerra, no somos parte de esta disolución del Estado. Somos una alternativa de recambio para la Argentina, llevamos tranquilidad y tomamos distancia de este enfrentamiento”. Agregó que el objetivo de Massa es “el poder por el poder”.



partido la libertad avanza Javier Milei “Es una pésima noticia, es parte del problema y no de la socuión. No creo que tenga las condiciones técnicas, y ni siquiero considero que sea idónea para el cargo. Si con alguien que tiene ortodoxia en las venas no funciona, con alguien que no lo tiene, va a ser mucho peor”, afirmó el economista.