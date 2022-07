Sigue la incertidumbre económica en Argentina: caen bonos y crece el riesgo país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer día de Silvina Batakis como ministra de Economía, y en medio de la incertidumbre sobre qué pasará con la economía argentina en los próximos meses, el riesgo país se disparó 200 puntos y los títulos soberanos cayeron más de 7%.

“El mercado no recibió con buenos ojos la renuncia de Martín Guzmán. Significó que prevaleció la política por sobre la economía y la pérdida de uno de los ministros más ‘racionales’ dentro de la coalición gobernante. Esperábamos sentir un cimbronazo ni bien abrieran los mercados, y luego habría que esperar a ver si esas expectativas se relajaban”, afirmó Matías De Luca, economista de LCG, según el diario La Nación.



En consecuencia, el riesgo país se disparó. Tras haber permanecido quieto desde el viernes, ayer el índice que elabora el JP Morgan pegó un salto de 200 unidades y se posicionó en 2.574 puntos básicos (+8,4%). A estos valores, tocó un nuevo máximo desde que el Gobierno reestructuró la deuda con privados, en septiembre de 2020.

Para De Luca, en el escenario actual no hay mucha solidez para las expectativas. Sin un plan económico robusto y con la percepción de que cada vez al Ejecutivo se le hace más difícil cumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se gestó “una victoria del ala kirchnerista de la coalición”, que se convirtió en un signo de alerta.



“Los activos argentinos, especialmente los ligados a las cuentas públicas, se tornaron más riesgosos. Y, por tanto, el mayor riesgo país”, acotó.



“Mi percepción es que el mercado no ve en Batakis una funcionaria capaz de dar un golpe de timón para cambiar el rumbo económico ni de implementar un plan de estabilización”, coincidió Nery Persichini, de GMA Capital.



Según el economista, si bien la nueva funcionaria presenta una línea de continuidad con Martín Guzmán -sin posturas extremas-, el hecho de que tenga el visto bueno del kirchnerista Instituto Patria “sabotea cualquier declaración market friendly”. En definitiva, los inversores ya no se tranquilizan con palabras.

“Se esperan hechos y resultados. La primera prueba que la ministra debe afrontar es mantener a flote el acuerdo con el FMI”, agregó Persichini.



El cambio de ministro también impactó sobre las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, más conocidas como ADRs. Las mayores caídas fueron para los papeles de Pampa Energía (-7,6%), Cresud (-7,4%) y Tenaris (-7%).



Solo tres acciones operaron con variaciones positivas, todas de ellas de unicornios: Mercado Libre (+8,1%), Globant (+5,2%) y Despegar (+3,4%).



La bolsa porteña logró rebotar luego de la caída que presentó el día previo, ya que ayer el S&P Merval cotizó en las 92.689 unidades, una suba diaria del 4%. En el panel se destacaron el BBVA (+8,8%), el Banco Macro (+7,3%), Central Puerto (+6,3%) y el Grupo Financiero Galicia (+6%).

“El clima de incertidumbre no hace más que complicar la capacidad de administrar los serios desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, cuya convergencia resultan cruciales para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional e intentar calmar las deterioradas expectativas de los agentes económicos”, observó el economista Gustavo Ber.

Dólar más calmo

En el mercado de cambio, el precio del dólar subió 25 centavos en el estatal Banco Nación, donde cerró en un nuevo máximo de 125,75 pesos para la compra y de 131,75 pesos para la venta al público, mientras en el mercado mayorista subió 18 centavos, a un máximo de 126,13 pesos por unidad para la venta.



Por su parte, la cotización de la moneda estadounidense en el mercado informal bajó 8 pesos, a 252 pesos por unidad, tras haber alcanzado el lunes un récord de 260 pesos.



Asimismo, los denominados dólares financieros operaron ayer martes en bajada, tras la fuerte corrección al alza registrada el lunes.

El dólar “contado con liquidación” (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 2,5%, hasta 274,16 pesos por unidad.



Mientras que el “dólar bolsa” o “dólar MEP” (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlo y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 2,8%, a 263 pesos por unidad.

Revisión con el FMI

Ayer martes, Batakis ratificó su compromiso de cumplir el acuerdo con el FMI para refinanciar un préstamo de más de 45.000 millones de dólares, aunque no descartó que haya cambios en el programa económico pautado con el organismo.



“Ese acuerdo, como argentinos, hemos decidido acordarlo y tenemos que cumplirlo, ir viendo las metas, y en cada revisión de esas metas trimestrales seguramente también habrá algunas modificaciones, porque el mundo está cambiando más que nunca por el tema de la guerra (en Ucrania)”, aseveró Batakis en declaraciones a Radio El Destape.



“El segundo semestre es un semestre muy complejo para la economía argentina, porque hay muchos vencimientos en pesos, hay un vencimiento muy fuerte en septiembre y también a fines de julio, entonces eso, obviamente, va a generar tensiones”, reconoció la ministra. (Con información de La Nación/GDA y EFE)

En una tensa reunión, Cristina pidió otro rumbo

El extenso cara a cara que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvieron en la noche del lunes en la residencia oficial de Olivos tuvo la tensión que se esperaba, luego de semanas de fulminantes ataques y contraataques verbales desde uno y otro lado. Además de la lógica tensión y los previsibles pases mutuos de factura, distintas fuentes afirmaron que la vicepresidenta verbalizó durante la cena una serie de medidas que, a su criterio, deberían implementarse en los primeros días de Silvina Batakis como ministra de Economía. Básicamente un replanteo del rumbo económico que llevó Martín Guzmán, informó ayer el diario La Nación. La necesidad de “patear” el acuerdo con el FMI y avanzar al mismo tiempo con medidas consideradas redistributivas como el salario básico universal, habrían formado parte de la lista de reclamos de Cristina durante la cena, que siguió al diálogo telefónico del domingo para acordar la designación de Batakis.



Constante caída de la imagen de Fernández



Alberto Fernández llegó a la crisis provocada por la renuncia de Martín Guzmán con los peores registros de popularidad en lo que va del mandato presidencial. Al menos así lo señala un estudio de la consultora Analogías, cuyos números consumen regularmente los líderes de La Cámpora. Pesimismo económico y reprobación a la gestión resaltan con números alarmantes para el Gobierno.



El informe se elaboró sobre la base de 2.689 entrevistas telefónicas entre el 27 y el 29 de junio, es decir unos pocos días antes del estallido de la crisis de Gabinete que se saldó, por ahora, con la jura de Silvina Batakis como ministra de Economía. La imagen positiva de Fernández cae del 35,4% al 33,5% en un mes, mientras que la negativa sube del 61,6% al 63,4%, con lo que el diferencial negativo es de casi 30 puntos. La política económica alcanzaba (siempre antes de que saliera Guzmán) una desaprobación del 68,8%, mientras que casi un 80% respondió que no percibía una recuperación de la actividad económica y de los ingresos, lejos del discurso de la “crisis de crecimiento” que la semana pasada pregonaba Fernández.

“Como vimos, durante los 30 meses nunca dejó de caer el optimismo de expectativas y el vigor de la base de apoyo al Gobierno, y en forma simultánea se registró un incremento sostenido de la tasa de inflación. Esta aceleración de la inflación se constituye ya no solamente en un serio problema distributivo que deteriora los ingresos reales sino también en un crítico factor de inestabilidad macroeconómica, que amenaza con un ajuste brusco del todo el cuadro monetario y cambiario, perspectiva que provoca una gran zozobra social”, dice el informe. (La Nación/GDA)