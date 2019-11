Sigue el bloqueo en España: ganó el PSOE pero festejó la derecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En España, las cuartas elecciones legislativas en cuatro años que se realizaron ayer domingo, confirmaron el bloqueo político en que se encuentra ese país. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente Pedro Sánchez, fue el más votado, pero el gran triunfador de la jornada fue la ultraderecha de Vox, que duplicará sus bancas en el Congreso de los Diputados.

Como apuntaban los sondeos, el PSOE volvió a quedar muy lejos de la mayoría absoluta en un parlamento todavía más fragmentado que en abril.

El partido de ultraderecha Vox conseguiría entre 52 y 53 diputados, más del doble que los 24 que obtuvo en abril.

Los socialistas lograrían 122 de los 350 asientos del Congreso de los Diputados, uno menos que en abril, mientras que el Partido Popular se mantuvo como el segundo partido más votado, con 87 escaños, mejorando bastante su votación anterior que le había dado 66 diputados en el Congreso.



En tanto, el partido liberal Ciudadanos se desplomaría de 57 a 10 bancas y en el arco parlamentario español irrumpirían nuevos actores como el recién creado Más País o los separatistas catalanes anticapitalistas de la CUP.



Sánchez convocó elecciones con la esperanza de reforzar el resultado conseguido por el PSOE en abril después de no lograr forjar un gobierno de coalición con la izquierda de Unidas Podemos (UP) tras meses de negociaciones.



Liderada por Pablo Iglesias, UP quedó con 26 diputados



Los últimos sondeos divulgados durante la campaña y tras el cierre de las urnas ya auguraban un fuerte aumento de votos para el partido ultraderechista, dirigido por Santiago Abascal. En la región de Murcia, Vox fue el partido más votado y en Andalucía, la más poblada y la que reparte más escaños, se sitúa como segunda fuerza por delante del PP.



Vox, creado en 2003 a raíz del descontento entre afines al PP, fue la quinta fuerza política en las elecciones del pasado 28 de abril con 2,6 millones de votos frente a los apenas 47.100 que había obtenido en los comicios de 2016.



Los resultados de las elecciones de ayer confirmaron que no habrá mayoría absoluta ni para el bloque de derechas (PP, Vox y Ciudadanos) ni para las izquierdas (PSOE, Podemos y Más País).



El panorama amenaza con prolongar el bloqueo crónico que atenaza la política española desde 2015, cuando la irrupción de Podemos y Ciudadanos puso fin al tradicional bipartidismo PSOE/PP.



Una de las dominantes de la campaña electoral fue Cataluña, donde sigue vivo el pulso del separatismo contra el Estado.



La temperatura se disparó con la condena en octubre de nueve líderes independentistas a penas de prisión de entre 9 y 13 años de cárcel, por su papel en el fracasado intento de secesión de 2017.



La sentencia dio paso a una semana de disturbios en Cataluña, que llenó las televisiones de imágenes de barricadas ardiendo y cargas policiales, y dejó un saldo de unos 600 heridos.



El principal beneficiado de la crisis catalana fue Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, propugna “soluciones drásticas”: suspender la autonomía catalana, ilegalizar a los partidos soberanistas, y detener al presidente de la región de Cataluña, el independentista Quim Torra.

Entre la exhumación de Franco y la economía

Durante la campaña, el presidente Pedro Sánchez cumplió una de sus promesas realizadas al poco de llegar al poder en junio de 2018: exhumar los restos del dictador Francisco Franco del mausoleo donde descansaba desde su fallecimiento en 1975. Poco se habló en cambio de economía, pese a los recientes indicadores que apuntan a una ralentización en la cuarta potencia del euro. Por ejemplo, la Comisión Europea recortó esta semana cuatro décimas las previsiones de crecimiento para 2019 y 2020, a 1,9% y 1,5%.



El crecimiento del PIB seguirá no obstante por encima de la media de la Eurozona.