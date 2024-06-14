"Sé que no estoy fuera de peligro todavía": el primer mensaje de Kate Middleton tras anunciar que tiene cáncer

Con información de Agencia EFE

"Me han sorprendido todos los mensajes de apoyo y aliento que he recibido en los últimos meses. Realmente hizo un mundo de diferencia para William y para mí, y nos han ayudado a ambos a pasar algunos de los tiempos más difíciles". Así comienza el primer mensaje que la princesa de Gales, Kate Middleton, publicó en su cuenta de la red social X luego de anunciar que cursaba un cáncer en marzo de este año.

"Estoy progresando de buena manera, pero, como lo sabe cualquiera que pasa por una quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos una se siente débil, cansada y debe darle tiempo al cuerpo para que descanse. Pero en los días buenos una se siente más fuerte y quiere aprovechar lo más posible el sentirse bien", agregó.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.



I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024

La princesa de Gales, casada con el príncipe William y madre de tres hijos pequeños, atraviesa un cáncer -la Casa Real prefirió no informar de qué tipo, para resguardar la privacidad de Middleton-, y se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva.

La noticia se hizo pública el 22 de marzo de este año, luego de varias semanas de especulaciones sobre el estado de salud de la princesa.

Kate Middleton, en el vídeo en el que anunció que padece un cáncer. Foto: EFE/Kensington Royal.

"En los días que me siento bien, es una alegría involucrarme con la vida escolar y pasar mi tiempo haciendo cosas que me dan energía y positividad, así como empezar a hacer un poco de trabajo desde casa", explicó.

Además, anunció que participará junto a su familia del desfile Trooping The Colour, por el cumpleaños del rey Charles III, que tendrá lugar el próximo sábado 15 de junio.

"Espero poder asistir a otros eventos públicos en el verano, pero sé que no estoy fuera de peligro todavía. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente con la incertidumbre", comentó.

"Busco aceptar cada día como viene, escuchar a mi cuerpo y darme la suficiente cantidad de tiempo para sanar. Muchas gracias por su comprensión y también por compartir sus historias de una manera tan valiente conmigo", concluyó la princesa.