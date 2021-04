Las 41 salvas en honor al príncipe Felipe en las cuatro capitales del Reino Unido

La familia real británica despedirá al duque de Edimburgo en un funeral de escala reducida el próximo sábado 17, en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, en línea con los deseos que expresó el esposo de la reina Isabel II de Inglaterra y las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus.

Los restos del príncipe Felipe, que murió el viernes a los 99 años, permanecerán en una capilla de esa residencia real, a unos 30 kilómetros al oeste de Londres, hasta poco antes de las 11:00, hora uruguaya del sábado 17, cuando la nación guardará un minuto de silencio y comenzará una ceremonia oficiada por el deán de Windsor y el arzobispo de Canterbury.

Las normas contra el COVID-19 en Inglaterra limitan a 30 el número de asistentes a funerales. El Palacio de Buckingham ha avanzado que el príncipe Enrique, nieto del duque de Edimburgo, estará entre los familiares presentes en la ceremonia, pero no su esposa, la duquesa de Sussex, Meghan, que debido a su embarazo ha recibido el consejo médico de no viajar desde Estados Unidos.

El jueves se espera que la casa real anuncie la lista completa de asistentes a las exequias. Hasta después del funeral, el Reino Unido permanecerá bajo luto oficial.



El príncipe Carlos, primero en la línea de sucesión al trono británico, caminará el sábado tras el féretro de su padre junto con otros miembros de su familia en una corta procesión que se mantendrá dentro de los terrenos del castillo de Windsor.

El primogénito del duque y la reina, de 72 años, rindió ayer sábado tributo a su padre en una declaración a los medios frente a su residencia de Highgrove House, en el condado inglés de Gloucestershire.



“Como pueden imaginar, mi familia y yo echamos enormemente de menos a mi padre. Era una figura muy amada y apreciada que, puedo imaginar, se habría sentido profundamente conmovido por la cantidad de personas, aquí, en todo el mundo y en la Commonwealth, que comparten nuestra pérdida y nuestra tristeza”, afirmó.

“Por encima de todo, habría estado asombrado por las reacciones y las cosas tan emocionantes que se han dicho sobre él. Desde ese punto de vista, mi familia y yo estamos profundamente agradecidos”, agregó el príncipe.



Carlos fue uno de los miembros de la familia real que visitó al duque a finales de febrero en el hospital londinense donde estuvo ingresado cerca de un mes, hasta recibir el alta el 16 de marzo tras someterse a una operación cardíaca.

Al mediodía de ayer sábado, en las cuatro capitales de las naciones del Reino Unido -Londres, Edimburgo, Cardiff y Belfast- comenzaron a dispararse 41 salvas de cañón en honor al duque, que sirvió en la Marina Real durante la Segunda Guerra mundial y ocupó el cargo ceremonial de lord gran almirante.

Las salvas se replicaron en Gibraltar, así como a bordo de los navíos militares HMS Diamond y HMS Montrose.



“Su espíritu generoso, su aprecio por todos los aspectos del servicio naval y su profunda comprensión de nuestros valores, estándares y ‘ethos’ le convirtieron en un amigo cercano para el servicio durante más de ocho décadas”, declaró el almirante jefe de la Marina, Tony Radakin.

La casa real británica difundió a través de sus redes sociales el extracto de un discurso de 1997 de Isabel II (con motivo de sus bodas de oro) en el que ésta explicó la importancia del duque de Edimburgo en su vida, acompañado por una foto de ambos.



“Él ha sido, simplemente, mi fuerza y mi apoyo todos estos años y yo, y toda su familia y este y muchos otros países, le debemos más de lo que él nunca reconocería o de lo que vayamos a saber”, afirmó en aquella ocasión la reina.

Ayer, Isabel II recibió la visita de familiares. La condesa de Wessex, esposa del príncipe Eduardo -hijo pequeño de Isabel II y el fallecido duque de Edimburgo-, elogió a la monarca tras visitarla en su residencia de Windsor: “La reina ha estado increíble”, expresó Sophie con lágrimas en los ojos.



Un día después de la muerte de su padre, el príncipe Felipe, Eduardo y su esposa se detuvieron brevemente a intercambiar algunas palabras con los ciudadanos que se habían reunido a las puertas del castillo para rendir tributo al duque.

El príncipe Andrés, tercero de los cuatro hijos de Isabel II y Felipe, también visitó a su madre en Windsor.



Tras la muerte del duque, un documental emitido por la BBC ha recogido algunas reflexiones de los hijos de Felipe.

“Creo que el mejor recuerdo es como alguien que siempre estaba ahí. Una persona a la que le podías lanzar ideas y a la que siempre podías acudir si tenías problemas, sabiendo que te escucharía y trataría de ayudarte”, expresó la princesa Ana.



Eduardo describió a su padre como “una fuente de apoyo, ánimo y guía”. “Nunca intentaba frenar ninguna actividad o algo que quisiéramos intentar hacer, siempre nos animaba”, sostuvo.

También rememorando su infancia, el príncipe Andrés relató algunas escenas íntimas con Felipe. “Como cualquier otra familia de aquella época, tus padres se iban a trabajar durante el día, pero por la noche, como cualquier otra familia, nos reuníamos. Nos sentábamos en un sofá en grupo y él nos leía”, describió Andrés.

“Era buen contrapeso para la reina Isabel”

“Para mí era importante estar aquí. Queríamos estar aquí para vivir este acontecimiento único”, explica Alexander Beaten, acompañado de su novia, en las cercanías del Palacio de Buckingham. “Somos dos jóvenes treintañeros y no hemos conocido nada más que la reina y su marido”, dice el joven, para quien la pareja real “representa la identidad y la cultura británica”. “Podemos no estar de acuerdo con el gobierno, no estar de acuerdo con muchas cosas que ocurren en el país, pero la reina y el príncipe Felipe son una constante”, afirma.



Su novia, Emma Preston, de 27 años, asiente: “Ellos han sido una constante, quería tomarme un minuto para pensar en el impacto que han tenido en mi vida”.



Para ella, la popularidad del duque, conocido por su franqueza y por su humor se explica en parte por su faceta “divertida” y chistosa. “Constituía un buen contrapeso para la reina, que siempre tiene que mostrarse como la persona respetuosa, como la jefa”. (Con información de AFP)