Rusia prohibió la entrada de buques extranjeros al mar de Azov

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras Ucrania afirmó ayer que Occidente se encamina hacia una “victoria conjunta” después de la retirada de las tropas rusas de Jersón (sur del país), Rusia ha prohibido la entrada de buques cargos en el extranjero al mar de Azov y afirma no haber tomado una decisión sobre la extensión del acuerdo que facilita la salida de cereales y fertilizantes rusos y ucranianos.

El himno nacional ucraniano sonó el viernes en Jersón tras la retirada de las tropas rusas de la ciudad, que fue la primera en caer tras la invasión de Ucrania ordenada en febrero por el presidente Putin.



“Eran muy pocos los que creían que Ucrania sobreviviría”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, al reunirse con el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una cumbre del Sudeste Asiático en Camboya.

“Está ocurriendo, y nuestra victoria será nuestra victoria conjunta, una victoria de todas las naciones amantes de la paz en todo el mundo”, añadió.



Blinken, por su parte, alabó la “extraordinaria valentía” del ejército y el pueblo ucraniano y prometió que el apoyo de Estados Unidos “continuará durante todo el tiempo que sea necesario” para derrotar a Rusia.



Jersón es “nuestra”, proclamó Zelenski, tras el retiro de las tropas rusas, ante la avasalladora contraofensiva ucraniana. “Unidades especiales ya están dentro de la ciudad”, escribió en Telegram, junto a imágenes de las fuerzas ucranianas reunidas con pobladores.



En Jersón, el ministerio ruso de Defensa informó que fueron retirados más de 30.000 soldados rusos.



Jersón fue el primer gran centro urbano tomado tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.

Rusia

En la capital ucraniana, la noticia fue recibida con alegría. No obstante, el Kremlin insistió en que Jersón sigue siendo parte de Rusia.



“Es sujeto de la Federación Rusa. No hay cambios en esto y no puede haber cambios”, declaró a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.



Jersón fue una de las cuatro regiones ucranianas que Putin aseguró haber anexionado en septiembre, y prometió usar todos los medios a su disposición para defenderla.



En tanto Ucrania celebraba, las autoridades rusas han prohibido la entrada de buques cargados al mar de Azov, a través del estrecho de Kerch, entre la península de Crimea y Rusia, informó el ministerio de Transporte turco.



En un mensaje de Twitter y citando la administración marítima de Rusia, la dirección de tráfico marítimo del ministerio turco señala que “está prohibido el traspaso en dirección norte de buques cargados fuera de territorio ruso”.



El mar de Azov se encuentra en la parte nororiental del mar Negro, cuya entrada es controlada por Turquía a través del Bósforo, en Estambul.



En el estrecho de Kerch hay un gran puente, que une Rusia con Crimea, la península ucraniana que Moscú se anexionó de forma ilegal en 2014.



El puente fue dañado sustancialmente hace varias semanas, en un ataque del que Moscú acusa a Ucrania.



En el mar de Azov se encuentran los puertos ucranianos de Mariupol y Berdiansk, controlados por Rusia tras largos combates tras la invasión iniciada el 24 de febrero.



“La guerra continúa”

A unos 50 kilómetros de Jersón, Andriy Zholob, comandante de una unidad médica, dijo que fueron recibidos el viernes por la población con flores.



En la región vecina de Mikolaiv, que los rusos no lograron capturar pese a meses de ataques, el gobernador Vitaliy Kim afirmó que toda la región, salvo Kinburn, en el sur, está bajo control ucraniano.



El asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, celebró la “victoria extraordinaria” para Ucrania después de la retirada forzada del ejército ruso.



“Es un gran momento y se debe a la increíble tenacidad y capacidad de los ucranianos, respaldados por infatigable y sólido apoyo de Estados Unidos y nuestros aliados”, declaró.



El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, dijo ayer que Jersón podría llevar a los rusos de a pie a cuestionar la guerra.



“La retirada anunciada por Rusia de Jersón marca un nuevo fracaso estratégico para ellos. En febrero, Rusia no logró capturar los principales objetivos que se había fijado, aparte de Jersón”, afirmó Wallace en un comunicado.



Sin embargo, el canciller ucraniano Dmitró Kuleba advirtió que “la guerra continúa” y que Kiev sigue viendo cómo “Rusia moviliza más reclutas y lleva más armas a Ucrania” y pidió que Occidente les siga apoyando.

“Corredor para los cereales” El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo ayer que su país está tratando de “abrir un corredor de la paz, partiendo del corredor para los cereales”, en referencia al acuerdo mediado por Turquía que está por vencer el 19 de noviembre.



Como condición para entablar negociaciones, Zelenski exige que Rusia se retire plenamente de todos los territorios que ocupa en este momento.



Por otra parte, Erdogan acusó a EE.UU. y sus aliados occidentales de atacar “sin límite” a Rusia.

Acuerdo de salida de cereales en riesgo

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Vershinin afirmó ayer que Moscú aún no ha tomado una decisión sobre la extensión del acuerdo que facilita la salida de cereales y fertilizantes rusos y ucranianos y que expira el 19 de este mes.



“Lo determinante es no solo el acuerdo en paquete alcanzado en Estambul, sino cómo se cumple, en primer lugar, la parte de este que tiene que ver con Rusia”, dijo Vershinin, citado por la agencia TASS, a periodistas en Ginebra, donde mantuvo un ronda de consultas con representantes de la ONU sobre el acuerdo del grano.



Vershinin indicó que si bien la exportación de grano ucraniano ha alcanzado cifras importantes, no se puede decir lo mismo de los cereales rusos, pese a las declaraciones de la Unión Europea y de Estados Unidos de que los alimentos no están afectos a sanciones.



“Lamentablemente, no lo podemos confirmar, porque como antes siguen siendo un problemas las dificultades de las transacciones financieras, la logística, la entrada de nuestro buques o de buques con cargas rusas principalmente en los puertos de Europa”, añadió.



A principios de este mes, Rusia suspendió su participación en el acuerdo alegando que Ucrania había atacado sus buques en Crimea, pero algunos días después aceptó retornar al pacto.