¿Rusia pagó los intereses de la deuda externa? Esto dijo el Kremlin

¿Rusia pagó o no los intereses de la deuda externa? El Kremlin dice que sí pagó, sin embargo, Bloomberg publicó que no. Las dos versiones del hecho:

Suspensión de pagos

Rusia ha entrado en suspensión de pagos por primera vez en 100 años al pasar el período de gracia para el abono de cerca de 100 millones de dólares en concepto de intereses de su deuda soberana, informó este lunes la agencia Bloomberg.



Los 30 días de gracia para que los acreedores de Rusia recibieran el pago expiraron este domingo.



Según Bloomberg, esta situación se considera un evento de suspensión de pagos y es la "culminación de las sanciones occidentales cada vez más severas (a Rusia por su "operación militar especial" en Ucrania) que han bloqueado las vías de pago a los acreedores extranjeros".

"Es un signo sombrío de la rápida conversión del país (Rusia) en un paria económico, financiero y político", señaló la agencia.



Al mismo tiempo, destacó que de momento, tomando en consideración el daño que ya ha sufrido la economía y el mercado de Rusia, la suspensión de pagos tiene de momento un "carácter más bien simbólico y no es gran cosa para los rusos".

Rusia aseguró haber pagado "en su totalidad" el servicio de la deuda externa

El Ministerio de Finanzas de Rusia aseguró hoy haber pagado "en su totalidad" el servicio de la deuda externa en línea con las reglas de emisiones vigentes y acusó a "terceros" de las informaciones sobre una supuesta "suspensión de pagos".



"Dichos pagos fueron recibidos el mismo día por los agentes de eurobonos y entregados oportunamente tanto a los tenedores de eurobonos de Rusia (...), como a los mediadores financieros internacionales", señaló en un comunicado.

Finanzas insiste en que Moscú no puede haber cometido impago propiamente dicho, ya que el pago se efectuó el 20 de mayo pasado y el vencimiento era el 27 de mayo.



"En este caso la imposibilidad de los inversores de recibir su dinero no tuvo lugar como resultado de una falta de pago, sino debido a las acciones de terceros", explica.



Moscú insiste en que dicha situación no está contemplada en la documentación sobre suspensión de pagos de un país, por lo que este caso debe ser analizado teniendo en cuenta todas las circunstancias y "la buena fe de las partes implicadas".

Acusa a los operadores que debían garantizar el pago de incumplir su función pese a disponer de instrumentos tanto legales como financieros para ello.



A su vez, se dirige a los inversores para que reclamen a esas instituciones financieras internacionales, ya que, aduce, el comportamiento de los mediadores está fuera del control de las autoridades rusas.



Asegura que Rusia "no se niega a cumplir con sus obligaciones de deuda ante todas las categorías de inversores", sino que, ante la imposibilidad técnica de consumar el pago en divisas extranjeras, propone "nuevos mecanismos de pago".



Se refiere al decreto emitido el 22 de junio por el presidente ruso, Vladímir Putin, para pagar en rublos sus obligaciones con la deuda externa.

Para ello el tenedor extranjero debe abrir una cuenta especial en un banco ruso, desde el cual puede convertir el pago en divisa.

El 27 de mayo, el Estado ruso debía pagar en euros y dólares los cupones de dos eurobonos con vencimiento en 2026 y 2036.



El Ministerio de Finanzas indicó ese mismo día que la depositaria nacional pagó 71,25 millones de dólares por los bonos de 2026 y 26,5 millones de euros por los de 2036.



Según dijo entonces la agencia Interfax, esos pagos los efectuó Rusia antes de la expiración el 25 de mayo de la licencia de EE. UU. que le permitía hasta entonces hacer frente a su deuda externa en dólares.