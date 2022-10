Rusia investiga explosión en puente de Crimea, que dejó tres muertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente ruso, Vladímir Putin, encargó ayer al Servicio Federal de Seguridad (FSB) reforzar las medidas para proteger el puente de Crimea tras la explosión que dejó parcialmente dañada esta infraestructura sobre el es-trecho de Kerch, informó el Kremlin.

El mandatario firmó un decreto en el que otorga al FSB “la autoridad para organizar y coordinar medidas para proteger el transporte a través del estrecho de Kerch, la red eléctrica de la Federación Rusa a la península de Crimea y el principal gasoducto entre Krasnodar y Crimea”, reza el documento.



Un camión que explotó a primera hora de ayer causó un incendio en siete tanques de combustibles en un tren cisterna.

Se produjo el colapso de dos secciones de la parte automovilística del puente, en el que también habrían quedado dañados 1,3 kilómetros de vías ferroviarias, dijo el gobernador de Crimea al medio Baza.



El tráfico automovilístico y ferroviario ya ha sido restaurado parcialmente.



La explosión, que causó la muerte de al menos tres personas, está siendo investigada por el Comité de Investigación de Rusia, que también ha abierto pesquisas sobre el propietario del vehículo pesado.



El camión fue inspeccionado visualmente antes de pasar al puente, pero el agente que efectuó esa labor no encontró nada sospechoso, según el medio ruso Mash, que difundió un video en el que asegura que se trata del vehículo pesado que causó los daños al estallar. Sin embargo, la supervisión no incluyó rayos X.

Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha ironizado anoche sobre la fuerte explosión que ha destruido parte del puente de Crimea, con un inusual mensaje de contenido meteorológico: “Hoy fue un buen día y mayormente soleado en el territorio de nuestro estado. Hacía unos 20 grados y hacía sol en gran parte del país. Desafortunadamente, estaba nublado en Crimea. Aunque también hace calor. Pero no importa cuáles sean las nubes, los ucranianos saben qué hacer. Y saben que nuestro futuro es soleado”. De esta forma Zelenski comenzó su habitual discurso publicado en las redes con una alusión directa a Crimea el mismo día en que se ha producido la destrucción parcial del puente que une la península con Rusia, símbolo de la anexión rusa en 2014.



La fuerte explosión en el puente de Crimea encendió este sábado las alarmas en Moscú y Simferópol, donde se sospecha que detrás de la destrucción parcial está Ucrania.



De hecho, las autoridades de Crimea atribuyeron la explosión al “vandalismo ucraniano”, en tanto que en Moscú algunos legisladores la atribuyeron a los servicios secretos de Ucrania.



“Este es un futuro sin ocupantes. En todo nuestro territorio, en particular en Crimea”, ha proseguido anoche en su discurso Zelenski, quien ha insistido en que “si los ocupantes huyen mientras tienen la oportunidad, esta será la mejor opción para ellos”. Pero “si se ven obligados a quedarse, cualquier ocupante puede encontrar la forma de rendirse al cautiverio ucraniano”, ha añadido.



El mandatario ucraniano ha garantizado de nuevo en este mensaje “la preservación de la vida de todos los militares rusos que voluntariamente depongan las armas y se rindan”.



“Ucrania -ha añadido- siempre se adhiere a todas las normas y convenciones internacionales. No dejaremos ninguna otra opción para que los ocupantes confíen”.



El puente que ha sufrido la explosión está considerado la joya de Vladímir Putin en Crimea. De hecho, el presidente ruso ordenó la construcción del puente sobre el estrecho de Kerch, el más largo de Europa con sus 19 kilómetros.



En mayo de 2018 Putin inauguró el tramo automovilístico y a fines de 2019 se abrió también el tramo ferroviario.



Hoy, tras la explosión, el mandatario ruso ordenó la creación de una comisión gubernamental formada por varios ministerios para “averiguar las causas del incidente y eliminar las consecuencias lo antes posible”.

Revés para Rusia

Si Ucrania resultara estar detrás de esta explosión, sería un grave revés para Rusia, ya que se trata de una infraestructura esencial para el transporte de personas y mercancías hacia la península, pero también para el aprovisionamiento de las tropas rusas en Ucrania.



Ucrania no reivindicó el ataque, pero varios responsables formularon comentarios irónicos y burlones. La oficina ucraniana de correos dijo que fabricaría un sello para celebrar la ocasión.



Estas reacciones llevaron a la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, a considerar este hecho como una muestra de la “naturaleza terrorista” de las autoridades ucranianas.



“Conviene señalar que el camión que explotó, según todos los indicios, entró al puente desde el lado ruso. Es en Rusia donde hay que buscar respuestas”, indicó el consejero de la presidencia ucraniana Mijailo Podoliak.



Poco antes, había manifestado que “todo lo robado debe volver a Ucrania” y que la explosión se debió a una lucha interna entre los servicios secretos y el ejército ruso.



La explosión en el puente supone un nuevo contratiempo para Rusia, que en las últimas semanas ha sufrido una serie de reveses militares en el frente que causaron descontento entre la élite rusa. Una situación que llevó a las autoridades de Moscú a nombrar un nuevo comandante para la ofensiva en Ucrania, el general Serguéi Surovikin.



Surovikin es un veterano de la guerra civil en Tayikistán de los años 90, de la segunda guerra de Chechenia (años 2000) y de la intervención rusa en Siria lanzada en 2015.



La decisión llegó después de varias derrotas militares desde inicios de septiembre, que obligaron a los rusos a retroceder en el noreste y en el sur de Ucrania, en particular en la región de Jersón, fronteriza con Crimea, y cuya anexión fue anunciada por Moscú.

Bombardeo

Según afirmaron ayer autoridades ucranianas, al menos 17 personas murieron en bombardeos el jueves en la ciudad de Zaporiyia (sur), que fue alcanzada por siete misiles.



El servicio de emergencia ucraniano señaló en su cuenta de Telegram que 21 personas fueron rescatadas, de las cuales 12 fueron hospitalizadas.



La noche del viernes, el secretario del Consejo de la Ciudad de Zaporiyia escribió en Telegram: “Siguen llegando noticias tristes gracias al análisis de los escombros en los edificios afectados por el ataque. En este momento, el número de muertos ya ha pasado a 14”.



Siete misiles cayeron el jueves en la madrugada en Zaporiyia, tres de los cuales impactaron en el centro de la ciudad.



La ciudad bajo control ucraniano está situada en la región homónima de Zaporiyia, que Moscú se anexionó aunque no tiene el control total.

La Unión Europea

La Unión Europea (UE) condenó “enérgicamente” ayer el decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la “toma ilegal” de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, y la creación de una empresa gubernamental al respecto.



“La UE no reconoce y condena enérgicamente la anexión ilegal por parte de Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. En consecuencia, el decreto sobre la toma de la central de Zaporiyia es ilegal y legalmente nulo”, indicó en una declaración el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Hallan fosa común con 180 cuerpos en Limán Las autoridades ucranianas han encontrado 180 cadáveres de personas en una fosa común en la ciudad de Limán, recientemente liberada de los rusos en la región de Donetsk.



Esta información ha sido revelada por el jefe del Departamento de Policía de Patrulla de la Policía Nacional de Ucrania, Yevhen Zhukov en Telegram, según la agencia Ukrinform.



Según el jefe policial, familias enteras fueron encontradas enterradas en la fosa común. Entre las víctimas también se encuentran niños nacidos entre los años 2019 y 2021.

Centro para las Libertades Civiles

Las máximas responsables del Centro para las Libertades Civiles ucraniano dedicaron ayer el Premio Nobel de la Paz concedido a su organización a todo el pueblo de Ucrania, al tiempo que subrayaron la importancia del trabajo de los activistas bielorrusos y rusos también distinguidos.



“Este premio pertenece por derecho a todo el pueblo ucraniano que está luchando ahora por su libertad”, subrayó Oleksandra Matviychuk, directora del centro, en una rueda de prensa en Kiev junto a la directora ejecutiva de la organización, Oleksandra Romantsova.



Matviychuk dijo que la guerra ha dado la oportunidad a los ucranianos de demostrar sus mejores cualidades, “desde un agricultor que remolca un tanque ruso, hasta el presidente, que, en el momento crítico, se negó a abandonar la capital”.



Reiteró que Rusia debería ser expulsada del Consejo de Seguridad de la ONU y que debería crearse un tribunal para que los presidentes ruso, Vladímir Putin, y el bielorruso, Alexandr Lukashenko, y todos los implicados en crímenes de guerra rindan cuentas.



“Los militares rusos han cometido atrocidades durante décadas, ya sea en Chechenia, Georgia, Siria, Ucrania, Libia o Mali, y quedaron impunes”, dijo.



Su organización ha registrado hasta ahora 21.000 crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania.



Lucha, además, por la liberación de cautiverio ruso de miles de prisioneros ucranianos, tanto civiles como militares, como Victoria Obidina, separada de su hija de 4 años durante la evacuación de Azovstal en Mariúpol, y Lyudmila Huseynova, encarcelada por Rusia por su trabajo para la protección de los niños en los territorios ocupados por Rusia.



Matviychuk hizo un llamamiento a la comunidad internacional a convertirse en la voz de los ucranianos encarcelados y exigir su liberación, y afirmó que “la gente puede conseguir mucho más de lo que cree”.



Por otra parte, advirtió de que el premio, concedido conjuntamente a activistas de derechos humanos ucranianos, bielorrusos y rusos, no debe interpretarse como una perpetuación de la peligrosa narrativa rusa de tres naciones hermanas.