Rusia asegura que misil que cayó en Polonia es de Ucrania; ¿qué dice el gobierno polaco?

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este miércoles que el misil que cayó en territorio polaco pertenece al arsenal ucraniano. Por su parte, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró este miércoles en Varsovia es "es probable" que el misil que impactó el martes en su territorio y causó dos muertos "fuera lanzado por Ucrania" y agregó que "nada indica" que se tratara de un "ataque intencionado contra Polonia".

Según indicó en su parte bélico diario el portavoz castrense ruso, Ígor Konashénkov, se trata de trozos de misiles de defensa antiaérea S-300 de Ucrania.



"Los restos del misil, hallados en la localidad de Przewodów y publicados en fotografías en Polonia (...) fueron identificados de forma inequívoca por los especialistas del complejo militar ruso como elementos de misil antiaéreo guiado del sistema S-300 de Ucrania", dijo el general.



El Ministerio de Defensa de Rusia insistió en que Rusia lanzó el martes ataques contra objetivos que se encuentran "solo en el territorio de Ucrania y a una distancia de más de 35 kilómetros de la frontera ucraniano-polaca".



Konashénkov se refirió al bombardeo masivo de Rusia contra "el sistema de mando y control militar de Ucrania y las instalaciones energéticas relacionadas" la víspera, e insistió en que "todos" los misiles de alta precisión y largo alcance lanzados desde el aire y el mar "alcanzaron exactamente los objetivos designados".



Moscú reiteró por ello que las declaraciones de varias fuentes ucranianas y funcionarios extranjeros sobre la supuesta procedencia rusa del misil caído en la localidad polaca de Przewodów "son una provocación deliberada para escalar la situación".

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, insistió este miércoles en que fueron "misiles rusos los que impactaron" ayer en una granja polaca.



El Ministerio de Defensa ruso negó hoy asimismo haber realizado ataques con armas de alta precisión contra objetivos en Kiev, donde, según el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschkó, al menos una persona murió por impacto de un misil contra edificios residenciales.



"Toda la destrucción mostrada por el régimen de Kiev en las zonas residenciales de la capital ucraniana es consecuencia directa de la caída y autodestrucción de los misiles antiaéreos disparados por las tropas ucranianas desde los sistemas de defensa aérea ucranianos y extranjeros desplegados dentro de la ciudad", según Konashénkov.



Según las autoridades ucranianas, Rusia realizó ayer el ataque aéreo más masivo contra la infraestructura energética de Ucrania desde el inicio de su ofensiva contra el país con el lanzamiento de cerca de más de 90 misiles y 10 drones kamikaze.

La respuesta de Polonia

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, afirmó: "Lo que puedo decir que es la mayoría de las pruebas que hemos recogido indican que no será necesario invocar el Artículo IV de la OTAN en este momento".



Esa disposición prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes".



Duda agregó en una comparecencia ante los medios en la capital polaca que "lo más probable es que el misil fue fabricado en la Unión Soviética" y del modelo S300.



Respecto al Artículo IV de la OTAN Morawiecki agregó: "Sin embargo es una herramienta que todavía está en nuestras manos", agregó Morawiecki, quien dijo que "todos los procedimientos antes de invocar el Artículo IV funcionaron".



"Ayer fuimos testigos de un ataque masivo contra Ucrania. Todo el territorio ucraniano fue bombardeado, especialmente las zonas próximas a las fronteras de Ucrania" dijo Duda.



"Ucrania se estaba defendiendo contra el ataque, así que la culpa de todo el incidente es de Rusia", agregó el presidente polaco.



Añadió que, según los resultados iniciales de la investigación comenzada sobre el suceso, "no se trata de una explosión clásica de un misil".



Ya la pasada madrugada, tras una reunión del Consejo de Seguridad polaco convocado por el primer ministro, Mateusz Morawiecki, Duda declaró que "es poco probable que se repita" lo ocurrido y dijo que consideraba que no es el comienzo de un ataque organizado o intencionado.