“Lo de Putin es una locura; ha retirado a Rusia del grupo de países civilizados”, dijo diputado de República Checa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una delegación de legisladores de la República Checa estuvo en Montevideo la semana pasada, en el marco de una gira por la región que también incluyó Chile. Sobre el motivo de la visita y la situación en Europa por la guerra en Ucrania, El País habló con Jan Skopecek, miembro del Partido Civil Democrático y vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Checa.

-¿Qué se sabe sobre la situación interna en Rusia?



-No me la quiero dar de especialista en el Kremlin. No obstante, lo que sí puedo comentar es que el comportamiento de Putin y su régimen es una locura. Tratamos de ayudar a Ucrania mediante ayuda militar y suministros que no tienen carácter militar. Desde que estalló la guerra la República Checa ha acogido a más de 400 mil refugiados provenientes de Ucrania; si hacemos números per capita es uno de los más elevados. No obstante, saber lo que ocurre en el interior (de Rusia) (…) creo que nadie es capaz, salvo las pocas personas cercanas a ese régimen.



-¿Cuál puede ser el futuro de Putin, puede ser juzgado por crímenes de guerra?



-Creo que algunos pasos por parte de Rusia violan todas las reglas, escritas y no escritas. Estoy convencido de que Vladimir Putin mediante esta guerra ha retirado a Rusia del grupo de los países civilizados. Y el mundo con todo el derecho lo verá así. Puede que eso sea algo injusto de cara a los rusos comunes, que puede que no estén de acuerdo con la guerra, no obstante es cierto que la fama de Rusia ya está destruida. Pero no soy capaz de evaluar si existen instrumentos jurídicos en el derecho internacional y si realmente se cumple con la jurisdicción necesaria. No obstante, los asesinatos de civiles y niños que se están dando por supuesto son algo que se merece una condena.

-¿Hasta cuándo puede durar la ayuda de la Unión Europea?



-Son preguntas complejas, para nada fácil de contestarlas… Temo que este conflicto pueda convertirse en algo muy duradero, en República Checa incluso utilizamos el término “conflicto congelado”. En ninguna de las partes veo la capacidad, la habilidad de empezar a negociar y resolver esta situación.



-¿Qué cree que se puede hacerse desde Uruguay y Latinoamérica?



-Nuestra delegación de la República Checa a lo largo de este viaje tuvo varias reuniones tanto en Chile como en Uruguay. Aparte de tratar diferentes temas, entre otros comentamos cómo podríamos profundizar las relaciones checo-uruguayas, básicamente en el ámbito económico, lo que representa el propósito principal de nuestro viaje. La República Checa es un país muy abierto desde el punto de vista económico, orientado a las exportaciones y deseamos profundizar los lazos con Uruguay, principalmente a nivel económico. Por ejemplo: nos esforzamos para que el gobierno de Uruguay (adquiera) aviones ligeros de combate provenientes de nuestro país, para que protejan el espacio aéreo de Uruguay. También se ha creado el grupo de amistad interparlamentaria entre Uruguay y la República Checa. La clara postura ante la guerra en Ucrania ha puesto a Uruguay entre los países que aprecian los principios democráticos y la soberanía e integridad de un país, forma parte de ese grupo internacional que condena la agresión por parte de Rusia.

-¿Por qué es importante esta visita?



-Estamos realizando esta visita, también a Chile, para promover conocimientos sobre la República Checa. Se trata de la primera visita de los representantes de nuestra cámara de diputados fuera de la Unión Europea después de la pandemia. Y con ello hemos querido expresar la importancia que tiene para nosotros la región, sobre todo estos dos países. Somos conscientes de que Uruguay pertenece a los países más desarrollados. y con una democracia estable. Uno de nuestros objetivos consiste en promover las políticas de libre comercio.



-¿Hay otro aspecto, además del económico, que la República Checa quiera potenciar con Uruguay?



-Aparte de ese grupo de amistad parlamentario, aparte de las reuniones de carácter netamente político, tuvimos la oportunidad de visitar la Universidad Católica. Y con el rector de dicha universidad hemos abierto el tema de que podríamos trabajar con el mutuo intercambio entre estudiantes y académicos. Esperamos con impaciencia que también este tipo de cooperación pueda prosperar.