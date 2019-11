Tras la renuncia de Evo Morales, ¿quién se quedará a cargo de Bolivia?

El gobierno de Bolivia quedó sin líder ayer domingo tras la renuncia del presidente Evo Morales y de las demás autoridades que formaban la cadena de sucesión. La Constitución boliviana establece que la sucesión recae inicialmente en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el titular de Diputados, pero todos ellos renunciaron con Morales.

¿Qué dijo Evo Morales?

Morales pidió este lunes a los líderes civiles del movimiento que presionó por su renuncia, calificado por él como golpe de Estado, a que "asuman su responsabilidad de pacificar el país", donde el domingo se registraron disturbios y saqueos.



"Que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo", escribió Morales en Twitter desde la región cocalera boliviana del Chapare, en el centro del país.



"(El exmandatario Carlos) Mesa y (el líder regional de derechas Luis Fernando) Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas", añadió.



Morales, que todavía cuenta con mayoría en el Congreso que elegirá a su reemplazante provisorio, aseguró que "el mundo y bolivianos patriotas repudian el golpe", tras recibir presión de militares y policías amotinados para que dimitiera.



El expresidente, que estuvo casi 14 años en el poder, tuiteó además que la solidaridad que recibió le "dan aliento, fortaleza y energía. Me emocionaron hasta hacerme llorar. Nunca me abandonaron; nunca los abandonaré".



No está claro qué destino va a correr el exmandatario. Morales dijo que no abandonaría Bolivia, pero México ya le ofreció asilo, según anunció el canciller Marcelo Ebrard, que indicó que "20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia" se habían refugiado en la embajada mexicana de La Paz.