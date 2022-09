Regiones de Ucrania celebraron segundo día de referéndum sobre su anexión a Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las regiones del este y el sur de Ucrania, ocupadas por las fuerzas de Moscú, celebraron ayer el segundo día de un referéndum sobre su anexión a Rusia, un voto calificado de “farsa” por Kiev y sus aliados occidentales.

La votación para decidir si Rusia debe anexionarse cuatro regiones de Ucrania comenzó el pasado viernes, siete meses después de la invasión de las tropas de Moscú.



El mismo día en que empezaba la votación, funcionarios de la ONU y de Ucrania revelaron lo que, según ellos, son más pruebas de los “crímenes de guerra” rusos cometidos en el país, incluidas ejecuciones y torturas.

“Los referendos de Rusia son una farsa, un falso pretexto para intentar anexionarse partes de Ucrania por la fuerza, en flagrante violación del derecho internacional”, dijo el presidente estadounidense Joe Biden.



Las votaciones incluso provocaron la reacción de China, y su ministro de Exteriores, Wang Yi, dijo a su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba que “la soberanía e integridad territorial de todos los países debe ser respetada”.



Los referendos se celebran en las zonas controladas por Rusia en Donetsk y Lugansk, en el este, y Jersón y Zaporiyia, en el sur. Las autoridades irán de puerta en puerta durante cuatro días para recoger votos y los colegios electorales abrirán el martes para que los residentes puedan votar el último día.



También se pudo votar en el edificio de Moscú que representa a la región escindida de Donetsk.



Leonid, un militar de 59 años, dijo que se sentía “feliz”. “En última instancia, las cosas avanzan hacia la restauración de la Unión Soviética. El referéndum es un paso hacia ello”.

China instó a evitar que el conflicto se “desborde” El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, instó en la Asamblea General de la ONU a que Rusia y China no permitan que el conflicto se “desborde” y protejan los derechos legítimos de los países en desarrollo.



La prioridad “acuciante es facilitar las conversaciones para la paz”, dijo Wang, quien en ningún momento manifestó su apoyo a la invasión rusa de Ucrania.



La “solución fundamental es abordar las preocupaciones legítimas de seguridad de ambas partes y construir una arquitectura de seguridad equilibrada”, dijo.

Sin legitimidad

Los referendos fueron anunciados a principios de la pasada semana, después de que una contra-ofensiva ucraniana se apoderara de la mayor parte de la región de Járkov, con lo que cientos de localidades volvieron a estar bajo el control de Kiev tras meses de ocupación rusa.



La anexión de las cuatro regiones en Rusia representaría una escalada del conflicto, ya que Moscú consideraría cualquier movimiento militar allí como un ataque a su propio territorio.



Los referendos recuerdan el celebrado tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. “El mundo reaccionará con total justicia a los pseu- dorreferendos, serán condenados inequívocamente”, afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el viernes.



También ese día los países del G7 afirmaron que los comicios “nunca” serán reconocidos y que no tienen “ningún efecto legal ni legitimidad”.



Participación

Las autoridades prorrusas en el este y sur de Ucrania afirman que se ha registrado una participación elevada en la primera jornada de votación en los referendos de anexión, que entraron en su segundo día mientras residentes y fuentes ucranianas denuncian coacciones para participar en la consulta.



La participación en la primera jornada de la votación fue del 23,64 %, en tanto que en la vecina Lugansk fue del 21,97 %, según el líder de la autoproclamada república de Donetsk, Denís Pushilin.



“Siempre estoy cerca de Rusia y me considero rusa. Aunque nací y crecí en Lugansk, donde he estado viviendo 64 años, siempre quería estar cerca de Rusia”, señaló a la agencia oficial TASS Lyubov, la primera en introducir su voto ayer en esta región prorrusa.



Una mujer de 60 años que votó en la localidad de Brianka de Lugansk afirmó que “por fin llegó este día”.



“Yo siempre estuve a favor de Rusia y quiero ser parte de Rusia”, señaló delante de las cámaras del Centro de Información de la autoproclamada república popular, en un esfuerzo por difundir solo aquellas voces que apoyan la anexión.



En el sureste, en la región de Zaporiyia, la presidenta de la comisión electoral, Galina Katiushchenko, aseguró que el 20,5 % de los votantes ya participó en el referéndum de anexión a Rusia.



La asistencia a la consulta en la sureña provincia de Jersón, a su vez, fue del 15,3 %, de acuerdo con la presidenta del órgano electoral prorruso, Marina Zajárova.



Ni en Rusia ni tampoco en Kiev y Occidente se duda de que el resultado de los referendos será favorable a las pretensiones del Kremlin de anexionarse estas cuatro regiones ucranianas, ninguna de las cuales controla totalmente, al igual que hizo en 2014 con Crimea.



En Donetsk y Lugansk “aproximadamente un 90 % votará” a favor de que estas dos regiones, según dos fuentes cercanas a la Administración Presidencial rusa. En los territorios ocupados de Jersón y Zaporiyia, el resultado será también de cerca del 90 %, con una participación del 80 %.



Yuriy Sobolevskiy, un representante de las autoridades de Jersón leales a Kiev, afirmó que en algunos casos se está obligando a los residentes a votar varias veces o a introducir papeletas en nombre de los familiares que no están en casa.



“Los centros electorales están vacíos”, escribió en su cuenta de Telegram, y añadió que los apoderados recorren las calles “a la caza de votantes”, los cuales tratan de evitar por todos los medios el encuentro.



El alcalde de Enerhodar, en la región de Zaporiyia, describió ayer situaciones similares, mientras que según informaciones del medio opositor ruso “Astra”, en la localidad de Vasi-livka, en esa misma provincia algunas personas que marcaron la “casilla equivocada” han sido detenidas.



El gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Haidai, afirmó en su cuenta de Telegram que en algunas localidades bajo control ruso las autoridades están contabilizando votos de vecinos que se encuentran luchando en el frente o en cautividad o incluso de algunos que han muerto.



De la región de Donetsk llegaron noticias similares y fuentes de la alcaldía de Mariúpol previa a la toma de la ciudad por los rusos informaron de “brigadas móviles” que esperan a los trabajadores cuando llegan a sus puestos de trabajo y les presionan para votar bajo amenaza de perder sus empleos.

Ciudadanos votando en referéndum. Foto: EFE

Ucrania ante la reunión de ONU Ucrania pidió ayer que el Consejo de Seguridad se reúna el próximo martes para abordar los referendos de anexión que Rusia convocó en varias regiones del país (y que se cierran precisamente ese mismo martes), unas consultas que considera una “violación brutal” de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.



El embajador ucraniano, Sergiy Kyslytsya, solicitó la reunión con carácter de urgencia en una carta a su homólogo francés, Nicolas de Rivière, presidente de turno del organismo, y pide que en la reunión puedan intervenir un representante del Gobierno de Ucrania y el secretario general de la ONU, António Guterres.



Kyslytsya acusó a Rusia de seguir violando a la soberanía e integridad territorial de Ucrania al organizar un simulacro de ‘referendos’ .

General relegado

Moscú endureció ayer las penas por los delitos cometidos en tiempos de movilización militar, castigando la rendición voluntaria o la negativa a combatir con hasta diez años de prisión, al tiempo que sustituyó a su máximo responsable de logística tras una serie de reveses en su ofensiva en Ucrania.



Las nuevas enmiendas y el cambio en el Estado Mayor se producen en medio de una importante campaña de movilización militar en Rusia y en un tiempo de dificultades logísticas para Moscú en el conflicto, en el que Kiev está recuperando cada vez más territorio.



“El general Dmitri Bulgakov fue relevado en sus funciones como viceministro de Defensa” y será sustituido por el coronel general Mikhail Mizintsev, de 60 años, informó el Ministerio de Defensa.



La movilización anunciada por Putin el pasado miércoles será probablemente uno de sus primeros grandes retos logísticos, ya que los cientos de miles de reservistas convocados deberán ser equipados y entrenados antes de su despliegue.

"Rusofobia"

El jefe de la diplomacia rusa, Sergéi Lavrov, acusó ayer en la Asamblea General de la ONU a Occidente de una “rusofobia sin precedentes” y “grotesca”.



“La rusofobia oficial en Occidente no tiene precedentes, su alcance es grotesco”, dijo el jefe de la diplomacia rusa, Lavrov, quien acusó a Estados Unidos de tomarse “por un enviado de dios en la Tierra” aunque sin “ninguna obligación”, pero con el “único sagrado derecho de actuar con impunidad cuando y donde quiera”.



“No se avergüenzan de decir que tratan de infligir una derrota militar a nuestro país pero también destruir y fracturar a Rusia”, agregó ante una Asamblea medio vacía.



Después de que los líderes occidentales aprovecharon la tribuna de la ONU para denunciar la invasión rusa de Ucrania, Lavrov arremetió ayer contra estos líderes y dijo que lo que quieren hacer es que el mundo entero se convierta en su “patio trasero”, como preconizaba la doctrina Monroe en el siglo XIX que declaró que América Latina estaba bajo su única esfera de influencia.

No dar crédito a votaciones “falsas”

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, pidió ayer en Barcelona que no se dé crédito a la propaganda de Rusia, ni a los referendos “fake” (falsos) en territorios de Ucrania ocupados por las tropas rusas que pretende llevar a cabo Vladimir Putin.



Klitschko solicitó además que se mantengan las sanciones económicas a Rusia, “porque no es dinero que vaya a la población sino al ejército”.



El alcalde de Kiev visitó ayer el Ayuntamiento de Barcelona y fue recibido por su alcaldesa, Ada Colau, a quien invitó a viajar a la capital ucraniana.



En rueda de prensa, Colau dijo que todavía no hay fecha fijada para ese viaje, pero que será “cuanto antes y sobre todo cuando más útil sea para la ciudad de Kiev”.



Los dos alcaldes firmaron un acuerdo de colaboración entre sus respectivas ciudades, en un acto al que asistieron representantes del consejo municipal barcelonés, del equipo de Klitschko, de entidades ucranianas en Barcelona, así como el cónsul de Ucrania en esa ciudad, Vorobyov Artem.



“Barcelona no quiere ser neutral, está con el pueblo de Ucrania y contra la invasión criminal lanzada por Rusia”, subrayó Colau, quien puso en valor la acogida a miles de refugiados que mantiene la capital catalana.



Colau recordó el compromiso de su ciudad con el proyecto europeo de los derechos humanos y de la democracia, y remarcó que “Ucrania está en Europa”.



“Nosotros defendemos a cada uno de vosotros cuando defendemos a nuestro país” y “la libertad de Kiev es vuestra libertad”, afirmó Vitali Klitschko, quien dijo que Ucrania “quiere ser un país europeo”.



Ambas ciudades acordaron apoyarse y desarrollar intercambios prácticos “mutuamente beneficiosos en los ámbitos de la gestión de la ciudad, la tecnología, la educación, la salud, las artes y la cultura, el turismo, el transporte y la seguridad pública”.



Desde el inicio de la invasión rusa, Barcelona ha adjudicado 354.000 euros a proyectos de Acnur, Cruz Roja, Farma Mundi, Payasos Sin Fronteras y Unicef que trabajan sobre el terreno en la atención de las víctimas civiles de la guerra en Ucrania. Kiev será la invitada de las fiestas de La Mercè 2023, patrona de Barcelona, tal y como aprobó por unanimidad el Ayuntamiento en abril.

Más manifestantes detenidos en Rusia

Más de 744 personas fueron detenidas ayer en Rusia en la segunda jornada de acciones de protesta contra la movilización decretada por el presidente ruso, Vladimir Putin, con el propósito de revertir los reveses militares en Ucrania.

Arrestos en protestas en Moscú

Para las 20.36 hora de Moscú (17.36 GMT) más de 744 personas habían sido detenidas en 32 ciudades del país, según señaló OVD-Info, una organización que hace seguimientos documentados de arrestos en Rusia. Casi la mitad de las detenciones para esa hora, 371, se había registrado en la capital.



En San Petersburgo, la segunda ciudad del país, los detenidos ascendían a 128 y la policía empleó porras y táseres contra los manifestantes, según medios locales.



En Moscú, las autoridades desplegaron un imponente dispositivo policial para impedir la manifestación de protesta, convocada por el movimiento juvenil opositor Vesná (Primavera).



Los efectivos antidisturbios estaban apostados en la salida de la estación de metro Chistíe Prudy, próxima a la plazoleta del monumento al escritor y diplomático ruso Alexandr Griboyédov, señalada como punto de reunión de los manifestantes.



Al menos una decena de furgones policiales se hallaban aparcados junto al bulevar a las espera de los detenidos.