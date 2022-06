Regalar droga: la propuesta del colombiano Hernández para acabar con el narcotráfico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a presidente de Colombia Rodolfo Hernández ha estado de gira por varias ciudades durante los últimos días, de cara a la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República, en la cual se medirá ante Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico. Entre otros asuntos, planteó regalar droga para acabar con el narcotráfico.

Este miércoles el exalcalde de Bucaramanga estuvo visitando a Barranquilla, donde se reunió con empresarios y habló, entre otras cosas, de algunos problemas que tiene la región Caribe, como la crisis con los operadores de energía.

"Esas tarifas son el resultado de los costos que presentan los que toman los negocios. Yo voy a revisar minuciosamente cuáles son esos costos, que son impagables y que los presentan como reales. Vamos a revisar el tema en el primer mes, no gastarnos cuatro años en eso", aseveró el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

No obstante, llamó la atención su propuesta para acabar con el narcotráfico. Dice que para esto se debe regalar droga a los adictos, pues ellos son enfermos.



"Si a los drogadictos les entregamos la droga gratis, sea intravenosa, sea por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda. Nadie vuelve a comprar. ¿Para qué compro si me la regalan? Y si no compran, porque se la regalan, la oferta se acaba y se acabó la droga. Es la única manera, de resto, sigue la droga. Y entre más muertos y más violencia haya para reprimir la producción, el precio sube porque los riesgos aumentan", comentó Hernández.



Para el candidato, como el adicto es un enfermo, es responsabilidad del Estado curar su enfermedad. "Si el Estado decreta que todos los consumidores, después de hacer un barrido estadístico y de reconocimiento, quiénes son, entrega la droga gratis", sentenció el candidato.