Quinta jornada de manifestaciones en Chile; hay al menos 15 fallecidos y 2.643 detenidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Miles de chilenos salieron de nuevo este martes a las calles para protestar, en la quinta jornada de manifestaciones que iniciaron la semana pasada por el aumento de la tarifa del metro y que se extendió a otras demandas sociales.

Desde el mediodía, miles de jóvenes se dirigieron a la céntrica Plaza Italia. Los estudiantes se desplegaron por la Alameda, la principal arteria de la capital chilena, para converger sobre esta emblemática zona de Santiago, donde los jóvenes saltaban y cantaban insistiendo en sus demandas sociales.

Con cánticos de "Oh, oh, oh, Chile despertó, Chile despertó" y al ritmo de cacerolazos, los jóvenes pasaban frente al palacio de La Moneda, cuando líderes de algunos partidos políticos, incluidos de oposición, se reunieron con el presidente, Sebastián Piñera, en busca de un acuerdo social que permita acabar con las protestas.

Manifestaciones en Santiago de Chile este martes. Foto: AFP

La vigilancia militar se mantenía, aunque las manifestaciones exhibían en general un tono pacífico.

En Plaza Ñuñoa, un barrio de clase media, se organizó una fiesta con la llegada de jóvenes de distintas universidades, que realizaron un espectáculo de gimnasia con saltos de resorte y piruetas, pese a que la noche del lunes se registró un incidente con Carabineros (policías), que agredieron a algunos manifestantes cuando iniciaba el toque de queda.

Otro grupo se reunió en el parque Araucano, en el lujoso barrio de Las Condes, en el oriente de la capital, para manifestarse también en medio de la crisis social que vive el país.

En la turística ciudad de Valparaiso, donde está la sede del Parlamento, trabajadores de la salud se congregaron también para manifestarse.

El balance oficial contabiliza 15 personas fallecidas en el marco de las protestas, 11 de ellos durante los saqueos, tres en enfrentamientos con la Policía y uno atropellado por un camión de la Armada.



Entre los fallecidos se ha confirmado hasta el momento que hay dos ciudadanos colombianos y uno ecuatoriano.



Desde que comenzó el estallido social se han detenido a 2.643 personas.

Protestas en Santiago de Chile este martes. Foto: AFP

El aumento del precio del Metro de Santiago desató una oleada de protestas que con el paso de los días despertó el hartazgo de parte de la ciudadanía por las altas tarifas que pagan por otros servicios, el nulo reparto del sistema de pensiones o los deficientes servicios de salud pública, generando un estallido social sin precedentes en la historia reciente del país.



En respuesta, el gobierno decretó el estado de emergencia, totalmente o en solo algunas ciudades, en casi todas las regiones del país, cediendo la seguridad al Ejército y decretando toques de queda.

A partir de las 20:00 hora local de este miércoles, comenzará un nuevo toque de queda en la región metropolitana, cuya capital es Santiago de Chile.

🔴#ATENCIÓN:

La Jefatura de la Defensa Nacional Región Metropolitana informa a la ciudadanía que el martes 22 de octubre habrá Toque de Queda desde las 20:00 hrs hasta las 05:00 hrs del día miércoles 23 de octubre. pic.twitter.com/z9qjZEkKRS — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) October 22, 2019

También se decretó toque de queda en la comuna de Valdivia, a partir de las 21:00 hora local.

El Jefe de la Defensa Nacional, Gral de @IIIDIVMNA, Joaquín Morales, confirmó toque de queda en #Valdiviacl para este martes desde las 21 hrs. hasta las 06:00 hrs de este miércoles 23 de octubre. #EstadoDeExcepcion pic.twitter.com/QcXX8bP1Eh — Intendencia Los Ríos (@IntLosRios) October 22, 2019

Además, se decretó toque de queda en la región de Valparaíso y la provincia de Concepción, a partir de las 18:00 hora local.

🔴 ¡ATENCIÓN!



Informamos a la comunidad sobre los #ToquedeQueda en la región de #Valparaíso y en la provincia de #Concepción para esta jornada ⬇ pic.twitter.com/Am15fpD9Z4 — Armada de Chile (@Armada_Chile) October 22, 2019

A partir de las 22:00 hora local rige un nuevo toque de queda en la provincia de Iquique.

#TarapacáInforma | INFORMACIÓN AL MINUTO



12:30 Horas: General Henríquez decretó Toque de Queda para las comunas de #Iquique y #AltoHospicio, entre las 22:00 horas de hoy y las 06:00 horas de este miércoles 23 de octubre. pic.twitter.com/t1gPGSj6FE — GORE TARAPACÁ (@Gore_Tarapaca) October 22, 2019

Además, se decretó un nuevo toque de queda en la comuna de Rancagua, a partir de las 20:00 hora local.

#GobiernoInforma | A raiz del toque de queda decretado para hoy desde las 20 horas en #Rancagua, los servicios del #TransportePúblico mayor urbano disponen los últimos viajes conforme al siguiente #PlanDeTransportes 🚌🚍 pic.twitter.com/UKvQC38a1W — SeremiTT Región de O'Higgins (@MTTOhiggins) October 22, 2019

A partir de las 20:00 hora local rige un nuevo toque de queda en las comunas de La Serena y Coquimbo.