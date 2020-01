Quienes asesinaron a Soleimani “se enfrentan a una dura venganza” dijo el líder iraní, Ali Jamenei

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatola Ali Jamenei, aseguró este viernes que quienes asesinaron al comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC), el general Qasem Soleimani, se enfrentan a una "dura venganza".

En un comunicado publicado por medios oficiales persas, el ayatolá Jamenei culpó a la "gente más cruel de la tierra" del asesinato del "honorable" comandante que "luchó valientemente durante años contra los males y los bandidos del mundo".

"Su fallecimiento no detendrá su misión, pero los criminales que han manchado sus manos con la sangre del general Soleimani y de otros mártires en el ataque del jueves por la noche deben esperar una dura venganza", agregó el líder.

Abu Mahdi, asesinado en Bagdad. Foto: AFP

Las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular denunciaron ayer que su vicepresidente, Abu Mahdi al Mohandes y Qasem Soleimani murieron durante la madrugada en un bombardeo estadounidense contra el vehículo en el que viajaban en Bagdad.



En su cuenta oficial de Twitter, la Multitud Popular aseguró que el vehículo fue blanco de un ataque aéreo en la carretera del aeropuerto internacional.

Por otra parte, una fuente del aeropuerto de Bagdad confirmó a Efe el fallecimiento de Al Mohandes en un ataque que tuvo lugar cerca de esas instalaciones a las afueras de la capital, que dejó dos vehículos calcinados. Según la fuente, que pidió el anonimato, otras siete personas perecieron, incluidas dos de nacionalidad iraní.



Jamenei subrayó este viernes que el "mártir Soleimani es una figura internacional de la Resistencia, y todos los devotos de la Resistencia son ahora sus vengadores".



"Todos los amigos y enemigos deben saber que el camino de la yihad de la resistencia (guerra santa) continuará con doble motivación, y una victoria definitiva espera a quienes luchan en este camino", precisó Jamenei en este comunicado.



El dirigente iraní insistió en que "la desaparición de nuestro desinteresado y querido general es amarga, pero la lucha continua y el logro de la victoria final hará que la vida sea más amarga para los asesinos y criminales".

En su declaración, el líder iraní también expresó sus condolencias a la nación y a la familia del general Soleimani, y declaró tres días de duelo nacional.



Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif dijo que es "escalada extremadamente peligrosa e imprudente”.



"Una reunión extraordinaria del consejo supremo de seguridad nacional tendrá lugar dentro de unas pocas horas para examinar el ataque mortal al vehículo del general Soleimani en Bagdad, que lo condujo al martirio", anunció el portavoz de este organismo de seguridad en Irán, Keyvan Koshravi, citado por la agencia Isna.



Repercusiones en el mundo

El ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, pidió este viernes a "todas las partes" bajar la tensión tras el ataque de EE. UU. en Bagdad.

Manifestaciones por muertes en Bagdad. Foto: AFP

"Siempre hemos reconocido la amenaza agresiva que suponía la fuerza Quds iraní liderada por Qasem Soleimani. Tras su muerte, pido a todas las partes bajar la tensión. Un conflicto mayor no es de nuestro interés", señaló Raab en un breve comunicado divulgado este viernes por el ministerio de Exteriores del Reino Unido.



Rusia también condenó el asesinato del general Qasem Soleimani y pronosticó un aumento de la tensión en Oriente Medio.



"El asesinato de Soleimani como resultado de un bombardeo en las afueras de Bagdad lo vemos como un paso aventurero que conducirá a un aumento de la tensión en toda la región", informó la Cancillería en un comunicado.



La nota oficial destaca que "Soleimani se dedicó a defender los intereses nacionales de Irán". "Expresamos nuestras sinceras condolencias al pueblo iraní", añade.



A su vez, el jefe del comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, Konstantín Kosachov, aseguró que dicho asesinato parece una "venganza" por el asalto a la Embajada estadounidense en Bagdad y pronosticó nuevos enfrentamientos entre EE. UU. y los radicales chiíes.



"Me gustaría equivocarme, ya que las guerras son fáciles de empezar, pero difíciles de acabar", dijo. Además, consideró que el asesinato enterró las últimas esperanzas de salvar el pacto nuclear entre Irán y las grandes potencias al que Washington renunció en 2018.



"Irán puede acelerar la fabricación de armas nucleares incluso si no tenía intención de hacerlo", escribió en Facebook.



Los rebeldes hutíes del Yemen, acusados de recibir apoyo de Irán, han amenazado con una "respuesta rápida y directa" contra Estados Unidos.



Uno de los dirigentes del movimiento rebelde, Mohamed Ali al Huti, miembro del Consejo Presidencial de los hutíes, aseguró en su cuenta de Twitter que "la decisión y la solución" ante lo sucedido es una "respuesta rápida y directa contra las bases extendidas" en la zona de Oriente Medio.