Dos pumas sueltos causan pánico en localidad argentina; suspenden clases y piden no salir

Un fuerte operativo se improvisó esta mañana en las calles céntricas de la ciudad balnearia argentina de Villa Gesell para intentar controlar a dos pumas que merodean la zona. Patrulleros policiales acompañan en estos momentos la corrida sin rumbo de los animales a la espera de que llegue personal idóneo que pueda manejar la situación. También encontraron cachorros de esa especie. Desde la comuna, pidieron a los vecinos que no salgan de sus hogares y quedaron suspendidas las clases en el turno tarde de todas las instituciones.

Según informaron fuentes consultadas por La Nación, la Policía se enteró de la presencia de un puma por medio de varias personas que lo vieron en el paseo 107 entre Av. 3 y 4. Luego de que se diera aviso a la Dirección de Flora y Fauna, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario, para su intervención, las autoridades recibieron mensajes sobre otro puma adulto, en este caso corriendo en la zona de calle 131 y la playa.



Tras ello desde la municipalidad de Villa Gesell comunicaron a la población que el animal “habría llegado al lugar por la playa”. Se considera que ambos felinos son parte de la fauna regional, de zonas de reserva forestal cercanas, y que por alguna circunstancia se movilizaron hacia el casco urbano.



Gustavo Barrera, intendente local, dijo en diálogo con TN que los ejemplares aparecieron esta madrugada en la zona urbana. “Aparentemente, ingresaron por la zona de la playa. Hay humedales en unas 5700 hectáreas, que están en estado natural. Tal vez son su hábitat natural”, indicó el funcionario y dejó entrever así que los pumas podrían vivir por ahí.

“Es la primera vez que vemos este tipo de situación. Aparentemente, no son animales que se escaparon, aunque tampoco estoy en condiciones de decir eso”, agregó el funcionario desde una ciudad cuyas calles están desiertas hace varias horas.



“Ahora el puma se encuentra en el fondo de una vivienda, en paseo 105 e/7 y 8, donde trabaja personal de fauna, Policía y Secretaría de Seguridad para lograr capturar el animal, mientras que los cachorros estarían por paseo 105 a la altura de la playa. Se ruega a la gente de la zona no salir de sus viviendas y no acercarse al lugar donde se encuentran trabajando”, informó esta mañana el municipio a los vecinos. El mensaje llegó a los pobladores a través de WhatsApp y por la página oficial de la comuna.

Finalmente, y con los animales todavía dando vuelta por la ciudad, la municipalidad decidió suspender las clases del turno tarde en todas las escuelas del distrito, informó la comuna luego de que la decisión partiera de la Jefatura Distrital ante la recomendación de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell.



El protocolo para capturar y poner a salvo a los animales



Ante la consulta de La Nación, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial, de donde depende la OPDS, indicaron que en Villa Gesell ya hay técnicos y veterinarios para intentar capturar a los pumas. También están participando otros organismos especialistas, como Mundo Marino.



Por lo pronto, están siguiendo a los ejemplares y existen, en principio, dos opciones para rescatarlos: sedación o una trampa para llevarlos a una jaula.



Una vez que sean capturados, los pumas podrían ser puestos a resguardo en algún sitio municipal o trasladados a la Estación de Cría de Animales Salvajes (ECAS) que está en La Plata y aloja a ejemplares durante su transición hasta el destino final, que podría ser un refugio.