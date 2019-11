El príncipe Andrés de Inglaterra abandona sus funciones públicas tras escándalo Epstein

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El príncipe Andrés de Inglaterra, hijo de la reina Isabel II, anunció este miércoles que abandona "por ahora" sus "funciones públicas", tras verse involucrado en un escándalo por sus vínculos con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

El duque de York, de 59 años, admitió en un comunicado que sus circunstancias personales han supuesto un "importante trastorno" para la familia real británica.

"Continúo lamentando inequívocamente mis erróneos vínculos con Jeffrey Epstein", indicó el príncipe, que asegura que ha recibido el beneplácito de la soberana británica, de 93 años, para alejarse de la vida pública.

Su amistad con Epstein, que apareció ahorcado en su celda de Nueva York el pasado agosto, causó controversia después de que el príncipe haya admitido que se hospedó varias veces en residencias del empresario.

Una mujer estadounidense, Virginia Giuffre, aseguró que fue forzada a mantener relaciones sexuales con el príncipe cuando tenía 17 años, algo que Andrés negó "categóricamente".

"Su suicidio (de Epstein) ha dejado muchas preguntas sin responder, particularmente para sus víctimas. Compadezco profundamente a todos los que se han visto afectados y quieren que todo esto termine de alguna forma", afirma el príncipe en el comunicado.

"Solo puedo esperar que, con el tiempo, sean capaces de reconstruir sus vidas. Por supuesto, estoy dispuesto a colaborar con cualquier autoridad judicial apropiada", recalcó.

La entrevista concedida a la BBC por su segundo hijo, el príncipe Andrés, para intentar explicar su relación con Epstein ha sido calificada ya por los medios británicos como el mayor desastre de comunicación pública de los últimos tiempos.

Giuffre recuerda cómo, la noche en que bebió y bailó con Andrés en el club nocturno Tramp, de Londres, el Duque de York “sudaba profusamente”.



Su respuesta preparada para lo que no dejaba de ser una anécdota, que quiso presentar en la entrevista como un argumento definitivo, arrancó titulares: “Es imposible, porque en esa época yo no sudaba. Había sufrido una sobredosis de adrenalina durante mi participación en la Guerra de las Malvinas, cuando recibimos fuego enemigo. Desde entonces se me cortó el sudor, y solo volví a sudar al cabo de lo años. Sufría de una condición médica especial”. Se llama anhidrosis.